Польша временно лишилась Левандовского еще до старта Евро. Но у Нидерландов список потерь куда внушительнее

Нападающий «Барселоны» получил травму бедра и пропустит первый тур.

16 июня состоится матч первого тура чемпионата Европы между Польшей и Нидерландами. Они попали в группу D, где также выступают Австрия и Франция. Команды сойдутся на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В России трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Польша — Нидерланды 16 июня 2024 года

Аналитики отдали предпочтение оранжевым: сыграть на победу Нидерландов можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Успех Польши идет с котировкой 5.99 (16%), ничья — за 4.29 (23%).

На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 1.98, на ТМ 2.5 — за 1.85. Шанс увидеть обмен голами оценен в 2.06, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.79.

Взять непоражение команды Роберта Левандовски можно за 2.50.

Наиболее вероятный счет по итогам 90 минут, по версии букмекеров, 1:0 в пользу парней Роналда Кумана. Этот исход идет за 6.38.

Польша — Нидерланды: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 16 июня 2024 года

«Орлы» очень неровно провели отборочную кампанию. Они заняли третье место в группе, уступив первые две строчки Албании и Чехии. Ниже Польши остались Молдавия и Фареры. Только островная команда собрала больше поражений (6), чем Левандовски и компания (3), которые проиграли Албании (0:2), Молдавии (2:3) и Чехии (1:3). Кроме того, парни Михала Пробежа разделили очки с молдаванами (1:1) и чехами (1:1) во втором круге.

В результате «орлы» бились за путевку через стыковые матчи. В первом Польша разгромила Эстонию (5:1), а во втором дожала Уэльс в серии пенальти (0:0, 5:4 пен.).

Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле — он забил три мяча и один раз ассистировал. В тройку лучших «гол + пас» вошли также Якуб Петровски и Кароль Свидерски (по 2+1).

Перед Евро у парней Пробежа было два товарищеских поединка — с Украиной (3:1) и Турцией (2:1). В игре против турков Левандовски, капитан и главная звезда команды, надорвал мышцу бедра и пропустит ключевой матч против главного конкурента за вторую строчку. Кроме того, под вопросом участие Свидерски, который глупо травмировался в той же встрече — растянул голеностоп, отмечая гол.

Кароль Свидерски (сборная Польши). Фото Global Look Press

Нидерланды заняли второе место в отборочной группе с Францией, Грецией, Ирландией и Гибралтаром. Апельсиновые обыграли всех, кроме вице-чемпионов мира: французы дважды победили (4:0, 2:1) и возглавили таблицу. Команда Кумана оказалась второй после трехцветных во всем: по забитым мячам (17 против 29), по пропущенным (7-3), по разнице (10-26) и победам (6-7).

Больше всех в отборе наколотили Ваут Вегхорст, Коди Гакпо и Кэлвин Стенгс (по три гола).

В 2024-м оранжевые сыграли четыре товарищеских матча: выиграли у Шотландии, Канады и Исландии с одинаковым счетом (4:0), но уступили Германии (1:2).

Нидерланды понесли еще более серьезные потери, чем Польша. Весь Евро из-за повреждений пропустят лидеры полузащиты — Френки де Йонг и Тен Копмейнерс, который травмировался на разминке перед товарняком с Исландией. Вместо них уже вызван Иан Матсен. Роналд Куман, впрочем, уверен в перспективах команды — благодаря ее обороне.

«В принципе, сейчас у нас по-прежнему сильный состав. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Если создадим правильную атмосферу при поддержке болельщиков, то Нидерланды проведут потрясающий турнир», — считает тренер апельсиновых.

Роналд Куман (сборная Нидерландов). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Польша — Нидерланды

У Польши старт группового этапа пропустит Роберт Левандовски, состояние голеностопа Кароля Свидерски вызывает вопросы.

За Нидерланды из-за травм не сыграют на Евро Френки де Йонг и Тен Копмейнерс. Брайан Бробби получил повреждение на тренировке в среду — степень ее сложности определят позже.

Дисквалифицированных нет ни у одной из команд.

Польша — Нидерланды: статистика личных встреч

За все время команды сыграли между собой 19 раз, учитывая товарищеские поединки. Девять побед у Нидерландов, три — у Польши. Семь встреч кончились вничью. Три из них, а также два успеха оранжевых зафиксированы в контрольных встречах.

За последние четыре года сборные четыре раза пересекались в Лиге наций. Нидерланды выиграли три матча, а в одном «орлы» унесли ничью.

Польша — Нидерланды. Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Польша — Нидерланды

В 10 из 12 прошлых игр с участием Нидерландов влетело минимум три мяча в основное время. При этом сами оранжевые отличились дважды или больше в девяти из 13 встреч. В группе отбора только Франция забила (29) больше апельсиновых (17).

В то же время Польша очень много пропускала в квалификации. Ее не огорчили только Фареры, а молдаване, чехи и албанцы наколотили «орлам» 10 голов. В финальных турнирах Евро поляки не победили в основное время в 12 из 14 поединков. Так что преимущество Нидерландов кажется явным, и парням Пробежа придется не раз начать матч с центра.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.98.