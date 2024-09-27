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Флик в шаге от повторения рекорда Мартино 11-летней давности. Восемь травмированных и потеря Ямаля не помешают ему достичь цели

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 28 сентября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Ханс-Дитер Флик и Фермин Лопес.
Фото Getty Images
Ханс-Дитер Флик.
Фото Getty Images
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«Осасуна» проиграла каталонцам шесть последних матчей.

28 сентября в восьмом туре чемпионата Испании лидирующая «Барселона» сыграет в гостях с «Осасуной». Игра пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 8-й тур
28 сент, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 28 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET убеждены в успехе «Барселоны». На ее победу в линии выставлен коэффициент 1.48, что равно примерно 68% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.80 (21%), триумф «Осасуны» — за 6.40 (11%).

На то, что хозяева не уступят, предложено поставить за 2.74.

Если соперники забьют минимум трижды, сыграет пари за 1.51. Если результат будет скромнее, тогда пройдет ставка за 2.43.

Обмен голами оценен в 1.69, противоположный исход — в 2.11.

Вильмар Барриос и&nbsp;Эдуард Сперцян (&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» и «Зенит» — единственные, кто еще не проигрывал в РПЛ. Теперь они зарубятся за первое место в таблице

«Барселона» выиграла первый тайм в четырех из пяти последних матчей. На то, что каталонцы заберут первую 45-минутку и в ней будет забито два и более мяча, котировка — 3.75.

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«Осасуна» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 8-го тура ла лиги 28 сентября 2024 года

«Барселона» шикарно стартовала в чемпионате Испании: одержала семь побед в семи матчах и единолично возглавляет таблицу. Причем несколько игр в исполнении каталонцев получились грандиозными: «Вильярреал» (5:1), «Вальядолид» (7:0) и «Жирона» (4:1) суммарно получили от них 16 мячей. Команда Ханси Флика показывает впечатляющий футбол даже с учетом большого количества потерь в составе, а сам немецкий специалист идет на рекорд — больше семи побед в ла лиге на старте карьеры в Каталонии одерживал только Херардо Мартино. Чтобы превзойти его достижение, необходимо справиться с «Осасуной» в ближайшие выходные и с «Алавесом» через неделю. Задача вполне выполнимая.

Ханс-Дитер Флик.
Фото Getty Images

Хотя в чемпионате «Барселона» феерит, в другом важнейшем для нее турнире — Лиге чемпионов — ситуация уже складывается не лучшим образом. В первом туре сине-гранатовые отправились в Монако к Головину и компании, неожиданно уступив 1:2. Положительного результата помешало добиться раннее удаление Эрика Гарсии (на 11-й минуте защитник совершил фол последней надежды), но кого это уже волнует — достаточно важные очки потеряны.

В середине октября каталонцев ждет встреча с «Баварией», которая выиграла у них шесть последних матчей (общий счет — 22:4), четыре предыдущих — всухую. Учитывая сумасшедшую форму Кейна и его партнеров, есть сомнения, что «Барселона» сумеет наконец взять у соперника реванш. А это значит, что есть вероятность уже в стартовых трех играх еврокубка потерять сразу шесть очков — это может сильно сказаться на перспективах «Барсы» в турнире. Значит, в ближайший мидуик нужно обязательно обыгрывать «Янг Бойз». «Осасуне» может достаться не слишком сильно.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Холанн идет в темпе Роналду. «Ньюкасл» вряд ли сдержит норвежца, но воспользуется слабостью «Сити» в обороне

«Красные» в прошлом сезоне заняли 11-е место в чемпионате, а в этом пока держатся впритык к еврокубковой зоне (седьмые). В семи матчах они набрали 11 очков: трижды победили, а также по два раза сыграли вничью и проиграли. Команда не выделяется особой результативностью (восемь голов), но пропустила 11 раз. Ни один из футболистов «Осасуны» не отличился больше одного раза.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Осасуна» — «Барселона»

У «Барселоны» огромные проблемы — в лазарете находятся сразу восемь игроков. Причем большинство из них — что ни на есть основные: тер Стеген, Ольмо, Гави, де Йонг и Араухо. Также недоступны Кристенсен, Берналь и Лопес. Но главное — под вопросом участие Ямаля, который травмировал лодыжку.

Харри Кейн, (&laquo;Бавария&raquo;). Кейн и Олисе — главные головорезы «Баварии» на старте сезона. В ближайшем туре им предстоит выложиться на максимум

У «Осасуны» всего две потери: полузащитники Барха и Муньос.

«Осасуна» — «Барселона»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Барселона» трижды обыграла этого соперника: дважды в чемпионате (2:1 и 1:0), а также в Суперкубке Испании (2:0). Всего победная серия каталонцев в играх с памплонцами насчитывает уже шесть матчей. Если брать отрезок в 20 встреч, то на счету «Осасуны» всего две победы и одна ничья.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Барселона»

Безусловно, Флик хотел бы войти в историю «Барселоны» по числу побед в чемпионате на старте тренерской карьеры в клубе. Но обязательно обыгрывать «Осасуну» нужно не только поэтому, но и чтобы не позволить приблизиться «Реалу», который уже дважды потерял очки в этом сезоне. Однако с учетом кадровых проблем и предстоящего важного матча против «Янг Бойз» в ЛЧ каталонцы вряд ли будут усердствовать — скорее всего, выиграют достаточно скромно. Плюс не стоит забывать, что больше четырех мячей в матчах между этими командами в последний раз было забито в 2017 году.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТМ 4.5 за 1.92.

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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Ростов – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Химки
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