«Реалу» будет тяжело без Мбаппе. Два последних матча высосали силы, а «Вильярреал» топово стартовал
«Реал» в девятом туре чемпионата Испании примет «Вильярреал», отстающий от «бланкос» всего на одно очко. Игра пройдет 5 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, арбитр Гильермо Куадра Фернандес даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Вильярреал» 5 октября 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET считают мадридцев огромными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.27, вероятность этого исхода — приблизительно 77%. Триумф «Вильярреала» дан за 10.0 (10%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 6.70 (13%).
Вероятность того, что «желтая подводная лодка» как минимум не проиграет в Мадриде (X2), оценена в 3.85.
Наиболее возможные, по мнению экспертов, исходы поединка отражают превосходство команды Карло Анчелотти:
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 3.5 — за 2.02.
Рынок «обе забьют» представлен с котировкой 1.70, противоположный вариант доступен за 2.10.
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«Реал» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча ла лиги 5 октября 2024 года
Команды идут на второй и третьей строчке соответственно — мадридцы опережают соперника лишь на одно очко. Также «Вильярреал» вместе с «Реалом» делит второе место в топе самых результативных команд ла лиги — больше них (по 17) наколотила лишь лидирующая «Барселона» (25). Правда, в предстоящей встрече, вероятно, «бланкос» не поможет лучший бомбардир Килиан Мбаппе (восемь голов во всех турнирах) — посреди недели он вышел на замену в Лиге чемпионов против «Лилля» (0:1), но, возможно, усугубил недавнее повреждение. Мбаппе даже не попал в заявку сборной Франции на октябрьские матчи Лиги наций.
«Я разговаривал с Килианом о его ситуации, которая все еще неопределенная, даже несмотря на выход на поле в среду. В субботу у него матч, но все еще остаются вопросы. У Килиана есть небольшая проблема, ничего серьезного, но ему требуется лечение, чтобы полностью восстановиться. Я здесь не для того, чтобы рисковать, вот почему Килиана не будет», — рассказал главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам.
«Мадрид» подходит к игре не в лучшем состоянии: в прошлом туре парни Анчелотти выковали эмоциональную ничью в дерби с «Атлетико» (1:1), в котором потеряли основного вратаря Тибо Куртуа. А в среду «бланкос» сенсационно уступили «Лиллю» (0:1) в Лиге чемпионов. Последняя победа в ла лиге тоже получилась нервной — «Алавес» едва не превратил на последних минутах 0:3 в ничью, но закончил камбэк на двух голах.
«Вильярреал» в отличие от грозного соперника не участвует в еврокубках и подошел к матчу после спокойного недельного цикла подготовки. За восемь туров команда Марселино потерпела лишь одно поражение — от лидирующей «Барселоны» (1:5). В отличной форме находится пришедший летом 31-летний нападающий Айосе Перес: у него шесть голов в ла лиге — на один больше во всем чемпионате оформил только Роберт Левандовски, но испанец ни разу не отличился с пенальти.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Вильярреал»
У хозяев не будет Куртуа и, возможно, Мбаппе. Также уже давно восстанавливаются Браим Диас, Дани Себальос и Давид Алаба.
У гостей в обойме все футболисты.
«Реал» — «Вильярреал»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды выдали два ярких поединка: на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» раскрошил соперника 4:1, но на «Эстадио де ла Серамика» запечаталась огненная ничья 4:4. Всего соперники пересекались 51 раз во всех турнирах — у «бланкос» 28 побед при всего шести поражениях.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вильярреал»
Гости способны доставить «Реалу» проблемы: команда Марселино потерпела лишь одно поражение в восьми турах и забивает наравне с мадридцами, больше которых в ла лиге наколотила только «Барселона». «Бланкос» же находятся не в лучшем состоянии: в двух последних играх во всех турнирах оформили ничью и потерпели поражение. К тому же не будет лучшего бомбардира Мбаппе, а последнюю победу с разницей хотя бы в два мяча «сливочные» раздобыли еще 21 сентября.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) — за 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1