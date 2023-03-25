Пора победить и вернуть болельщикам позитивное настроение.

26 марта сборная России проведет второй за три дня товарищеский матч. На этот раз соперником команды Валерия Карпина станет Ирак. Игра начнется в 18.00 по московскому времени на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Ирак 26 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании PARI считают Россию фаворитом встречи. На ее победу можно поставить за 1.65, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (24%), успех Ирака — за 6.10 13%().

Команда Валерия Карпина не радует результативностью — предыдущие три матча завершились «низом» по голам. На ТМ 2.5 котировка — 1.70, на ТБ 2.5 — 2.20.

Также российская сборная свела вничью три последние игры. Условие «Ирак не проиграет» идет за 2.25.

На «обе забьют» котировка — 2.18, на «обе забьют — нет» — 1.70.

Если считаете, что Россия наконец забьет больше одного мяча, оформите ИТБ1 (1.5) за 1.93.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве Соболева, Пиняева и компании:

Россия — Ирак: прогноз и анализ товарищеского матча 26 марта 2023 года

«И прошлогодние бездарные матчи, и игра с Ираном — в них не было жажды победить, — заявил бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор. — Но мы Россия, мы хотя бы пытаться победить должны. А мы не пытались. Карпин просто мучается с этой сборной — и мучает футболистов, болельщиков, всех. И у меня вопрос — а зачем это нужно? Сейчас для нас сборная — отдушина, и игроки в нее должны вызываться лучшие». Ничья 1:1 со сборной Ирана подняла очередную волну критики сборной России (1:1). И такая реакция абсолютно оправдана: национальная команда не планировала выиграть.

Ситуация с невызовом в сборную Артема Дзюбы и других возрастных футболистов обрела очертание. Товарищеские игры с Ираном, Ираком и другими командами не возбуждают не то что сторожил, но и молодых футболистов. Исключение составили новички. Например, во встрече в Тегеране больше других выделялся Антон Зиньковский — дебютант шел в обводку и никого не боялся, играл задорно и агрессивно. Неудивительно, что именно он заработал пенальти, реализованный Антоном Миранчуком.

Остальные футболисты даже не старались, либо показали свой уровень несоответствия национальной команде: ошибались при передачах и в контроле мяча. Сборная России не провела ни одной вразумительной атаки и по сути наиграла на поражение — Мехди Тареми с партнерами нанесли более 20 ударов по ворота Матвея Сафонова и чудом не забили второй мяч.

«Мы выходим из обороны через пас сейчас. Да, теряем много раз мячи. Но мы это делаем, чтобы решать наши психологические проблемы. Ошибки, которые мы делаем при выходе из обороны, направлены на то, чтобы ребята перестали бояться ошибиться. Ну ошиблись, и что? Все живыми приехали в Санкт-Петербург. Я хочу, чтобы это привело к тому, чтобы таких матчей, как с Хорватией, было гораздо меньше. Там была боязнь ответственности», — заявил Валерий Карпин. Главный тренер сборной России считает, что с футболистами нужно работать в первую очередь в ментальном плане. И такой подход чудовищно удивителен, ведь из того состава на игру в Сплите в основе в последнем матче вышли только двое — Караваев и Сафонов. Остальным вроде бы не нужна психологическая помощь после 0:1 и невыхода на ЧМ.

Скорее всего, России банально не нужны матчи и период бана от УЕФА — они ни к чему не ведут и никого не интересуют, а значит, надрываться необязательно. Но игра с Ираном может привести к натуральному болельщицкому бунту, и тогда последствий не избежать. А значит, команде Карпина абсолютно точно нужна победа.

Прогноз и ставка на матч Россия — Ирак

Хотя Ирак идет на серии из семи матчей без поражений, очевидно, что по уровню игроков сборная России сильнее ближайшего противника. Но это при условии, что футболисты покажут себя на том уровне, на котором могут.

Валерий Карпин пообещал значительные изменения в составе по сравнению с провальным матчем против Ирана в Тегеране. Ближайшая встреча состоится в Санкт-Петербурге перед своими болельщиками, а значит, потребует максимальной самоотдачи. Верится, что Россия после волны негодования со всех сторон встрепенется хотя бы дома и покажет атакующий футбол, который от нее ждут.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.65.