Польша временно лишилась Левандовского еще до старта Евро. Но у Нидерландов список потерь куда внушительнее
16 июня состоится матч первого тура чемпионата Европы между Польшей и Нидерландами. Они попали в группу D, где также выступают Австрия и Франция. Команды сойдутся на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В России трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Польша — Нидерланды 16 июня 2024 года
Аналитики отдали предпочтение оранжевым: сыграть на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Успех Польши идет с котировкой 5.99 (16%), ничья — за 4.29 (23%).
На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 1.98, на ТМ 2.5 — за 1.85. Шанс увидеть обмен голами оценен в 2.06, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.79.
Взять непоражение команды Роберта Левандовски можно за 2.50.
Наиболее вероятный счет по итогам 90 минут, по версии букмекеров, 1:0 в пользу парней Роналда Кумана. Этот исход идет за 6.38.
Польша — Нидерланды: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 16 июня 2024 года
«Орлы» очень неровно провели отборочную кампанию. Они заняли третье место в группе, уступив первые две строчки Албании и Чехии. Ниже Польши остались Молдавия и Фареры. Только островная команда собрала больше поражений (6), чем Левандовски и компания (3), которые проиграли Албании (0:2), Молдавии (2:3) и Чехии (1:3). Кроме того, парни Михала Пробежа разделили очки с молдаванами (1:1) и чехами (1:1) во втором круге.
В результате «орлы» бились за путевку через стыковые матчи. В первом Польша разгромила Эстонию (5:1), а во втором дожала Уэльс в серии пенальти (0:0, 5:4 пен.).
Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле — он забил три мяча и один раз ассистировал. В тройку лучших «гол + пас» вошли также Якуб Петровски и Кароль Свидерски (по 2+1).
Перед Евро у парней Пробежа было два товарищеских поединка — с Украиной (3:1) и Турцией (2:1). В игре против турков Левандовски, капитан и главная звезда команды, надорвал мышцу бедра и пропустит ключевой матч против главного конкурента за вторую строчку. Кроме того, под вопросом участие Свидерски, который глупо травмировался в той же встрече — растянул голеностоп, отмечая гол.
Нидерланды заняли второе место в отборочной группе с Францией, Грецией, Ирландией и Гибралтаром. Апельсиновые обыграли всех, кроме вице-чемпионов мира: французы дважды победили (4:0, 2:1) и возглавили таблицу. Команда Кумана оказалась второй после трехцветных во всем: по забитым мячам (17 против 29), по пропущенным (7-3), по разнице (10-26) и победам (6-7).
Больше всех в отборе наколотили Ваут Вегхорст, Коди Гакпо и Кэлвин Стенгс (по три гола).
В 2024-м оранжевые сыграли четыре товарищеских матча: выиграли у Шотландии, Канады и Исландии с одинаковым счетом (4:0), но уступили Германии (1:2).
Нидерланды понесли еще более серьезные потери, чем Польша. Весь Евро из-за повреждений пропустят лидеры полузащиты — Френки де Йонг и Тен Копмейнерс, который травмировался на разминке перед товарняком с Исландией. Вместо них уже вызван Иан Матсен. Роналд Куман, впрочем, уверен в перспективах команды — благодаря ее обороне.
«В принципе, сейчас у нас по-прежнему сильный состав. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Если создадим правильную атмосферу при поддержке болельщиков, то Нидерланды проведут потрясающий турнир», — считает тренер апельсиновых.
Травмы и дисквалификации перед матчем Польша — Нидерланды
У Польши старт группового этапа пропустит Роберт Левандовски, состояние голеностопа Кароля Свидерски вызывает вопросы.
За Нидерланды из-за травм не сыграют на Евро Френки де Йонг и Тен Копмейнерс. Брайан Бробби получил повреждение на тренировке в среду — степень ее сложности определят позже.
Дисквалифицированных нет ни у одной из команд.
Польша — Нидерланды: статистика личных встреч
За все время команды сыграли между собой 19 раз, учитывая товарищеские поединки. Девять побед у Нидерландов, три — у Польши. Семь встреч кончились вничью. Три из них, а также два успеха оранжевых зафиксированы в контрольных встречах.
За последние четыре года сборные четыре раза пересекались в Лиге наций. Нидерланды выиграли три матча, а в одном «орлы» унесли ничью.
Прогноз и ставка на матч Польша — Нидерланды
В 10 из 12 прошлых игр с участием Нидерландов влетело минимум три мяча в основное время. При этом сами оранжевые отличились дважды или больше в девяти из 13 встреч. В группе отбора только Франция забила (29) больше апельсиновых (17).
В то же время Польша очень много пропускала в квалификации. Ее не огорчили только Фареры, а молдаване, чехи и албанцы наколотили «орлам» 10 голов. В финальных турнирах Евро поляки не победили в основное время в 12 из 14 поединков. Так что преимущество Нидерландов кажется явным, и парням Пробежа придется не раз начать матч с центра.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.98.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4