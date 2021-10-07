Карпину придется сыграть без Головина, Фернандеса, Черышева.

8 октября сборная России сыграет со Словакией в отборочном турнире ЧМ-2022. Это важнейший матч для команды Валерия Карпина, в котором нельзя проигрывать и очень желательно победить. Поставьте на эту встречу и получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

Регламент и турнирное положение

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи. Сейчас у сборных России и Хорватии по 13 очков, но по дополнительным показателям лидирует балканская команда. Словакия идет на третьем месте.

Когда начало матча Россия — Словакия и где смотреть трансляцию 8 октября

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Россия 1», начало трансляции — в 21.35.

Состав сборной России на матч со Словакией

В состав сборной России для подготовки к матчу со Словакией вошли следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо»), Данил Глебов («Ростов»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).

Россия — Словакия: прогноз и ставка на матч 8 октября

К октябрьским матчам со Словакией и Словенией сборная России подходит с кучей кадровых проблем и в сильно ослабленном составе. Из-за травм не смогли приехать вратарь Антон Шунин, защитники Сергей Петров, Илья Магкеев, Вячеслав Караваев, полузащитники Александр Головин, Роман Зобнин, Денис Черышев, Алексей Ионов. Завершил карьеру в национальной команде Марио Фернандес. Артем Дзюба никак «не наберет форму».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Россию фаворитом. Коэффициент на победу команды Карпина — 1.93, на Словакию — 4.40, на ничью — 3.45.

Именно от Словакии россияне потерпели единственное поражение в отборе к ЧМ-2022. В марте на выезде наша команда, которую тренировал еще Станислав Черчесов, уступила со счетом 1:2.

На своем поле Россия в пяти матчах проиграла Словакии всего раз при двух победах и двух ничьих. Было это еще в 2010 году в отборе на ЧЕ-2012 — 0:1. А в квалификации на ЧМ-2022 словаки в гостях еще не побеждали — ничьи с Кипром (0:0) и Словенией (1:1).

За всю историю матчей России и Словакии ни один из соперников ни разу не победил с разницей более чем в один мяч. Команды не забивали более трех голов за игру, а всего было 19 мячей в десяти встречах.

Есть все основания ждать тяжелого, упорного и не слишком результативного матча.

Прогноз «СЭ»: сборная России не проиграет при тотал меньше 2,5 гола с отличным коэффициентом 2.06.

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