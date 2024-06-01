По мнению букмекера, Махачев победит Порье на UFC 302

В ночь на 2 июня состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 302, главным событием которого станет титульный поединок в легком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и Дастином Порье (четвертое место в рейтинге). Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределились ставки на предстоящий бой.

Аналитики букмекерской компании считают фаворитом поединка Ислама Махачева, который провел уже две успешные защиты титула. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1.14, что соответствует 85% вероятности. Поставить на успех Дастина Порье можно за 6.10, маловероятная ничья котируется за 68.0. Шанс этих исходов составляет примерно 14% и 1%.

Большая часть игроков также не верит, что Бриллиант сумеет что-то противопоставить дагестанскому бойцу. 83% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Ислама. 17% сделано на триумф американца.

Оба бойца всегда показывают уверенный финишрейт, поэтому аналитики почти не сомневаются в том, что бой закончится досрочно, и предлагают поставить на это по коэффициенту 1.16. Если же все запланированные раунды состоятся, сыграет ставка за 4.85.

Тем не менее букмекеры считают, что соперники проведут в октагоне как минимум два раунда. Поставить на тотал больше 1.5 можно по коэффициенту 1.30, а на тотал меньше 1.5 — по коэффициенту 3.35.

Дастин Порье уже дважды пытался завоевать чемпионский пояс. В первый раз американец бился за титул с Хабибом Нурмагомедовым, а затем — с Чарльзом Оливейрой. Оба раза исход был одинаковым и не в его пользу — удушение сзади в третьем раунде. Махачев борется не хуже своих предшественников, аналитики считают, что он также сможет поймать Бриллианта на прием, и предлагают поставить на это по коэффициенту 1.79. Если Ислам нокаутирует Дастина, сыграет ставка за 3.75, а его победа решением оценена коэффициентом 6.50.

Тем не менее Порье известен как мощный боксер. Заключить пари на то, что Дастин сможет нокаутировать соперника, можно по коэффициенту 10.0. С коэффициентом 15.0 можно поставить на победу Бриллианта сабмишеном либо по очкам.

В линии букмекера также можно делать ставки на победу конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 4.30 можно поставить на удушение сзади в исполнении Махачева. Если же Порье все-таки сможет накинуть свою любимую гильотину, уже ставшую локальным мемом, сыграет ставка за 35.0.

Самая крупная ставка на предстоящий бой составляет 160 380 рублей. Один из клиентов БК поставил на победу Махачева в первых трех раундах с коэффициентом 1.63.