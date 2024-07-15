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Минское «Динамо» не играло в квалификации ЛЧ почти 20 лет. Пройти «Пюник» будет сложно — в пользу ереванцев говорят два фактора

Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Динамо» Минск 16 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Динамо» Минск — «Пюник».
Фото Официальная страница ФК «Динамо» Минск ВКонтакте, Соцсети
«Динамо» Минск — «Пюник».
Фото Официальная страница ФК «Динамо» Минск ВКонтакте, Соцсети
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На стороне армянского клуба еврокубковый опыт и домашнее поле.

16 августа армянский «Пюник» проведет ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с белорусским «Динамо». Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится. Поединок обслужит бригада израильского рефери Снира Леви. Первая встреча соперников закончилась нулевой ничьей.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
16 июл, 19:00. Yerevan Football Academy Stadium (Ереван)
Пюник
Динамо Мн

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Пюник» — «Динамо» Минск 16 июля 2024 года

Букмекеры отдали минимальное предпочтение «Пюнику». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.55, вероятность такого исхода — примерно 39%. Выигрыш «Динамо» доступен за 2.60 (38%), ничья — за 3.10 (23%).

Верите, что минчане не уступят в основное время? Опция X2 ждет вас за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.16, ТМ 2.5 — за 1.59.

Обмен голами представлен за 1.92, обратный рынок — за 1.78.

Аналитики считают, что у ереванцев больше шансов квалифицироваться в следующий раунд — на это событие предложили котировку 1.72. Проход бело-синих идет за 2.04.

«Пюник» — «Динамо» Минск: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 16 июля 2024 года

Первая встреча команд состоялась неделю назад на стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и завершилась нулевой ничьей. Минчане превзошли соперника по владению мячом (54-46%), ударам по воротам (17-6), попаданиям в створ (5-4), но конвертировать это преимущество хотя бы в один забитый мяч так и не смогли.

«Динамо» не участвовало в Лиге чемпионов почти 20 лет — первое и единственное в XXI веке попадание в квалификацию случилось в сезоне-2005/06. Тогда бело-синие сошли с дистанции уже в первом отборочном раунде — споткнулись на «Анортосисе» из Кипра (1:1, 0:1).

Прошлогодняя еврокубковая кампания тоже получилась для минчан скоротечной — в первом раунде Лиги конференций их остановил боснийский «Железничар» (1:2, 2:2).

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У «Пюника» с еврокубками все складывается чуть позитивнее. В позапрошлом сезоне клуб из Еревана даже выступил на групповом этапе Лиги конференций — занял третье место в квартете с «Базелем», «Слованом» и «Жальгирисом». Причем стартовал «феникс» в квалификации Лиги чемпионов и дошел до третьей отборочной стадии, где не совладал с «Црвеной Звездой» (0:2, 0:5).

В минувшем сезоне армянская команда снова выступала в третьем по статусу евротурнире. В первых двух раундах довольно буднично прошли эстонский «Нарва-Транс» (2:0, 3:0) и шведский «Кальмар» (2:1, 2:1), однако норвежский «Буде-Глимт» не пустил «Пюник» в стадию плей-офф квалификации (0:3, 0:3).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пюник» — «Динамо» Минск

Из-за повреждений ереванцы потеряли Сержа Дебле, Луку Джуричича и Вагнера Гонсалвеса. Минчанам не помогут Роман Бегунов и Павел Седько — оба находятся в лазарете.

«Пюник» — «Динамо» Минск: статистика личных встреч

Игра недельной давности стала первой в истории противостояния команд — ранее они не пересекались ни в товарищеских матчах, ни в официальных турнирах.

«Динамо» Минск — «Пюник».
Фото Официальная страница ФК «Динамо» Минск ВКонтакте, Соцсети

Прогноз и ставка на матч «Пюник» — «Динамо» Минск

Клуб из Еревана — куда более опытный еврокубковый боец. За последние пять лет «Пюник» трижды пробивался в евротурниры и ни разу не вылетал раньше третьего раунда квалификации. Минчане за это время преодолели первую отборочную стадию лишь однажды — в сезоне-2022/23 в Лиге конференций прошли черногорский «Дечич» (1:1, 2:1), а затем уступили израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы (0:1, 1:2). К тому же команда Егише Меликян сыграет на своем поле, где она практически несокрушима: за 10 прошлых матчей на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна «феникс» потерпел всего одно поражение.

Рекомендуемая ставка: проход «Пюника» за 1.72.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Минск)
ФК Пюник
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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