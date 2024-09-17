Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» сразу в Лиге чемпионов. В соперниках у столичных — главная сенсация прошлого сезона ла лиги
18 сентября «ПСЖ» сыграет с «Жироной» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Жирона» 18 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline ждут победы парижан: поставить на парней Луиса Энрике можно за 1.41, это приблизительно 68% вероятности результата. Выигрыш «Жироны» оценили в 7.00 (14%), ничью — в 5.40 (18%).
Если верите, что каталонцы наберут очки в дебютном матче в ЛЧ, возьмите опцию Х2 за 3.05.
Тотал больше трех голов идет за 1.67, ТМ 3 — за 2.13. На «обе забьют» дали коэффициент 1.66, обратный рынок доступен за 2.14.
Четыре из пяти наиболее вероятных итогов поединка, согласно мнению экспертов, указывают на победу «ПСЖ»:
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«ПСЖ» — «Жирона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 18 сентября 2024 года
Парижане словно не заметили потерю Килиана Мбаппе — стартовали в лиге 1 с разгромов над «Гавром» (4:1) и «Монпелье» (6:0), а затем уверенно разобрались с «Лиллем» (3:1) и «Брестом» (3:1). Столичный клуб единолично лидирует в таблице: оторвался от «Марселя» и «Монако» на два очка, от «Ланса» — на четыре.
В атаке красно-синих зажигают Брэдли Барколя и новичок Жоау Невеш — у француза четыре забитых мяча, у португальца четыре ассиста. Усман Дембеле — лучший по «гол + пас» (3+2). Топ-5 по баллам за результативность замыкают Марко Асенсио и Ашраф Хакими — у обоих 1+2.
На общем этапе Лиги чемпионов команде Луиса Энрике предстоят домашние матчи с «Жироной», ПСВ, «Атлетико» и «Манчестер Сити». На выезде «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом», «Баварией», «Зальцбургом» и «Штутгартом».
Весьма вероятно, что в поединке с «Жироной» за «ПСЖ» дебютирует Матвей Сафонов: Джанлуиджи Доннарумма получил мышечное растяжение в субботней игре с «Брестом» и выбыл из строя как минимум на неделю. Из конкурентов у россиянина остался только 23-летний Арнау Тенас — воспитанник «Барселоны» и основной кипер олимпийской сборной Испании, которая взяла золото на Играх в Париже.
Пока Сафонов выходил в свитере столичного клуба лишь однажды — в товарищеском матче против «Штурма» (2:2), который состоялся седьмого августа. Хотя Матвей мог дебютировать за парижан еще во встрече с «Брестом» — Доннарумма пропустил предматчевую тренировку из-за рождения первенца. Предполагалось, что итальянца даже не включат в заявку, чтобы он провел время с семьей. Но Джиджи все же вышел в основе и отыграл все 90 минут. Зато россиянин поучаствовал в традиционной церемонии для новичков — его торжественно представили на «Парк де Пренс» вместе с Жоау Невешем, Вильяном Пачо и Дезире Дуэ.
В прошлом сезоне «Жирона» стала главной сенсацией ла лиги — долгое время шла среди претендентов на чемпионство, а затем боролась с «Барселоной» за второе место. Команда Мичела дважды прихлопнула сине-гранатовых (4:2, 4:1), но все равно осталась третьей. Впрочем, этот факт вряд ли сильно расстроил жиронцев, ведь они впервые в истории клуба пробились в еврокубки — причем сразу в Лигу чемпионов.
Выход в главный евротурнир не помог бело-красным сохранить лидеров: лучший бомбардир ла лиги Артем Довбик перебрался в «Рому», а лучший ассистент команды Савиньо — в «Манчестер Сити». Алеиш Гарсия стал игроком «Байера», Ян Коуто ушел в дортмундскую «Боруссию», а Эрик Гарсия вернулся в «Барсу».
Перестройка дается «Жироне» непросто: команда Мичела начала сезон с ничьей против «Бетиса» (1:1) и крупного поражения от «Атлетико» (0:3). Победы над «Осасуной» (4:0) и «Севильей» (2:0) немного скрасили ситуацию, но в воскресенье бело-красные разгромно влетели «Барсе» (1:4) в каталонском дерби. После пяти туров жиронцы зависли на восьмой строчке, отставание от топ-4 составляет четыре балла.
В дебютной лигочемпионской кампании «Жирона» съездит в гости к «ПСЖ», а также к ПСВ, «Штурму» и «Милану». На «Монтиливи» бело-красные примут «Фейеноорд», братиславский «Слован», «Ливерпуль» и «Арсенал».
Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Жирона»
Помимо Джанлуиджи Доннаруммы в лазарете столичного клуба находятся Преснель Кимпембе, Люка Эрнандес и Гонсалу Рамуш. У каталонцев потерь нет.
«ПСЖ» — «Жирона»: статистика личных встреч
Поединок на «Парк де Пренс» станет первым в истории противостояния команд — ранее они не пересекались ни в официальных, ни в товарищеских матчах.
Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Жирона»
На старте сезона парижане безжалостны к соперникам: в каждом из четырех туров лиги 1 забили от трех мячей и больше. Для окончания серии нет никаких предпосылок: в воскресенье каталонцы разгромно влетели «Барселоне» (1:4), а за три недели до этого — «Атлетико» (0:3).
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1