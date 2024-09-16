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«Штутгарт» вернулся в ЛЧ спустя 15 лет и сразу же сыграет с победителем турнира. «Реал» — фаворит, но имеет уязвимости

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Штутгарт» 17 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Килиан Мбаппе и Винисиус («Реал»).
Фото Getty Images
Карло Анчелотти («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
Федерико Вальверде («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images
Дениз Ундав («Штутгарт»).
Фото Getty Images
1/4
Сливочные страдают от травм и находятся в поиске баланса.

17 сентября в первом туре общего этапа Лиги чемпионов стартует действующий обладатель трофея — мадридский «Реал» примет «Штутгарт» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Турецкий судья Халил Мелер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Штутгарт

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Штутгарт» 17 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе «Реала» — это событие получило котировку 1.30, что составляет около 73% вероятности. Выигрыш команды Себастьяна Хенесса предложили за 9.00 (11%), ничью — за 6.20 (16%).

Считаете, что «Штутгарт» преподнесет сенсацию и отнимет очки у сливочных? Опцию Х2 оценили в 3.67.

Тотал больше трех мячей идет за 1.51, обратный вариант — за 2.43.

Специалисты ждут, что соперники обменяются голами: этот рынок представлен за 1.67, «обе забьют — нет» дали за 2.13.

Победу мадридцев с форой (-1.5) можно взять за 1.74. Ф(+1.5) на «швабов» доступна за 2.06.

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«Реал» — «Штутгарт»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 17 сентября 2024 года

«Все еще можно сказать, что «Мадриду» не хватает Тони Крооса. Сейчас там нет никого похожего на него», — такую цитату неназванного игрока «Реал Сосьедад» после субботней встречи со сливочными приводит The Athletic.

Баски уступили всухую (0:2), но такой итог вряд ли можно назвать логичным: они создали как минимум три голевых момента — попали в крестовину, перекладину и штангу. О противоречивости результата на послематчевой пресс-конференции сказал даже Карло Анчелотти.

«Я доволен сегодняшней победой, но нам нужно быть самокритичными, если мы хотим улучшить свою игру. Встреча с «Сосьедадом» получилась сложной, в особенности начало матча. Соперник очень хорошо прессинговал, и нам не всегда удавалось найти свободного игрока. Возможно, мы даже не заслужили победу, но мы страдали и в итоге выдержали», — заключил главный тренер «Реала».

Карло Анчелотти («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images

Также Папа Карло в очередной раз обмолвился о трудностях с поиском баланса — ведь из-за травм в его распоряжении нет достаточного количества полузащитников. На старте сезона слово «баланс» звучит на пресс-конференциях итальянца едва ли не чаще остальных, и это является прямым следствием ухода Крооса. Немец был настоящим метрономом полузащиты «Мадрида» — отвечал за ритм игры, обеспечивал баланс и отвечал за продвижение мяча.

Компенсировать потерю Тони могли Эдуардо Камавинга и Джуд Беллингем, но оба угодили в лазарет: француз еще не сыграл ни минуты и вернется на поле лишь в октябре, англичанин провел два матча, пропустил почти месяц и только приступил к тренировкам. В их отсутствие отдувается Федерико Вальверде — уругваец стал настоящим лидером, проделывает огромный объем работы и важен не только в прессинге, но и в созидании.

Федерико Вальверде («Реал Мадрид»).
Фото Getty Images

Помимо травм и перераспределения функций Крооса в полузащите проблемой «Реала» на старте сезона является реализация. За пять туров ла лиги сливочные нанесли 84 удара и оформили всего девять мячей. В первых таймах пробили по воротам 35 раз и отметились лишь одним голом. Статистика вторых таймов — 49 ударов, из которых восемь стали результативными.

Несмотря на все трудности, мадридцы продлили рекордную беспроигрышную серию в примере до 37 матчей. В последний раз команда Карло Анчелотти уступила в чемпионате 24 сентября 2023 года — «Атлетико» в дерби на «Метрополитано» (1:3). После чего добыла 27 побед и 10 ничьих. С учетом всех турниров сливочные не знают поражений на протяжении 32 встреч. Последний обидчик столичного клуба все те же «индейцы» — в 1/8 финала Кубка Испании добились успеха в дополнительное время (4:2), это случилось 18 января 2024-го.

В общем этапе Лиги чемпионов, который пришел на смену групповому турниру, действующий обладатель трофея сыграет на «Сантьяго Бернабеу» со «Штутгартом», дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Зальцбургом». Также «Реал» съездит в гости к «Лиллю», «Ливерпулю», «Аталанте» и «Бресту».

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В последний раз «Штутгарт» выступал в Лиге чемпионов в сезоне-2009/10 — дошел до 1/8 финала, где вылетел от «Барселоны» (1:1, 4:0). Спустя 15 лет «швабы» вернулись в главный клубный евротурнир и помимо «Мадрида» навестят «Ювентус», «Црвену Звезду» и «Слован» из Братиславы. На «МХП-Арене» команда Себастьяна Хенесса примет пражскую «Спарту», «Аталанту», «Янг Бойз» и «ПСЖ».

Минувший розыгрыш бундеслиги «Штутгарт» закончил на второй строчке таблицы — это лучший результат клуба после исторического чемпионства в сезоне-2006/07. Причем побед у «швабов» набралось даже больше, чем 14 лет назад, — 23 против 21.

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Летом команду покинули трое системообразующих игроков: Вальдемар Антон и Серу Гирасси перешли в дортмундскую «Боруссию», а Хироки Ито — в «Баварию». Это обернулось проблемами на старте: «Штутгарт» начал бундеслигу с поражения от «Фрайбурга» (1:3) и ничьей с «Майнцем» (3:3). В двух следующих турах «швабы» обыграли «Кайзерслаутерн» (4:1) и гладбахскую «Боруссию» (3:1) и притушили разговоры о кризисе. Интервью Дениза Ундава показывает, что немецкий клуб заряжен на дебют в ЛЧ.

«Нельзя обосраться. Мы должны выйти на поле с ясной головой и думать, что можем победить. Иначе у нас нет шансов. Если ты боишься «Реала» только потому, что это «Реал», то ты проиграешь. Тогда тебе даже не надо ехать на матч», — заявил нападающий «Штутгарта».

Дениз Ундав («Штутгарт»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Штутгарт»

Мадридцам точно не помогут Давид Алаба, Эдуардо Камавинга, Дани Себальос и Браим Диас. Участие Эдера Милитао находится под вопросом — в понедельник защитник пропустил тренировку и вряд ли выйдет в основе. Зато к работе в общей группе вернулись Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени — оба полузащитника почти наверняка получат игровые минуты в первом туре ЛЧ.

У «швабов» пять потерь — в лазарете находятся Николас Нарти, Амин Аль-Дахил, Леонидас Стергиу, Франс Кретциг и Джастин Диль.

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Команды сыграют друг с другом впервые в истории — ранее они не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Штутгарт»

Команда Себастьяна Хенесса делает ставку на атакующий футбол и пробила верх по голам во всех матчах нынешнего сезона. Но вряд ли «швабы» рискнут сыграть открыто на «Сантьяго Бернабеу» — скорее сделают ставку на осторожность, чтобы избежать излишнего риска. Мадридцы же испытывают проблемы с позиционным футболом и реализацией. Теперь к этим трудностям добавится борьба с тактическими головоломками «Штутгарта».

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.88.

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2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
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11
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12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
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