Разрыв отношений Роналду и «МЮ» — плюс для Португалии. Это позволит обыграть Гану
24 ноября сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду стартует на чемпионате мира в Катаре матчем против команды Ганы. Игра первого тура в группе H состоится на «Стадионе 974» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Португалия — Гана 24 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Португалию абсолютным фаворитом матча. На победу европейских бразильцев можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность исхода — примерно 72%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех Ганы — за крупные 10.5 (8%).
Единственная встреча между командами состоялась восемь лет назад на ЧМ-2014 — Португалия была сильнее со счетом 2:1. Получится ли у африканцев взять реванш или хотя бы сыграть вничью? Вариант Х2 идет за 3.30.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.85. Если вам кажется, что матч получится даже слишком результативным, ТБ 3.5 доступен за 3.60.
Гана не проиграет с разницей в два и более мяча? Ф2(+1.5) предложено оформить за 1.73, Ф1(-1.5) — за 2.10.
Вариант «обе забьют» идет за 2.46, противоположный исход — за 1.55.
Гол Криштиану Роналду можно оформить за 2.00, дубль — за 6.20. Также неплохие шансы отличиться у Бруну Фернандеша (2.80) и у Рафаэла Леау (3.20).
Будет ли в матче забит быстрый гол? На то, что счет откроют с 1-й по 15-ю минуту, котировка — 3.40.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Португалия — Гана: прогноз и анализ матча ЧМ 24 ноября 2022 года
Сборная Португалии спокойно готовилась бы к стартовому матчу на чемпионате мира, если бы не Криштиану Роналду. За неделю до старта турнира капитан дал резонансное интервью, где разгромил «МЮ» и приближенных к нему людей, а за два дня до матча с Ганой разорвал контракт с клубом.
Несмотря на определенный негатив вокруг персоны Криштиану, у случившегося есть позитивные моменты. Во-первых, лучший бомбардир в истории сборных может наконец сосредоточиться на чемпионате мира. Во-вторых, сильное выступление в Катаре теперь поможет ему не только потешить самооценку, но и выбить контракт пожирнее в новом клубе. Роналду получит шанс напомнить, что все еще очень хорош.
При этом Португалия готова справляться и без Криша. Например, в последнем товарищеском матче за три дня до старта ЧМ команда Фернанду Сантуша в отсутствие Роналду легко разгромила Нигерию (4:0). Дубль в той встрече оформил Бруну Фернандеш, еще по голу забили Мариу и Рамош.
Это была шестая победа португальцев в девяти играх 2022 года. Все они получились с запасом — минимум в два мяча. На то, что Криштиану и компания забьют в стартовом матче хотя бы дважды, котировка — 1.60.
У Ганы результаты и близко не такие приятные, как у Португалии, но при этом африканцы провели значительно больше игр. Из 18 встреч они выиграли всего шесть и проиграли семь. Причем самым громким получился последний успех — 2:0 над Швейцарией, еще одним участником ЧМ.
Прогноз и ставка на матч Португалия — Гана
Гана с трудом отобралась на ЧМ — благодаря правилу выездного гола в противостоянии с Нигерией. А на последнем Кубке Африки вовсе провалилась, набрав всего одно очко в трех матчах группового раунда. То есть сейчас ганцы далеко не лучшая команда даже на своем континенте.
Португальцы в Европе выглядят солидно — лишь на 88-й минуте последнего матча отдали Испании первое место в группе Лиги наций (0:1). С другими соперниками они разбирались довольно легко. Учитывая уровень игроков, Португалия рассчитывает не только занять вершину таблицы, но и дойти до решающих стадий плей-офф. Для этого Гану, лучшими футболистами которой остаются возрастные братья Айю, обыгрывать нужно обязательно. Как в 2014-м, когда гола Роналду хватило для победы (2:1).
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2