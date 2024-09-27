Флик в шаге от повторения рекорда Мартино 11-летней давности. Восемь травмированных и потеря Ямаля не помешают ему достичь цели
28 сентября в восьмом туре чемпионата Испании лидирующая «Барселона» сыграет в гостях с «Осасуной». Игра пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Осасуна» — «Барселона» 28 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET убеждены в успехе «Барселоны». На ее победу в линии выставлен коэффициент 1.48, что равно примерно 68% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.80 (21%), триумф «Осасуны» — за 6.40 (11%).
На то, что хозяева не уступят, предложено поставить за 2.74.
Если соперники забьют минимум трижды, сыграет пари за 1.51. Если результат будет скромнее, тогда пройдет ставка за 2.43.
Обмен голами оценен в 1.69, противоположный исход — в 2.11.
«Барселона» выиграла первый тайм в четырех из пяти последних матчей. На то, что каталонцы заберут первую 45-минутку и в ней будет забито два и более мяча, котировка — 3.75.
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«Осасуна» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 8-го тура ла лиги 28 сентября 2024 года
«Барселона» шикарно стартовала в чемпионате Испании: одержала семь побед в семи матчах и единолично возглавляет таблицу. Причем несколько игр в исполнении каталонцев получились грандиозными: «Вильярреал» (5:1), «Вальядолид» (7:0) и «Жирона» (4:1) суммарно получили от них 16 мячей. Команда Ханси Флика показывает впечатляющий футбол даже с учетом большого количества потерь в составе, а сам немецкий специалист идет на рекорд — больше семи побед в ла лиге на старте карьеры в Каталонии одерживал только Херардо Мартино. Чтобы превзойти его достижение, необходимо справиться с «Осасуной» в ближайшие выходные и с «Алавесом» через неделю. Задача вполне выполнимая.
Хотя в чемпионате «Барселона» феерит, в другом важнейшем для нее турнире — Лиге чемпионов — ситуация уже складывается не лучшим образом. В первом туре сине-гранатовые отправились в Монако к Головину и компании, неожиданно уступив 1:2. Положительного результата помешало добиться раннее удаление Эрика Гарсии (на 11-й минуте защитник совершил фол последней надежды), но кого это уже волнует — достаточно важные очки потеряны.
В середине октября каталонцев ждет встреча с «Баварией», которая выиграла у них шесть последних матчей (общий счет — 22:4), четыре предыдущих — всухую. Учитывая сумасшедшую форму Кейна и его партнеров, есть сомнения, что «Барселона» сумеет наконец взять у соперника реванш. А это значит, что есть вероятность уже в стартовых трех играх еврокубка потерять сразу шесть очков — это может сильно сказаться на перспективах «Барсы» в турнире. Значит, в ближайший мидуик нужно обязательно обыгрывать «Янг Бойз». «Осасуне» может достаться не слишком сильно.
«Красные» в прошлом сезоне заняли 11-е место в чемпионате, а в этом пока держатся впритык к еврокубковой зоне (седьмые). В семи матчах они набрали 11 очков: трижды победили, а также по два раза сыграли вничью и проиграли. Команда не выделяется особой результативностью (восемь голов), но пропустила 11 раз. Ни один из футболистов «Осасуны» не отличился больше одного раза.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Осасуна» — «Барселона»
У «Барселоны» огромные проблемы — в лазарете находятся сразу восемь игроков. Причем большинство из них — что ни на есть основные: тер Стеген, Ольмо, Гави, де Йонг и Араухо. Также недоступны Кристенсен, Берналь и Лопес. Но главное — под вопросом участие Ямаля, который травмировал лодыжку.
У «Осасуны» всего две потери: полузащитники Барха и Муньос.
«Осасуна» — «Барселона»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне «Барселона» трижды обыграла этого соперника: дважды в чемпионате (2:1 и 1:0), а также в Суперкубке Испании (2:0). Всего победная серия каталонцев в играх с памплонцами насчитывает уже шесть матчей. Если брать отрезок в 20 встреч, то на счету «Осасуны» всего две победы и одна ничья.
Прогноз и ставка на матч «Осасуна» — «Барселона»
Безусловно, Флик хотел бы войти в историю «Барселоны» по числу побед в чемпионате на старте тренерской карьеры в клубе. Но обязательно обыгрывать «Осасуну» нужно не только поэтому, но и чтобы не позволить приблизиться «Реалу», который уже дважды потерял очки в этом сезоне. Однако с учетом кадровых проблем и предстоящего важного матча против «Янг Бойз» в ЛЧ каталонцы вряд ли будут усердствовать — скорее всего, выиграют достаточно скромно. Плюс не стоит забывать, что больше четырех мячей в матчах между этими командами в последний раз было забито в 2017 году.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТМ 4.5 за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1