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ЦСКА вылетел из Кубка и не попадет в топ-4 РПЛ. Выезд в Нижний — отличная возможность отвести душу, ведь дела «Пари НН» еще хуже

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 20 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Владимир Федотов (ЦСКА).
Фото Global Look Press
Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).
Фото Global Look Press
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Нижегородцы не выигрывают больше двух месяцев и рискуют вылететь.

20 мая «Пари НН» и ЦСКА закроют программу 29-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный судья — Василий Казарцев. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru начнется в 19.50 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
20 мая, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 20 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение красно-синим. Победу ЦСКА можно взять с коэффициентом 2.23, вероятность — примерно 42%. Триумф нижегородцев доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.35 (29%).

В первом круге армейцы обыграли «Пари НН» (3:2). Верите, что на своем поле команда Саши Илича не уступит? Опция 1Х идет за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.18, ТМ 2.5 — в 1.63. Обмен голами предложили за 1.91, обратный вариант — за 1.89.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 5.40.

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«Пари НН» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 29-го тура РПЛ 20 мая 2024 года

На старте весенней части сезона нижегородцы дома разошлись «миром» с «Факелом» (1:1) и обыграли «Рубин» в гостях (1:0). Но в восьми следующих турах набрали только одно очко. Шесть поражений подряд с общим счетом 8:21 обернулись увольнением Сергея Юрана. Новый тренер Саша Илич дебютировал с нулевой ничьей со «Спартаком», а уже через неделю разгромно влетел «Сочи» (1:6).

За два тура до финиша чемпионата «Пари НН» повис рядом с зоной стыков — добыл одинаковое количество баллов с «Оренбургом», «Уралом» и «Факелом», но стоит выше по дополнительным показателям. Нижегородцы могут вылететь и напрямую — если неудачная серия продолжится, а конкуренты будут побеждать. Чтобы точно не попасть на роковое 15-е место, хватит и четырех очков. В таком случае можно будет даже не оглядываться на другие клубы. Чтобы не угодить в стыковую зону, в оставшихся играх необходимо набрать не меньше товарищей по несчастью. После домашнего поединка с ЦСКА команде Илича предстоит выезд в Самару — «Пари НН» закроет сезон матчем с «Крыльями Советов».

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ЦСКА в последний месяц лихорадит — лишь одна победа в семи встречах. В прошлые выходные красно-синие поставили подножку «Зениту» в чемпионской гонке (1:0), но через четыре дня петербуржцы отомстили и выставили парней Владимира Федотова из Кубка России. Соперники разошлись вничью и на «ВЭБ Арене» (1:1), и в ответке на «Газпром Арене» (0:0) — пришлось бить пенальти. Роковым для армейцев стал промах Антона Заболотного — в серии выиграли сине-бело-голубые (5:4).

Помимо этого, москвичи неожиданно уступили «Ахмату» на своем поле (1:2), выдали унылое дерби со «Спартаком» (0:0) и влетели «Балтике» в Калининграде (1:3). ЦСКА уже точно не поднимется выше пятого места в таблице. Да и это случится, если только на финише сезона красно-синие наберут шесть очков, а «Спартак» — не больше одного. После выезда в Нижний Новгород армейцы дома примут «Урал».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Пари НН» — ЦСКА

Нижегородцы лишились сразу троих футболистов из-за повреждений крестообразных связок — Ильи Жигулева, Константина Марадишвили и Мамаду Майга. Также в лазарет угодил Максим Шнапцев. Виктор Александров пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

У красно-синих тоже хватает потерь: в матче с «Зенитом» перелом лицевой кости получил Владислав Тороп, у Милана Гайича и Мойзеса мышечные травмы, но бразилец и так пропустил бы выезд в Нижний Новгород — у него дисквалификация. Уже давно на больничном находятся Максим Мухин и Егор Ушаков.

«Пари НН» — ЦСКА: статистика личных встреч

Соперники провели между собой пять матчей — все в РПЛ. Нижегородцы выиграли только однажды — зато на «ВЭБ Арене». Это случилось во втором круге прошлого чемпионата (1:0). Ничья в противостоянии была одна — и тоже в предыдущем сезоне (2:2). У армейцев три победы — в том числе в первом круге нынешней кампании (3:2).

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).
Фото Global Look Press

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — ЦСКА

Парни Владимира Федотова начали весну с пяти побед и трех ничьих, но в последний месяц что-то надломилось. Дела нижегородцев еще хуже: они не выигрывают больше двух месяцев и рискуют вылететь напрямую или угодить в стыки. В пяти матчах против «Пари НН» армейцы уступили всего однажды — команда Ивича явно не в том состоянии, чтобы переломить эту статистику. Красно-синие — третьи в списке самых результативных клубов чемпионата с 48 голами. Больше забили только «Локомотив» (49) и «Динамо» (53), но они и провели на игру больше. В семи из восьми встреч нижегородцев на неудачном отрезке влетело два мяча или больше. Москвичи готовы поддержать этот тренд.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.

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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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21 тур
22 тур
23 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

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 22 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 23 1 4
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