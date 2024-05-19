ЦСКА вылетел из Кубка и не попадет в топ-4 РПЛ. Выезд в Нижний — отличная возможность отвести душу, ведь дела «Пари НН» еще хуже
20 мая «Пари НН» и ЦСКА закроют программу 29-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный судья — Василий Казарцев. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 20 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение красно-синим. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.23, вероятность — примерно 42%. Триумф нижегородцев доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.35 (29%).
В первом круге армейцы обыграли «Пари НН» (3:2). Верите, что на своем поле команда Саши Илича не уступит? Опция 1Х идет за 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.18, ТМ 2.5 — в 1.63. Обмен голами предложили за 1.91, обратный вариант — за 1.89.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 5.40.
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«Пари НН» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 20 мая 2024 года
На старте весенней части сезона нижегородцы дома разошлись «миром» с «Факелом» (1:1) и обыграли «Рубин» в гостях (1:0). Но в восьми следующих турах набрали только одно очко. Шесть поражений подряд с общим счетом 8:21 обернулись увольнением Сергея Юрана. Новый тренер Саша Илич дебютировал с нулевой ничьей со «Спартаком», а уже через неделю разгромно влетел «Сочи» (1:6).
За два тура до финиша чемпионата «Пари НН» повис рядом с зоной стыков — добыл одинаковое количество баллов с «Оренбургом», «Уралом» и «Факелом», но стоит выше по дополнительным показателям. Нижегородцы могут вылететь и напрямую — если неудачная серия продолжится, а конкуренты будут побеждать. Чтобы точно не попасть на роковое 15-е место, хватит и четырех очков. В таком случае можно будет даже не оглядываться на другие клубы. Чтобы не угодить в стыковую зону, в оставшихся играх необходимо набрать не меньше товарищей по несчастью. После домашнего поединка с ЦСКА команде Илича предстоит выезд в Самару — «Пари НН» закроет сезон матчем с «Крыльями Советов».
ЦСКА в последний месяц лихорадит — лишь одна победа в семи встречах. В прошлые выходные красно-синие поставили подножку «Зениту» в чемпионской гонке (1:0), но через четыре дня петербуржцы отомстили и выставили парней Владимира Федотова из Кубка России. Соперники разошлись вничью и на «ВЭБ Арене» (1:1), и в ответке на «Газпром Арене» (0:0) — пришлось бить пенальти. Роковым для армейцев стал промах Антона Заболотного — в серии выиграли сине-бело-голубые (5:4).
Помимо этого, москвичи неожиданно уступили «Ахмату» на своем поле (1:2), выдали унылое дерби со «Спартаком» (0:0) и влетели «Балтике» в Калининграде (1:3). ЦСКА уже точно не поднимется выше пятого места в таблице. Да и это случится, если только на финише сезона красно-синие наберут шесть очков, а «Спартак» — не больше одного. После выезда в Нижний Новгород армейцы дома примут «Урал».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — ЦСКА
Нижегородцы лишились сразу троих футболистов из-за повреждений крестообразных связок — Ильи Жигулева, Константина Марадишвили и Мамаду Майга. Также в лазарет угодил Максим Шнапцев. Виктор Александров пропустит игру из-за перебора желтых карточек.
У красно-синих тоже хватает потерь: в матче с «Зенитом» перелом лицевой кости получил Владислав Тороп, у Милана Гайича и Мойзеса мышечные травмы, но бразилец и так пропустил бы выезд в Нижний Новгород — у него дисквалификация. Уже давно на больничном находятся Максим Мухин и Егор Ушаков.
«Пари НН» — ЦСКА: статистика личных встреч
Соперники провели между собой пять матчей — все в РПЛ. Нижегородцы выиграли только однажды — зато на «ВЭБ Арене». Это случилось во втором круге прошлого чемпионата (1:0). Ничья в противостоянии была одна — и тоже в предыдущем сезоне (2:2). У армейцев три победы — в том числе в первом круге нынешней кампании (3:2).
Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — ЦСКА
Парни Владимира Федотова начали весну с пяти побед и трех ничьих, но в последний месяц что-то надломилось. Дела нижегородцев еще хуже: они не выигрывают больше двух месяцев и рискуют вылететь напрямую или угодить в стыки. В пяти матчах против «Пари НН» армейцы уступили всего однажды — команда Ивича явно не в том состоянии, чтобы переломить эту статистику. Красно-синие — третьи в списке самых результативных клубов чемпионата с 48 голами. Больше забили только «Локомотив» (49) и «Динамо» (53), но они и провели на игру больше. В семи из восьми встреч нижегородцев на неудачном отрезке влетело два мяча или больше. Москвичи готовы поддержать этот тренд.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4