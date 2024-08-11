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«Локо» трижды подряд победил с сухим счетом. И теперь едет к «Оренбургу», который еще не проигрывал дома этим летом

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Оренбург» — «Локомотив» 13 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Дмитрий Воробьев («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Алексей Батраков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
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После победы над «Спартаком» у сине-белых были две ничьи на своем поле.

13 августа «Оренбург» примет «Локомотив» в первом туре групповой стадии Кубка России на этапе Пути РПЛ. Игра начнется в 17.30 мск, место встречи — стадион «Газовик». Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 17.15 мск.

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13 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Локомотив» 13 августа 2024 года

Аналитики назвали гостей фаворитами. Победу железнодорожников можно взять с коэффициентом 2.25, вероятность — примерно 39%. Ничья доступна за 3.55 (28%), триумф «Оренбурга» — за 3.05 (33%).

Этим летом сине-белые пока ни разу не проиграли на стадионе «Газовик». Продолжение серии без поражений в исполнении хозяев идет за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.85, ТМ 2.5 гола — за 1.95. Рынок «обе забьют» предложили за 1.73, обратный вариант — за 2.10.

Успех «Локо» с форой (0) оценили котировкой 1.67. Ф(0) для команды Давида Деограсии представили за 2.20.

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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка России 13 августа 2024 года

В выходные сине-белые сыграли вничью с дебютантом РПЛ «Акроном» (2:2) и продлили безвыигрышную серию до четырех встреч. До этого команда Давида Деограсии разошлась «миром» с «Ахматом» (0:0) и крупно влетела ЦСКА (1:5). Групповой этап Кубка России «Оренбург» начал с минимального поражения от «Химок» (0:1). Единственный успех на старте сезона случился в первом туре чемпионата — на стадионе «Газовик» прихлопнули «Спартак» (2:0).

Субботняя победа над махачкалинским «Динамо» (2:0) стала для «Локо» третьей подряд — причем все они были добыты с сухим счетом. Ранее москвичи разгромили «Ахмат» (5:0) и с минимальным счетом (1:0) обыграли «Ростов» в Кубке. Летом парни Михаила Галактионова допустили всего одну осечку — уступили «Динамо» (1:3) во втором туре чемпионата. А начали с успеха в перестрелке с «Акроном» (3:2).

В четырех стартовых турах РПЛ железнодорожники забили 11 мячей — результативнее выступил только «Зенит», у которого набралось 14 голов. Самый яркий игрок красно-зеленых в начале сезона — Алексей Батраков. 19-летний воспитанник «Локо» делит вторую строчку в списке лучших ассистентов чемпионата вместе с Бителло из «Динамо». У обоих полузащитников по четыре голевых паса. Также Батраков отметился двумя взятиями ворот.

Алексей Батраков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

Алексей дебютировал в главной команде в марте этого года. Галактионов выпустил полузащитника на замену в матче с «Краснодаром» — тот провел на поле 35 минут, после чего вышел в старте в четырех майских играх и даже успел отметиться голом. Сам футболист скромно оценивает собственные результативные успехи на старте сезона.

«Двигаюсь от матча к матчу. Моя главная цель — чтобы команда побеждала», — сказал Батраков после игры с махачкалинским «Динамо».

На втором месте по «гол + пас» в составе железнодорожников — Дмитрий Воробьев (3+1). Этим летом 26-летний нападающий перебрался на «РЖД Арену» как раз из «Оренбурга». Сразу несколько игроков набрали по два балла за результативность: Вадим Раков (2+0), Жерзино Ньямси (2+0), Сергей Пиняев (1+1), Дмитрий Баринов (0+2).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Локомотив»

После встречи с «Акроном» в лазарет угодил Габриэль Флорентин — у полузащитника сине-белых мышечная травма. Тимофей Мартынов продолжает восстановление после разрыва крестов. У красно-зеленых на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.

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«Оренбург» — «Локомотив»: статистика личных встреч

В прошлом чемпионате соперники обменялись гостевыми победами: сине-белые увезли три очка с «РЖД Арены» (2:0), железнодорожники — со стадиона «Газовик» (2:0). Суммарно в РПЛ клубы провели 10 поединков: «Локо» выиграл семь раз, «Оренбург» — два. Еще одна разборка завершилась вничью.

История противостояния команд в Кубке России насчитывает лишь один матч — в полуфинале Кубка России-2014/15. Фарход Васиев вывел оренбуржцев вперед на 50-й минуте, Петар Шкулетич сравнял на 88-й. В серии пенальти москвичи взяли верх (4:3), прошли в финал и завоевали трофей.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Локомотив»

В первом туре группового этапа клубы не порадовали большим количеством голов. В прошлом сезоне оба очных поединка сине-белых с железнодорожниками тоже получились низовыми. Не стоит ждать взрыва результативности и теперь. Тем более в кубковых встречах тренеры нередко проводят ротацию состава — игра на стадионе «Газовик» не станет исключением.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

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ФК Оренбург
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
15
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 2 : 0
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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