Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Криштиану — обуза для Португалии. Защитникам сборной Франции даже не придется выключать его из игры

Прогноз и ставка на матч 1/4 финала чемпионата Европы Португалия — Франция 5 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Слезы Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Самый ранимый игрок Евро все сделает сам.

5 июля в четвертьфинале Евро-2024 состоится ремейк финала турнира 2016 года — Португалия сразится с Францией. Игра пройдет на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск. Главный арбитр — Майкл Оливер из Англии.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
05 июл, 22:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Португалия
Франция

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала чемпионата Европы Португалия — Франция 5 июля 2024 года

Франция считается фаворитом предстоящей встречи. На победу вице-чемпионов мира в основное время в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность этого результата — приблизительно 42%. Ничья доступна за 3.00 (33%), а успех Португалии — за наиболее высокие в этой линии 3.50 (25%).

Если в полуфинал пробьются Мбаппе и компания, сыграет пари за 1.67. Если дальше пойдут Роналду и товарищи, пройдет ставка за 2.25.

Альфонсо Дэвис. Венесуэла сенсационно выиграла группу, а Канада пробилась в 1/4 финала на дебютной Копе. Теперь одна из них вылетит

Эксперты считают, что команды не блеснут результативностью: ТБ 2.5 идет за 2.45, ТМ 2.5 — за 1.55.

Условие «обе забьют» котируется за 2.02, «обе забьют — нет» — за 1.80. В четырех из пяти предыдущих встреч между этими соперниками прошел второй вариант.

Аналитики считают, что Франция будет доминировать и заработает больше угловых: П1 в этом статистическом показателе оценена в 2.15, П2 — в 1.92, Х — в 8.00.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

Португалия — Франция: прогноз и анализ матча 1/4 финала чемпионата Европы 5 июля 2024 года

Лаутаро Мартинес и&nbsp;Лео Месси. Феноменальный Лаутаро тащит Аргентину к победе на Кубке Америки. Вернувшийся Месси поможет ему справиться с Эквадором

Встреча Португалии и Франции в четвертьфинале Евро, пожалуй, вторая по статусу после Испании и Германии. Это если судить исключительно по нынешней форме команд, потому что она вызывает много вопросов. Франция до сих пор ни разу самостоятельно не забила с игры. В четырех играх у вице-чемпионов мира три гола — один с пенальти и две срезки от соперников. При этом в четырех встречах французы не потерпели ни одного поражения — сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1), а также минимально победили Данию с Бельгией (по 1:0). Защита «Трехцветных» работает отлично.

Португалия бодро стартовала в турнире, обыграв 2:1 Чехию и 3:0 Турцию, но затем, видимо, слишком поверила в себя. Кто-то скажет, что против Грузии Роберто Мартинес выпустил резервный состав, но у такой команды, как эта, на крупном турнире априори не может быть резервистов — тут собраны исключительно лучшие футболисты страны. И они не смогли запихнуть в ворота грузин даже один мяч, но при этом пропустили дважды. Со Словенией уже основа португальцев бодалась 120 минут и снова не поразила ворота, а Криштиану не реализовал пенальти, из-за чего обрек команду на серию пенальти. К счастью, подвиг вратаря Диогу Кошты, потащившего три удара с точки, вывел Португалию в 1/4.

Игроки сборной Нидерландов. Нидерландам повезло с соперником в четвертьфинале Евро. Беспечнее Турции в обороне была только Грузия

Предстоящая встреча преподносится через призму столкновения Мбаппе и Роналду, но легендарный португалец сейчас явно не в лучшем состоянии. В четырех матчах он не забил ни разу, хотя постоянно воровал штрафные удары у партнеров по команде и даже взялся бить пенальти, который не забил. Вернуть психологическую уверенность удалось ударом в серии, но все-таки Криш рассчитывал в Германии не на такие показатели. В итоге его, а вместе с ним и Роберто Мартинеса, стали хейтить не только сами хейтеры, но и болельщики-соотечественники.

«Считаю, наша сборная опять сыграла довольно слабо, как и ранее на турнире. Я уже не раз говорил о нашей проблеме. Зависимость от Криштиану Роналду. И этот вопрос, как вы видите, никак не решается, — заявил агент Паулу Барбоза. — Он опять вышел в стартовом составе, отыграл 120 минут... Уже даже шутим на эту тему, но что мы будем говорить после матча с Францией? Пока никто не уверен в том, что португальцы окажутся в полуфинале. Мы далеки от того уровня, который способны демонстрировать. Правда, и Франция сейчас не в порядке. Но давайте думать прежде всего о себе. Главный тренер никаких выводов по составу не сделал».

Кажется, уже все, кроме пары людей, понимают, что гений хайлайтов и тестостероновый мотиватор стал обузой для команды, которую может потопить в 1/4.

Франция празднует гол в&nbsp;ворота Бельгии. Клиент FONBET собрал экспресс из 19 матчей Евро и Уимблдона, превратив 113 000 рублей в 9,5 млн

Травмы и дисквалификации перед матчем Португалия — Франция

Из всех приглашенных на турнир игроков в предстоящем матче мы не увидим только Адриена Рабьо — полузащитник не сыграет из-за перебора желтых. Остальные футболисты, судя по информации из стана команд, смогут принять участие в игре.

Португалия — Франция: статистика личных встреч

Команды играли между собой 10 раз, и пока абсолютный перевес на стороне Франции — пять побед при пяти ничьих в основное время. В то же время стоит отметить, что Португалия шикарно противостоит «Трехцветным» на первенствах континента — во всех четырех встречах ни разу не проиграла в основное время и забрала в дополнительное самую памятную. Речь, конечно, о финале Евро-2016 с голом железнодорожника Эдера.

В последний раз соперники бились также на Евро — на групповом этапе турнира 2020 года разошлись миром 2:2.

Нико Уильямс. Испания против Германии — досрочный финал Евро? Команды де ла Фуэнте и Нагельсманна шикарны на фоне остальных серых топов

Прогноз и ставка на матч Португалия — Франция

Обе команды мало забивают и также мало забивают, создавая при этом достаточно большое количество моментов. Обе действуют первым номером. Думаю, в предстоящей встрече инициатива тоже будет кочевать от одних к другим. Скорее всего, соперники постараются подловить друг друга на контратаках: у Франции есть Мбаппе, у Португалии — скоростные фланги. Но ставить я предлагаю на офсайды. Килиан часто не по правилам забирается за спину защитникам, Криштиану вообще живет между обороной и вратарем соперников, изредка выползая назад. Уверен, что именно эти ребята чаще всего будут ругать поднятый вверх флаг.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 офсайдов за 1.96.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Путин заявил, что план РФ по Украине позволит немедленно прекратить боевые действия
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
«Половина боевиков в поселке — испаноязычные наемники»
Врач указала на опасность употребления мяса с картошкой для пожилых людей
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
На главный трофей континента осталось всего восемь претендентов! Хватай фрибет 2000 рублей в Bettery и выбирай своего чемпиона
Мейра признался, что его удивили слезы Роналду после нереализованного пенальти
Беллингем избежит дисквалификации после непристойного жеста в матче со Словакией
Натхо назвал Германию и Францию невероятно сильными сборными на Евро-2024
Итоги 1/8 финала Евро-2024: лучшая команда, самый красивый гол и главное разочарование
Внезапная проблема Евро — болельщики, выбегающие на поле. Чаще всего — ради фото с Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клиент FONBET собрал экспресс из 19 матчей Евро и Уимблдона, превратив 113 000 рублей в 9,5 млн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости