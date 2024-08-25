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Левандовски в отличной форме и забивает больше гола за игру. К тому же против «Райо Вальекано» может дебютировать Ольмо

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» 27 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски, «Барселона».
Фото Global Look Press
«Барселона» начала сезон с двух побед.

«Барселона» в третьем туре чемпионата Испании отправится на выезд к «Райо Вальекано». Игра пройдет 27 августа на стадионе «Вальекас» в Мадриде, начало — в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.25 мск.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
27 авг, 22:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» 27 августа 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение сине-гранатовым: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.72, вероятность этого исхода — примерно 56%. Успех мадридского клуба предложен с котировкой 4.70 (20%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья дана за 4.00 (24%).

«Барселона» не обыгрывала «Райо» на выезде в трех матчах подряд. Вероятность того, что мадридцы вновь как минимум не уступят каталонцам, оценена в 2.16.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 6.60;

• победа «Барсы» 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.72, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.

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«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 27 августа 2024 года

«Барселона» — одна из двух команд, стартовавших в ла лиге с побед в первых двух турах — каталонцы разобрались с «Валенсией» и «Атлетиком» по 2:1. Неожиданно стопроцентный результат также показала «Сельта». «Очень доволен победой, — поделился после игры с басками тренер «Барсы» Ханси Флик. — Здорово, когда есть страсть и энергия, но я прошу немного больше спокойствия. Сейчас время порадоваться шести очкам, я рад за команду и футболистов. «Атлетик» не оставляет свободных зон, и обыграть команду, которая создает такие сложности, здорово».

Отлично стартовал Роберт Левандовски. 36-летнего форварда немало критиковали в прошлом сезоне, но эту кампанию он начал с трех голов в двух играх. Также стоит выделить Ламина Ямаля (1+1) и Рафинью, который ярко сыграл в матче против «Атлетика». Бразилец вышел на позиции «десятки»: стал лучшим в игре, по данным Whoscored, отдал голевую, вырезал три ключевые передачи и четырежды сам угрожал воротам соперника.

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При этом на место «десятки» каталонцы летом взяли воспитанника Дани Ольмо — заплатили «Лейпцигу» 55 миллионов евро за лучшего бомбардира прошедшего чемпионата Европы (три мяча). Правда, футболиста до сих пор не могут зарегистрировать из-за финансовых проблем, хотя ради него сине-гранатовые слили одного из лучших игроков прошлого сезона Илкая Гюндогана, который бесплатно вернулся в «Манчестер Сити». «У меня есть надежда, но не знаю точно. Это не от меня зависит», — прокомментировал Флик возможность участия Ольмо в матче с «Райо».

Мадридцы тоже неплохо начали сезон: набрали четыре очка и разместились на четвертой строчке, хотя прошлый чемпионат команда завершила на 17-й позиции в пяти баллах от зоны вылета. Однако в первом туре она обыграла «Реал Сосьедад» (2:1) — участника Лиги чемпионов от Испании. Летом состав «Райо» практически не изменился: за два миллиона евро взяли Андреса Мартина из «Расинга» и еще четверых футболистов подписали свободными агентами.

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У хозяев нет проблем с составом. А вот у гостей травмированы Рональд Араухо, Френки де Йонг, Гави, Андреас Кристенсен и Ансу Фати.

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Каталонцы не могут обыграть «Райо Вальекано» на их поле на протяжении трех матчей чемпионата. Всего же команды пересекались 45 раз во всех турнирах: «Барселона» забрала победу в 28 случаях, мадридцы — лишь в семи.

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Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»

Каталонцы неплохо начали сезон: оформили две победы и в каждой игре забили по два мяча. В отличной форме находится Левандовски, забивший три мяча в двух матчах, также неплохо выглядят его партнеры по линии атаки. Возможно, в Мадриде наконец дебютирует Дани Ольмо. К тому же «Барселона» в 15 из предыдущих 20 поединков с «Райо Вальекано» отличилась минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.70.

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2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
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 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
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