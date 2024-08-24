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Сегодня, 06:30

«Реал» — самый популярный клуб ла лиги среди клиентов букмекера

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Винисиус.
Фото Getty Images

Август — время начала сезона в пяти ведущих европейских чемпионатах. В честь старта долгожданного события букмекерская компания PARI провела опрос среди активных клиентов об их предпочтениях в европейском футболе. Более 1000 респондентов поделились ожиданиями от чемпионата Испании — турнира, в котором собраны такие звезды, как Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Хулиан Альварес.

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Результаты опроса предсказуемо показали, что среди клиентов PARI больше всего поклонников «Реала» и «Барселоны». Как ни странно, пропорции оказались совсем не равными. Мадридский клуб поддерживают 55% респондентов, а каталонский — 28%. На третьем месте по предпочтениям — мадридский «Атлетико» (7%). За остальные клубы болеет гораздо меньшее количество респондентов.

Самые популярные испанские клубы считаются и самыми раздражающими. «Барселона» вызвала антипатии у 19% респондентов, а «Реал» — у 15%. У хейтеров также не лежит душа к «Атлетико» (13%), «Жироне» (11%) и «Валенсии» (9%).

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Большинство клиентов букмекера (66%) не сомневается, что чемпионский титул в сезоне-2024/25 оформит «Реал». За «Барселону» свои голоса отдали 24% респондентов. Третье место занял «Атлетико» с 4% голосов. Главными претендентами на вылет участники опроса назвали «Лас-Пальмас» (47%), «Осасуну» (17%) и «Эспаньол» (15%).

Ла лига — второй по популярности европейский чемпионат среди клиентов букмекера (21%). Больше поклонников только у АПЛ (44%). Почти четверть респондентов (23%) называют ла лигу чемпионатом, оказывающим значимое влияние на мировой футбол — выше котируется также только АПЛ (58%). Кроме того, по мнению игроков, именно в АПЛ (40%) и испанском чемпионате (35%) собраны самые талантливые игроки.

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Мадридский «Реал» — действующий чемпион Испании и самый титулованный клуб страны. Сливочные 36 раз побеждали в национальном первенстве. В линии «Реал» считается главным фаворитом нового сезона-2024/25. Сделать ставку на очередной золотой триумф столичного клуба можно по коэффициенту 1.45. Котировки на успех «Барселоны» составляют 4.50. Третий по шансам претендент на титул — мадридский «Атлетико» (10.0).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
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Букмекер открыл линию на показатели Сафонова и Головина в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
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