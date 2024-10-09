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9 октября, 23:00

Победа ЦСКА над «Динамо» в 11-м туре РПЛ принесла клиенту букмекера 6 490 000 рублей

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«Динамо» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

5-6 октября прошли матчи 11-го тура РПЛ. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных матчах минувших выходных и о том, как изменились котировки на победителя турнира.

11-й тур не принес существенных изменений в турнирную таблицу. Лидером российского чемпионата по-прежнему остается «Краснодар», набравший 27 очков. «Быки» продолжают победную серию, которая длится уже восемь туров чемпионата России. В минувшие выходные краснодарцы разгромили «Химки» со счетом 4:0.

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Отличную форму демонстрирует и «Локомотив», занимающий второе место. Железнодорожники побеждают уже четыре матча подряд. В 11-м туре москвичи обыграли «Крылья Советов» со счетом 1:0. Коллектив Михаила Галактионова также набрал 27 очков, но уступает краснодарцам по разнице мячей.

Замыкает первую тройку «Зенит» с 26 очками. В прошедшем туре питерцы смогли немного реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Краснодара», одержав минимальную победу над «Оренбургом».

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении было сделано на матч «Зенит» — «Оренбург». На эту игру пришлось более 19% от общей доли оборота 11-го тура.

Почти столько же клиенты поставили на матч «Спартака» с «Ростовом». В минувшие выходные красно-белые наконец-то смогли вернуться к победам в РПЛ, обыграв соперника со счетом 3:0. Главной звездой матча стал ямайский нападающий москвичей Шамар Николсон, оформивший дубль в конце первого тайма. Кроме того, клиенты компании активно ставили на матч «Локомотив» — «Крылья Советов». Эта встреча привлекла 16% оборота.

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Меньше всего ставок пришлось на матчи «Рубин» — «Ахмат» (2:0), «Факел» — «Динамо» Махачкала (1:1) и «Акрон» — «Пари НН» (2:2).

Наиболее удачными для букмекера оказались матчи «Зенит» — «Оренбург», «Факел» — «Динамо» Мх и «Локомотив» — «Крылья Советов». В сумме на эти игры пришлось почти 34% от всей прибыли за 11-й тур. В свою очередь, для клиентов компании успешно сложились матчи «Спартак» — «Ростов», «Краснодар» — «Химки» и «Акрон» — «Пари НН».

Значимые выигрыши клиентов

Самый крупный выигрыш в 11-м туре пришелся на московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Один из клиентов поставил 2 200 000 рублей на победу армейцев с коэффициентом 2.95. Его не смутило, что бело-голубые побеждали красно-синих в трех предыдущих личных встречах в чемпионате России.

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ЦСКА открыл счет уже на 17-й минуте матча, однако «Динамо» удалось отыграться в начале второго тайма. Все решилось в конце встречи — Тамерлан Мусаев забил решающий мяч на 89-й минуте. Благодаря его точному удару армейцы отыгрались за прошлые поражения, а клиент получил выплату в размере 6 490 000 рублей.

Другой клиент выиграл 5 625 000 рублей, поставив 1 500 000 рублей на ничью в матче «Акрон» — «Пари НН». Рискованная ставка с коэффициентом 3.75 стала выигрышной в самом конце встречи. За несколько минут до финального свистка хозяева вели со счетом 2:1, но нападающий нижегородцев Зе Турбо спас свою команду от поражения уже в компенсированное арбитром время.

Еще один игрок превратил 1 000 000 рублей в 2 090 000, собрав экспресс из матчей «Локомотив» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Химки». В обеих встречах он поставил на победу хозяев с котировками 1.55 и 1.35. Суммарный коэффициент купона составил 2.09.

Были и неудачные ставки. Так, один из клиентов поставил 1 500 000 рублей на то, что «Факел» будет вести по итогам первого тайма в матче с махачкалинским «Динамо». На деле же первый отрезок игры остался за гостями, которые забили единственный в тайме мяч на 19-й минуте.

Как изменились котировки по сравнению с прошлым туром

Фаворитом РПЛ в сезоне-2024/25 остается «Зенит». Коэффициент на чемпионство питерцев остался без изменений и составляет 1.60. Не изменилась и котировка на итоговую победу «Локомотива», его триумф аналитики оценивают в 9.00.

А вот коэффициент на чемпионство «Краснодара» снизился с 6.00 до 5.00. На данный момент «быки» считаются главными конкурентами «Зенита» в российском чемпионате.

Осечка «Динамо» в матче с ЦСКА привела к тому, что коэффициент на победу бело-голубых в РПЛ взлетел с 12.0 до 17.0. Тем временем армейцы замыкают пятерку потенциальных лидеров, на их чемпионство предлагают 20.0. Столько же дают на победу «Спартака». Для сравнения, в преддверии 11-го тура успех команды Деяна Станковича котировался за 22.0.

Матчи 12-го тура РПЛ пройдут 18-20 октября. Центральным событием станет игра «Спартака» с «Краснодаром», которые встретятся в Москве 19 октября.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 - : -
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
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 7
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