Последний матч прежнего «Реала». Асенсио и Диас помогут взять три очка с «Атлетиком»?
4 июня мадридский «Реал» проведет последний официальный матч в этом сезоне — в 38-м туре ла лиги команда Карло Анчелотти сразится с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Атлетик» 4 июня 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Реал» возьмет три очка и не позволит «Атлетику» потеснить себя со второй строчки. На победу бланкос можно поставить за 1.85, вероятность этого исхода — примерно 54%. Ничья идет за 3.95 (24%), успех «Атлетика» — за 4.05 (22%).
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.30. В пяти из шести предыдущих матчей между командами прошел «низ».
Также редко соперники обмениваются голами: условие «обе забьют» оценено в 1.62, «обе забьют — нет» — в 2.30.
«Атлетик» не забил в двух последних матчах на «Сантьяго Бернабеу». Отсутствие гола от басков в предстоящей игре идет за 3.05.
Два и более мяча от хозяев оценены в 1.75. Бланкос минимум дважды поражали ворота шести из семи предыдущих соперников в ла лиге.
Несмотря на то что «Реал» идет существенным фаворитом, эксперты предполагают, что игра завершится вничью 1:1. Котировка — 8.00.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
«Реал» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча 38-го тура ла лиги 4 июня 2023 года
Мадридский «Реал» хотел бы завершить сезон не 4 июня, а на недельку позже, но совершить чудо в этом сезоне Лиги чемпионов команде Карло Анчелотти не удалось. «Сити» был откровенно сильнее в обоих матчах полуфинала, но материализовал преимущество в гору голов только на «Этихаде» (4:0). В результате бланкос останутся лишь с одним трофеем — чашей Кубка Испании. В чемпионате же «Барса» давно оформила победу, а мадридцам еще предстоит заочно оспорить второе место с соседями из «Атлетико».
Чтобы гарантировать себе вторую строчку, «Реалу» необходимо дождаться осечки соперника или победить «Атлетик» в матче, который станет последним в составе «Королевского клуба» как минимум для одного яркого игрока. 3 июня мадридцы объявили о расставании с полузащитником Марко Асенсио — парнем, который за восемь лет в клубе собрал солидные 17 трофеев. За ним последовал Мариано Диас.
Уход испанца и доминиканца может дать старт тотальной модернизации команды. За последнюю неделю в медиа активно обсуждали положение как минимум двух игроков: Эдена Азара и Карима Бензема. Французу прилетело очень богатое предложение из Саудовской Аравии (по слухам, «Аль-Иттихад» готов платить 100 млн евро в год), а у бельгийца начался новый раунд борьбы за право остаться в клубе — его уже который сезон безуспешно пытаются выпроводить вон. Возможно, Карим и Эден проследуют за Марко, а игра с «Атлетиком» станет для них заключительной на «Сантьяго Бернабеу».
Не стоит исключать и уход Винисиуса, который до расистского скандала собирался посвятить «Реалу» лучшие годы карьеры. В любом случае, нет сомнений, что все эти парни максимально выложатся в предстоящей встрече (даже Азар, который редко получает игровое время).
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Атлетик»
«Реал» сражается за почетную вторую строчку, а «Атлетик» не потерял возможность выйти в еврокубки. У басков поровну очков с занимающей седьмое место «Осасуной» — эта позиция даст право сыграть в Лиге конференций. Поэтому никто ничего в заключительном туре просто так не отдаст.
Однако в пользу мадридцев говорят слишком много фактов. Во-первых, в чемпионате дома они потерпели только одно поражение и добыли 13 побед — лучше показатели только у «Барселоны». В то же время «Атлетик» известен как очень домашняя команда, которая на выезде редко играет выразительно: в этом сезоне баски взяли в гостях всего 23 очка (6-5-7).
Что касается очных встреч команд на «Сантьяго Бернабеу», то здесь «Реал» выиграл у «Атлетика» 15 из 17 последних матчей — тотальное доминирование. Учитывая, что мадридцам нужно красиво попрощаться с легендой (или легендами), они порвутся в клочья, но добудут такие необходимые три очка.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 1.85.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9