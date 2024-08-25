Левандовски в отличной форме и забивает больше гола за игру. К тому же против «Райо Вальекано» может дебютировать Ольмо
«Барселона» в третьем туре чемпионата Испании отправится на выезд к «Райо Вальекано». Игра пройдет 27 августа на стадионе «Вальекас» в Мадриде, начало — в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» 27 августа 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение сине-гранатовым: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.72, вероятность этого исхода — примерно 56%. Успех мадридского клуба предложен с котировкой 4.70 (20%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья дана за 4.00 (24%).
«Барселона» не обыгрывала «Райо» на выезде в трех матчах подряд. Вероятность того, что мадридцы вновь как минимум не уступят каталонцам, оценена в 2.16.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство гостей:
• 1:1 — за 6.60;
• победа «Барсы» 1:0 — за 7.20;
• 2:1 — за 7.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.72, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.08.
«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 27 августа 2024 года
«Барселона» — одна из двух команд, стартовавших в ла лиге с побед в первых двух турах — каталонцы разобрались с «Валенсией» и «Атлетиком» по 2:1. Неожиданно стопроцентный результат также показала «Сельта». «Очень доволен победой, — поделился после игры с басками тренер «Барсы» Ханси Флик. — Здорово, когда есть страсть и энергия, но я прошу немного больше спокойствия. Сейчас время порадоваться шести очкам, я рад за команду и футболистов. «Атлетик» не оставляет свободных зон, и обыграть команду, которая создает такие сложности, здорово».
Отлично стартовал Роберт Левандовски. 36-летнего форварда немало критиковали в прошлом сезоне, но эту кампанию он начал с трех голов в двух играх. Также стоит выделить Ламина Ямаля (1+1) и Рафинью, который ярко сыграл в матче против «Атлетика». Бразилец вышел на позиции «десятки»: стал лучшим в игре, по данным Whoscored, отдал голевую, вырезал три ключевые передачи и четырежды сам угрожал воротам соперника.
При этом на место «десятки» каталонцы летом взяли воспитанника Дани Ольмо — заплатили «Лейпцигу» 55 миллионов евро за лучшего бомбардира прошедшего чемпионата Европы (три мяча). Правда, футболиста до сих пор не могут зарегистрировать из-за финансовых проблем, хотя ради него сине-гранатовые слили одного из лучших игроков прошлого сезона Илкая Гюндогана, который бесплатно вернулся в «Манчестер Сити». «У меня есть надежда, но не знаю точно. Это не от меня зависит», — прокомментировал Флик возможность участия Ольмо в матче с «Райо».
Мадридцы тоже неплохо начали сезон: набрали четыре очка и разместились на четвертой строчке, хотя прошлый чемпионат команда завершила на 17-й позиции в пяти баллах от зоны вылета. Однако в первом туре она обыграла «Реал Сосьедад» (2:1) — участника Лиги чемпионов от Испании. Летом состав «Райо» практически не изменился: за два миллиона евро взяли Андреса Мартина из «Расинга» и еще четверых футболистов подписали свободными агентами.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Райо Вальекано» — «Барселона»
У хозяев нет проблем с составом. А вот у гостей травмированы Рональд Араухо, Френки де Йонг, Гави, Андреас Кристенсен и Ансу Фати.
«Райо Вальекано» — «Барселона»: статистика личных встреч
Каталонцы не могут обыграть «Райо Вальекано» на их поле на протяжении трех матчей чемпионата. Всего же команды пересекались 45 раз во всех турнирах: «Барселона» забрала победу в 28 случаях, мадридцы — лишь в семи.
Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»
Каталонцы неплохо начали сезон: оформили две победы и в каждой игре забили по два мяча. В отличной форме находится Левандовски, забивший три мяча в двух матчах, также неплохо выглядят его партнеры по линии атаки. Возможно, в Мадриде наконец дебютирует Дани Ольмо. К тому же «Барселона» в 15 из предыдущих 20 поединков с «Райо Вальекано» отличилась минимум дважды.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.70.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|3 : 1
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1