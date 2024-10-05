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«Реалу» будет тяжело без Мбаппе. Два последних матча высосали силы, а «Вильярреал» топово стартовал

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Реал» — «Вильярреал» 5 октября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Джуд Беллингем.
Фото Getty Images
«Желтая подводная лодка» отстает от мадридцев всего на очко.

«Реал» в девятом туре чемпионата Испании примет «Вильярреал», отстающий от «бланкос» всего на одно очко. Игра пройдет 5 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, арбитр Гильермо Куадра Фернандес даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Испания. Ла Лига. 9-й тур
05 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Вильярреал» 5 октября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают мадридцев огромными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.27, вероятность этого исхода — приблизительно 77%. Триумф «Вильярреала» дан за 10.0 (10%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 6.70 (13%).

Вероятность того, что «желтая подводная лодка» как минимум не проиграет в Мадриде (X2), оценена в 3.85.

Наиболее возможные, по мнению экспертов, исходы поединка отражают превосходство команды Карло Анчелотти:

  • 2:0 и 3:0 — за 9.00;
  • 2:1 и 3:1 — за 10.0.
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Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 3.5 — за 2.02.

Рынок «обе забьют» представлен с котировкой 1.70, противоположный вариант доступен за 2.10.

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«Реал» — «Вильярреал»: прогноз и анализ матча ла лиги 5 октября 2024 года

Команды идут на второй и третьей строчке соответственно — мадридцы опережают соперника лишь на одно очко. Также «Вильярреал» вместе с «Реалом» делит второе место в топе самых результативных команд ла лиги — больше них (по 17) наколотила лишь лидирующая «Барселона» (25). Правда, в предстоящей встрече, вероятно, «бланкос» не поможет лучший бомбардир Килиан Мбаппе (восемь голов во всех турнирах) — посреди недели он вышел на замену в Лиге чемпионов против «Лилля» (0:1), но, возможно, усугубил недавнее повреждение. Мбаппе даже не попал в заявку сборной Франции на октябрьские матчи Лиги наций.

«Я разговаривал с Килианом о его ситуации, которая все еще неопределенная, даже несмотря на выход на поле в среду. В субботу у него матч, но все еще остаются вопросы. У Килиана есть небольшая проблема, ничего серьезного, но ему требуется лечение, чтобы полностью восстановиться. Я здесь не для того, чтобы рисковать, вот почему Килиана не будет», — рассказал главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам.

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«Мадрид» подходит к игре не в лучшем состоянии: в прошлом туре парни Анчелотти выковали эмоциональную ничью в дерби с «Атлетико» (1:1), в котором потеряли основного вратаря Тибо Куртуа. А в среду «бланкос» сенсационно уступили «Лиллю» (0:1) в Лиге чемпионов. Последняя победа в ла лиге тоже получилась нервной — «Алавес» едва не превратил на последних минутах 0:3 в ничью, но закончил камбэк на двух голах.

«Вильярреал» в отличие от грозного соперника не участвует в еврокубках и подошел к матчу после спокойного недельного цикла подготовки. За восемь туров команда Марселино потерпела лишь одно поражение — от лидирующей «Барселоны» (1:5). В отличной форме находится пришедший летом 31-летний нападающий Айосе Перес: у него шесть голов в ла лиге — на один больше во всем чемпионате оформил только Роберт Левандовски, но испанец ни разу не отличился с пенальти.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Вильярреал»

У хозяев не будет Куртуа и, возможно, Мбаппе. Также уже давно восстанавливаются Браим Диас, Дани Себальос и Давид Алаба.

У гостей в обойме все футболисты.

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«Реал» — «Вильярреал»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды выдали два ярких поединка: на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» раскрошил соперника 4:1, но на «Эстадио де ла Серамика» запечаталась огненная ничья 4:4. Всего соперники пересекались 51 раз во всех турнирах — у «бланкос» 28 побед при всего шести поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Вильярреал»

Гости способны доставить «Реалу» проблемы: команда Марселино потерпела лишь одно поражение в восьми турах и забивает наравне с мадридцами, больше которых в ла лиге наколотила только «Барселона». «Бланкос» же находятся не в лучшем состоянии: в двух последних играх во всех турнирах оформили ничью и потерпели поражение. К тому же не будет лучшего бомбардира Мбаппе, а последнюю победу с разницей хотя бы в два мяча «сливочные» раздобыли еще 21 сентября.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) — за 2.20.

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12
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