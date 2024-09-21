Батраков — лучший в РПЛ по «гол + пас». Продлить результативные подвиги можно во встрече с одной из худших оборон чемпионата
22 сентября «Локомотив» навестит «Пари НН» в девятом туре чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный судья — Сергей Чебан. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 18.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Локомотив» 22 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали красно-зеленых фаворитами. Победу «Локо» можно взять с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 61%. Выигрыш нижегородцев доступен за 5.80 (17%), ничья — за 4.50 (22%).
«Пари НН» уступил железнодорожникам во всех трех домашних матчах в РПЛ. Верите, что теперь хозяева наберут очки? Опция 1Х идет за 2.53.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.05.
Обмен голами предложили за 1.89, обратный вариант — за 1.91.
Самыми ожидаемыми итогами встречи специалисты выбрали 1:0 или 2:0 в пользу команды Михаила Галактионова. На оба результата представили котировку 6.40.
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«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 22 сентября 2024 года
В середине недели нижегородцы уступили «Ахмату» (1:2) в Кубке России и продлили безвыигрышную серию до семи матчей. Пять из них закончились поражениями.
В нынешнем сезоне у команды Саши Илича только две победы в 12 играх двух турниров. Обе случились в чемпионате — над махачкалинским «Динамо» (1:0) и «Химками» (1:0). Это пока удерживает «Пари НН» от падения в четверку худших клубов РПЛ: расстояние до зоны стыков составляет один балл, до зоны вылета — два.
За восемь туров чемпионата нижегородцы забили всего шесть мячей — столько же раз отличился замыкающий таблицу «Ахмат», а хуже с результативностью лишь у махачкалинского «Динамо» (4) и «Факела» (3). С пропущенными тоже беда — 15 голов, как и у «Ростова». Только ворота «Химок» (16) и «Оренбурга» (17) поражали чаще.
Перед паузой на сборные «Локомотив» неожиданно крупно влетел «Краснодару» на «РЖД Арене» (0:3) и прервал семиматчевую победную серию. После окончания международного перерыва красно-зеленые доказали, что осечка носила случайный характер — прихлопнули «Оренбург» (4:2) в РПЛ и разгромили «Химки» (5:1) в Кубке.
Девятый тур чемпионата парни Михаила Галактионова встречают на третьей строчке таблицы. «Краснодар» набрал столько же очков и находится выше только по дополнительным показателям, отставание от «Зенита» — два балла. У петербуржцев и железнодорожников по 19 голов — они с отрывом самые результативные клубы лиги. У ближайших преследователей — «Динамо» с ЦСКА — по 15.
Самый яркий игрок «Локо» — 19-летний воспитанник Алексей Батраков. Полузащитник забил пять мячей, выполнил пять ассистов и является лидером РПЛ по баллам за результативность — уже обошел Максима Глушенкова (7+1) и Вендела (1+7), которые разрывали в начале сезона.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — «Локомотив»
Нижегородцы лишились сразу троих футболистов из-за повреждений крестообразных связок — Ильи Жигулева, Константина Марадишвили и Мамаду Майга. С мышечной травмой в лазарет угодил Станислав Магкеев. У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.
«Пари НН» — «Локомотив»: статистика личных встреч
Команды провели между собой шесть матчей в РПЛ — нижегородцы не выиграли ни разу. Лучшим результатом для них является ничья на «РЖД Арене» в июле 2022 года (1:1). Остальные пять поединков закончились поражениями.
В том же 2022-м клубы столкнулись на групповом этапе Кубка России. «Пари НН» победил дома (2:0), но «Локо» взял реванш на своем поле (3:1).
Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Локомотив»
Одна из лучших атак лиги приедет в гости к одной из самых ненадежных оборон чемпионата — такой поединок просто не может получиться скупым на голы. В двух предыдущих играх железнодорожники забили девять мячей и не собираются сбавлять обороты. Тем более нижегородцы уже привыкли к результативным поражениям на своем поле — в трех домашних матчах РПЛ из четырех «Пари НН» уступил, пропустив как минимум трижды.
Рекомендуемая ставка: победа «Локо» и ТБ 2.5 за 2.34.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1