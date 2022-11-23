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Разрыв отношений Роналду и «МЮ» — плюс для Португалии. Это позволит обыграть Гану

Прогноз на матч Португалия — Гана в рамках чемпионата мира по футболу 24 ноября 2022 года в Катаре
Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Капитан теперь свободен.

24 ноября сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду стартует на чемпионате мира в Катаре матчем против команды Ганы. Игра первого тура в группе H состоится на «Стадионе 974» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа H
24 нояб, 19:00. Stadium 974 (Доха)
Португалия
Гана

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Португалия — Гана 24 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Португалию абсолютным фаворитом матча. На победу европейских бразильцев можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность исхода — примерно 72%. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех Ганы — за крупные 10.5 (8%).

Единственная встреча между командами состоялась восемь лет назад на ЧМ-2014 — Португалия была сильнее со счетом 2:1. Получится ли у африканцев взять реванш или хотя бы сыграть вничью? Вариант Х2 идет за 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.85. Если вам кажется, что матч получится даже слишком результативным, ТБ 3.5 доступен за 3.60.

Гана не проиграет с разницей в два и более мяча? Ф2(+1.5) предложено оформить за 1.73, Ф1(-1.5) — за 2.10.

Вариант «обе забьют» идет за 2.46, противоположный исход — за 1.55.

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Гол Криштиану Роналду можно оформить за 2.00, дубль — за 6.20. Также неплохие шансы отличиться у Бруну Фернандеша (2.80) и у Рафаэла Леау (3.20).

Будет ли в матче забит быстрый гол? На то, что счет откроют с 1-й по 15-ю минуту, котировка — 3.40.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Португалии — 5.20;
  • 2:0 — 5.30;
  • 3:0 — 8.00.

Португалия — Гана: прогноз и анализ матча ЧМ 24 ноября 2022 года

Сборная Португалии спокойно готовилась бы к стартовому матчу на чемпионате мира, если бы не Криштиану Роналду. За неделю до старта турнира капитан дал резонансное интервью, где разгромил «МЮ» и приближенных к нему людей, а за два дня до матча с Ганой разорвал контракт с клубом.

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Несмотря на определенный негатив вокруг персоны Криштиану, у случившегося есть позитивные моменты. Во-первых, лучший бомбардир в истории сборных может наконец сосредоточиться на чемпионате мира. Во-вторых, сильное выступление в Катаре теперь поможет ему не только потешить самооценку, но и выбить контракт пожирнее в новом клубе. Роналду получит шанс напомнить, что все еще очень хорош.

При этом Португалия готова справляться и без Криша. Например, в последнем товарищеском матче за три дня до старта ЧМ команда Фернанду Сантуша в отсутствие Роналду легко разгромила Нигерию (4:0). Дубль в той встрече оформил Бруну Фернандеш, еще по голу забили Мариу и Рамош.

Это была шестая победа португальцев в девяти играх 2022 года. Все они получились с запасом — минимум в два мяча. На то, что Криштиану и компания забьют в стартовом матче хотя бы дважды, котировка — 1.60.

У Ганы результаты и близко не такие приятные, как у Португалии, но при этом африканцы провели значительно больше игр. Из 18 встреч они выиграли всего шесть и проиграли семь. Причем самым громким получился последний успех — 2:0 над Швейцарией, еще одним участником ЧМ.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Гана

Гана с трудом отобралась на ЧМ — благодаря правилу выездного гола в противостоянии с Нигерией. А на последнем Кубке Африки вовсе провалилась, набрав всего одно очко в трех матчах группового раунда. То есть сейчас ганцы далеко не лучшая команда даже на своем континенте.

Португальцы в Европе выглядят солидно — лишь на 88-й минуте последнего матча отдали Испании первое место в группе Лиги наций (0:1). С другими соперниками они разбирались довольно легко. Учитывая уровень игроков, Португалия рассчитывает не только занять вершину таблицы, но и дойти до решающих стадий плей-офф. Для этого Гану, лучшими футболистами которой остаются возрастные братья Айю, обыгрывать нужно обязательно. Как в 2014-м, когда гола Роналду хватило для победы (2:1).

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.73.

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Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
1
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

 14
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Зенит

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