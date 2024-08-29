Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 01:15

«Зенит» монструозно начал сезон, но без Глушенкова не выиграл три матча подряд. В Нижнем серия прервется

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» 31 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Глушенков.
Фото Getty Images
Сине-бело-голубые выиграли у нижегородцев всухую четыре встречи кряду.

31 августа действующий чемпион России «Зенит» в седьмом туре отправится в гости к «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер» с 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 17:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» 31 августа 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что матч завершится в пользу «Зенита». На его победу можно поставить за 1.33, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.00 (20%), успех «Пари НН» — за 10.0 (5%).

Эксперты не особо верят в то, что хозяева наберут хоть какие-то очки — вариант 1Х идет за 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за коэффициент 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.

Эндрик. Клиент FONBET выиграл 15 миллионов рублей. Его спасли поздние голы «Реала» и камбэк «Баварии»

«Пари НН» забил в пяти матчах РПЛ из шести. На обмен голами с «Зенитом» можно поставить за 2.40. На условие «обе забьют — нет» — за 1.57.

Три наиболее вероятных исхода игры отражают превосходство питерцев:

  • 2:0 в пользу гостей — за 6.00;

  • 1:0 — за 6.50;

  • 3:0 — за 7.50.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Пари НН» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 7-го тура РПЛ 31 августа 2024 года

В начале сезона невозможно было поверить, что «Зенит» способен не выиграть в трех матчах подряд. В Суперкубке и четырех стартовых турах РПЛ питерцы победили с общей разницей 20-2 — на этом отрезке им забил только «Краснодар». Однако затем результативность и сами результаты покатились вниз: за минимальной победой над «Рубином» (1:0) в Кубке последовали три ничьи — с «Химками» (1:1), «Спартаком» (0:0) и «Акроном» (1:1, поражение по пенальти).

Лусиано Гонду. «Зенит» подписал Гонду, Канселу — в Саудовской Аравии, Севикян возвращается в Россию

В трех из четырех этих матчей отсутствовал лидер и лучший бомбардир сине-бело-голубых на старте чемпионата Максим Глушенков. Во встрече с «Химками» автор девяти голов и ассиста сломал руку и пропустил следующие две встречи. Неизвестно, сыграет ли он и с «Пари НН».

«Мы хотим выигрывать, зарабатывать по три очка. Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем, — заявил после поражения от «Акрона» в FONBET Кубке России Вильмар Барриос. — Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так! Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать».

Виктор Окишор (№ 88). Окишор — новый мегаталант «Динамо»! В России растет большой мастер?

Выигрывать у «Нижнего» — практически традиция «Зенита». Питерцы обыграли соперника в пяти официальных матчах из шести, а уступили только в 30-м туре сезона-2021/22 — когда обеспечили себе золотые медали и вышли резервным составом. В четырех последних встречах общий счет — 9:0.

Команда Саши Илича сейчас в таком состоянии, что просто напрашивается на разгром. В девяти играх во всех турнирах: шесть поражений и ничья при двух победах — по 1:0 над «Химками» и махачкалинским «Динамо». У нижегородцев одна из худших разниц мячей в чемпионате (-6), но при этом с учетом результатов достаточно высокое десятое место в таблице.

Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев и&nbsp;Денис Глушаков. В Кубке «Локомотив» тоже первый! Разгромил «Химки» и открыл новую звездочку

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Зенит»

У «Пари НН» перед игрой с «Зенитом» есть минимум две потери — из-за травм недоступны полузащитники Маига и Марадишвили. Травма и у еще одного игрока центра поля Жигулева, но он еще может сыграть с чемпионом.

Питерцы отправятся на ближайший матч без защитника Эраковича, который получил красную карточку в дерби со «Спартаком». Все еще есть вопросы по готовности Глушенкова.

«Пари НН» — «Зенит»: статистика личных встреч

«Зенит» выиграл пять из шести матчей. В четырех последних команда Семака не пропустила от «Пари НН» ни разу. В прошлом сезоне питерцы победили 2:0 на выезде и 1:0 дома.

Станислав Лапинский и&nbsp;Федор Смолов. «Пари НН» заставил «Краснодар» нервничать, но проиграл. У «быков» в Кубке стопроцентный результат

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Зенит»

Хотя «Зенит» идет на серии из трех матчей без побед, поверить в потерю им очков в Нижнем Новгороде решительно невозможно. Команда Илича выглядит разобранной в начале сезона и набрала баллы лишь в двух играх против еще более слабых, чем она сама, соперников — «Химок» и «Динамо» из Махачкалы.

Думается, Семак и вышестоящее руководство как следует мотивируют питерских звезд к матчу с одним из самых удобных соперников в лиге. Плюс «Зенит» сможет рассчитывать на новичка из Аргентины Гонду, который захочет зарекомендовать себя с самых первых минут в клубе.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.98.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Читайте также
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Что нужно знать о новой «платной» Лиги чемпионов сезона 2024-2025
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клиент FONBET выиграл 15 миллионов рублей. Его спасли поздние голы «Реала» и камбэк «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости