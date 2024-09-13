Захарян не поможет «Сосьедаду» против «Реала». Обе команды страдают из-за травм

Арсен травмирован с начала сезона.

«Реал» в пятом туре ла лиги отправится на выезд к «Реал Сосьедаду». Игра пройдет 14 сентября на «Реале Арене», арбитр Хуан Мартинес Мунуэра даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», начало эфира — в 21.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» 14 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей фаворитами: поставить на победу «бланкос» можно с коэффициентом 1.71, что составляет примерно 57% вероятности. Выигрыш коллектива из Сан-Себастьяна доступен с котировкой 5.00 (19%) — это наименее возможный исход встречи. Ничья идет за 3.90 (24%).

В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл соперника. Вероятность того, что в предстоящей встрече команда Иманола Альгуасиля избежит поражения, оценена в 2.19.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство мадридцев:

• 1:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.40;

• 2:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87.

Рынок на обмен забитыми мячами дан за 1.92, опция «обе забьют — нет» — за 1.88.

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«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 14 сентября 2024 года

Мадридцы ушли на международную паузу после победы над «Бетисом» (2:0) — в том матче первые голы в испанском чемпионате заколотил Килиан Мбаппе, оформивший дубль в заключительные 25 минут игры. Однако в целом сезон для команды Карло Анчелотти начался натужно: за четыре тура она уже дважды потеряла очки — со скромными «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом» (по 1:1). Для сравнения, в прошлой кампании «бланкос» допустили первую осечку только в шестом туре.

На удивление, пока не слишком много пользы от Мбаппе: француз отличился в Суперкубке Европы против «Аталанты» (2:0) и спустя три матча молчания прибил «Бетис» дублем (2:0). Вызывает опасение и его взаимодействие с Винисиусом — главной звездой «Реала» в прошлом сезоне. «Моментами казалось, что Винисиус и Мбаппе не пасуют друг другу. Если между ними действительно что-то происходит, важно, чтобы такое не повторялось. Они должны договориться, чтобы избежать проблем. Оба — большие игроки, которые выступают за великий клуб и преследуют одну цель: сделать «Реал» чемпионом, выиграть много титулов и забить много голов», — считает Ривалдо.

Правда, неотлаженная связка Вини и Мбаппе — не главная проблема «Реала» перед матчем с «Бетисом». В команде много травмированных, особенно пострадала средняя линия: Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Дани Себальос и Орельен Тчуамени не помогут Анчелотти в предстоящей игре. С учетом того, что через два дня «бланкос» ждет «Штутгарт» в Лиге чемпионов, решение по распределению игровых минут между остальными полузащитниками может стать серьезной задачей.

«Реал Сосьедад», который в прошлом сезоне финишировал шестым и проник в Лигу Европы, стартовал еще более тяжело. Всего одна победа в четырех турах — покорился только поднявшийся в элиту «Эспаньол» (1:0). В играх с «Райо Вальекано» и «Алавесом» баски уступили (по 1:2), а против «Хетафе» выковали лишь нулевую ничью. Россиянин Арсен Захарян не участвовал ни в одной из этих встреч из-за повреждения. «Восстановление проходит по плану. Продолжаю реабилитацию в тренажерном зале. Надеюсь, в скором времени приступлю к работе с мячом. Уже начал бегать», — прокомментировал полузащитник.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал Сосьедад» — «Реал»

Помимо Захаряна, «Сосьедаду» не помогут травмированные Альваро Одриосола, Амари Траоре, Ариц Элустондо и Микель Ойярсабаль — все в разной степени игроки основной обоймы.

Полный список травмированных «Реала» пугает: Давид Алаба, Дани Себальос, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Хесус Вальехо, Орельен Тшуамени и Эдер Милитао. Возможно, восстановится Ферлан Менди.

«Реал Сосьедад» — «Реал»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне мадридцы дважды обыграли соперника. Всего команды встречались 179 раз: 99 побед у «Реала», 38 — у «Реал Сосьедада».

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Реал»

Команды пока не блещут в атаке: хозяева за четыре тура ла лиги выжали лишь три гола, ни разу не отличившись больше одного раза. Гости, несмотря на мощнейшую атаку, за пять игр сезона во всех турнирах закинули больше двух мячей только «Вальядолиду» (3:0). Вдобавок соперники страдают из-за травм: отсутствующие Беллингем, Ойярсабаль и Захарян — как раз игроки нападения. К тому же в шести из предыдущих восьми очных поединков «Реал» и «Реал Сосьедад» забивали на двоих не больше двух голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.87.

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