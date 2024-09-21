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Батраков — лучший в РПЛ по «гол + пас». Продлить результативные подвиги можно во встрече с одной из худших оборон чемпионата

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» 22 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Батраков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Больше нижегородцев пропустили только два клуба.

22 сентября «Локомотив» навестит «Пари НН» в девятом туре чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Сергей Чебан. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 18.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» 22 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали красно-зеленых фаворитами. Победу «Локо» можно взять с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 61%. Выигрыш нижегородцев доступен за 5.80 (17%), ничья — за 4.50 (22%).

«Пари НН» уступил железнодорожникам во всех трех домашних матчах в РПЛ. Верите, что теперь хозяева наберут очки? Опция 1Х идет за 2.53.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.05.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Ромелу Лукаку (&laquo;Наполи&raquo;). «Юве» пока ни разу не пропустил в серии А. Получится ли у туринцев сдержать атаку «Наполи», в которой сверкают Хвича и Лукаку

Обмен голами предложили за 1.89, обратный вариант — за 1.91.

Самыми ожидаемыми итогами встречи специалисты выбрали 1:0 или 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова. На оба результата представили котировку 6.40.

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«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 сентября 2024 года

В середине недели нижегородцы уступили «Ахмату» (1:2) в Кубке России и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. Пять из них закончились поражениями.

В нынешнем сезоне у команды Саши Илича только две победы в 12 играх двух турниров. Обе случились в чемпионате — над махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Химками» (1:0). Это пока удерживает «Пари НН» от падения в четверку худших клубов РПЛ: расстояние до зоны стыков составляет один балл, до зоны вылета — два.

За восемь туров чемпионата нижегородцы забили всего шесть мячей — столько же раз отличился замыкающий таблицу «Ахмат», а хуже с результативностью лишь у махачкалинского «Динамо» (4) и «Факела» (3). С пропущенными тоже беда — 15 голов, как и у «Ростова». Только ворота «Химок» (16) и «Оренбурга» (17) поражали чаще.

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Перед паузой на сборные «Локомотив» неожиданно крупно влетел «Краснодару» на «РЖД Арене» (0:3) и прервал семиматчевую победную серию. После окончания международного перерыва красно-зеленые доказали, что осечка носила случайный характер — прихлопнули «Оренбург» (4:2) в РПЛ и разгромили «Химки» (5:1) в Кубке.

Девятый тур чемпионата парни Михаила Галактионова встречают на третьей строчке таблицы. «Краснодар» набрал столько же очков и находится выше только по дополнительным показателям, отставание от «Зенита» — два балла. У петербуржцев и железнодорожников по 19 голов — они с отрывом самые результативные клубы лиги. У ближайших преследователей — «Динамо» с ЦСКА — по 15.

Самый яркий игрок «Локо» — 19-летний воспитанник Алексей Батраков. Полузащитник забил пять мячей, выполнил пять ассистов и является лидером РПЛ по баллам за результативность — уже обошел Максима Глушенкова (7+1) и Вендела (1+7), которые разрывали в начале сезона.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Локомотив»

Нижегородцы лишились сразу троих футболистов из-за повреждений крестообразных связок — Ильи Жигулева, Константина Марадишвили и Мамаду Майга. С мышечной травмой в лазарет угодил Станислав Магкеев. У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.

«Пари НН» — «Локомотив»: статистика личных встреч

Команды провели между собой шесть матчей в РПЛ — нижегородцы не выиграли ни разу. Лучшим результатом для них является ничья на «РЖД Арене» в июле 2022 года (1:1). Остальные пять поединков закончились поражениями.

В том же 2022-м клубы столкнулись на групповом этапе Кубка России. «Пари НН» победил дома (2:0), но «Локо» взял реванш на своем поле (3:1).

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Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Локомотив»

Одна из лучших атак лиги приедет в гости к одной из самых ненадежных оборон чемпионата — такой поединок просто не может получиться скупым на голы. В двух предыдущих играх железнодорожники забили девять мячей и не собираются сбавлять обороты. Тем более нижегородцы уже привыкли к результативным поражениям на своем поле — в трех домашних матчах РПЛ из четырех «Пари НН» уступил, пропустив как минимум трижды.

Рекомендуемая ставка: победа «Локо» и ТБ 2.5 за 2.34.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
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30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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