Роналду и компания против одной из самых закрытых команд Евро. Португалии придется взломать автобус Словении

Одни из фаворитов турнира 21 раз пробили по воротам Грузии, но даже этого оказалось мало.

1 июля в 1/8 финала Евро-2024 Португалия сыграет со Словенией. Поединок пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала чемпионата Европы Португалия — Словения 1 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET уверены в победе Криштиану и компании. На успех Португалии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.43, вероятность такого исхода — примерно 69%. Ничья доступна за 4.60 (20%), триумф бело-зеленых — за 8.50 (11%).

Проход Португалии в 1/4 финала предложено сыграть за 1.18, словенцев — за 4.90.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.03. Обмен голами идет за 2.35, обратный рынок — за 1.60.

Эксперты считают, что наиболее вероятна победа Португалии в основное время со счетом 1:0 или 2:0. На оба результата дана одинаковая котировка 6.00.

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Португалия — Словения: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 1 июля 2024 года

Португалия показала впечатляющие результаты в первых двух турах Евро. 18 июня Криш и компания обыграли Чехию со счетом 2:1 благодаря автоголу Гранача и добиванию Франсишку Консейсау на 92-й минуте. Во втором туре 22 июня Португалия разгромила Турцию со счетом 3:0. Отличились Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, а турок Самет Акайдын также забил в свои ворота.

Третий тур стал испытанием для команды Роберто Мартинеса. Грузия неожиданно обыграла португальцев со счетом 2:0. Уже на второй минуте Хвича Кварацхелия открыл счет после ошибки Антониу Силвы. Португалия пыталась отыграться, но их усилия не увенчались успехом. Во втором тайме Лука Лочошвили заработал пенальти, который реализовал Жорж Микаутадзе, удвоив преимущество Грузии. После этого Роналду заменили уже на 66-й минуте, и он в гневе пнул бутылку с водой, но перестановки не сработали. Португальцы не смогли переломить ход встречи, несмотря на огромное преимущество в игре. «Крестоносцы» владели мячом всего 28% времени — для Евро это рекордно низкий показатель победившей команды.

Поражение не помешало лузитанцам выйти в плей-офф с первого места. По итогам группового этапа Португалия и Турция набрали по шесть очков. Парни Мартинеса заняли первое место благодаря победе в личной встрече. Грузия же на дебютном ЧЕ прошла в плей-офф с четырьмя очками как одна из лучших команд, ставших третьими. Чехия с одним баллом заняла последнюю строчку и покинула турнир.

Сборная Словении показала упорную игру в первых двух турах. 16 июня они сыграли вничью с Данией со счетом 1:1. Во втором туре, 20 июня, снова завершила матч «мирным» результатом — 1:1 с Сербией.

Третий тур стал решающим для бело-зеленых, когда они встретились с Англией. Матч закончился 0:0. «Три льва» с самого начала старались прессинговать, но Словения не поддавалась, предпочитая выносить мяч подальше от штрафной. Вратарь Ян Облак тоже часто использовал длинные передачи, чтобы избежать ошибок при розыгрыше мяча. В итоге словенцы не позволили англичанам создать серьезные моменты. Владение мячом у Англии было примерно 65%, но словенцы грамотно оборонялись и устраивали в меру острые контратаки.

По итогам группового этапа Англия набрала пять очков и заняла первое место. Дания и Словения взяли по три балла, но «динамит» оказался на втором месте благодаря лучшей разнице мячей. Для словенцев это всего лишь второй чемпионат Европы (первый был в 2000 году), что сделало выход в плей-офф особенно значимым достижением. Сербия с двумя ничьими и поражением заняла последнее место и покинула турнир.

Травмы и дисквалификации перед матчем Португалия — Словения

У Роберто Мартинеса нет проблем с составом — все здоровы, никто не дисквалифицирован.

Матьяж Кек потерял Эрика Янжу из-за перебора карточек, а травм у Словении нет.

Португалия — Словения: статистика личных встреч

Команды провели только один товарищеский матч — в марте этого года Словения выиграла у Португалии со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Словения

Команда Мартинеса показывает очень насыщенный атакующий футбол: она забила пять мячей в первых двух матчах и 21 раз пробила по воротам Грузии. В среднем за игру Роналду и компания отличаются 1.8 раза. Но тот же матч против бригады Хвичи Кварадоны показал, что португальцы тяжело взламывают автобусы. А у сборной Словении его будто парковал сам Жозе Моуринью — в трех матчах на Евро бело-зеленые ни разу не победили, но пропустили всего два мяча. За последние пять встреч парни Матьяжа Кека пропускали в среднем меньше гола. Игра навылет лишь усилит закрытый характер игры словенцев, и португальцы вряд ли забьют много.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.03.

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