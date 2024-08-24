«Реал» — самый популярный клуб ла лиги среди клиентов букмекера
Август — время начала сезона в пяти ведущих европейских чемпионатах. В честь старта долгожданного события букмекерская компания PARI провела опрос среди активных клиентов об их предпочтениях в европейском футболе. Более 1000 респондентов поделились ожиданиями от чемпионата Испании — турнира, в котором собраны такие звезды, как Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Хулиан Альварес.
Результаты опроса предсказуемо показали, что среди клиентов PARI больше всего поклонников «Реала» и «Барселоны». Как ни странно, пропорции оказались совсем не равными. Мадридский клуб поддерживают 55% респондентов, а каталонский — 28%. На третьем месте по предпочтениям — мадридский «Атлетико» (7%). За остальные клубы болеет гораздо меньшее количество респондентов.
Самые популярные испанские клубы считаются и самыми раздражающими. «Барселона» вызвала антипатии у 19% респондентов, а «Реал» — у 15%. У хейтеров также не лежит душа к «Атлетико» (13%), «Жироне» (11%) и «Валенсии» (9%).
Большинство клиентов букмекера (66%) не сомневается, что чемпионский титул в сезоне-2024/25 оформит «Реал». За «Барселону» свои голоса отдали 24% респондентов. Третье место занял «Атлетико» с 4% голосов. Главными претендентами на вылет участники опроса назвали «Лас-Пальмас» (47%), «Осасуну» (17%) и «Эспаньол» (15%).
Ла лига — второй по популярности европейский чемпионат среди клиентов букмекера (21%). Больше поклонников только у АПЛ (44%). Почти четверть респондентов (23%) называют ла лигу чемпионатом, оказывающим значимое влияние на мировой футбол — выше котируется также только АПЛ (58%). Кроме того, по мнению игроков, именно в АПЛ (40%) и испанском чемпионате (35%) собраны самые талантливые игроки.
Мадридский «Реал» — действующий чемпион Испании и самый титулованный клуб страны. Сливочные 36 раз побеждали в национальном первенстве. В линии «Реал» считается главным фаворитом нового сезона-2024/25. Сделать ставку на очередной золотой триумф столичного клуба можно по коэффициенту 1.45. Котировки на успех «Барселоны» составляют 4.50. Третий по шансам претендент на титул — мадридский «Атлетико» (10.0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
6
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
7
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0