«Локо» трижды подряд победил с сухим счетом. И теперь едет к «Оренбургу», который еще не проигрывал дома этим летом
13 августа «Оренбург» примет «Локомотив» в первом туре групповой стадии Кубка России на этапе Пути РПЛ. Игра начнется в 17.30 мск, место встречи — стадион «Газовик». Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 17.15 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Локомотив» 13 августа 2024 года
Аналитики назвали гостей фаворитами. Победу железнодорожников можно взять с коэффициентом 2.25, вероятность — примерно 39%. Ничья доступна за 3.55 (28%), триумф «Оренбурга» — за 3.05 (33%).
Этим летом сине-белые пока ни разу не проиграли на стадионе «Газовик». Продолжение серии без поражений в исполнении хозяев идет за 1.65.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.85, ТМ 2.5 гола — за 1.95. Рынок «обе забьют» предложили за 1.73, обратный вариант — за 2.10.
Успех «Локо» с форой (0) оценили котировкой 1.67. Ф(0) для команды Давида Деограсии представили за 2.20.
«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Кубка России 13 августа 2024 года
В выходные сине-белые сыграли вничью с дебютантом РПЛ «Акроном» (2:2) и продлили безвыигрышную серию до четырех встреч. До этого команда Давида Деограсии разошлась «миром» с «Ахматом» (0:0) и крупно влетела ЦСКА (1:5). Групповой этап Кубка России «Оренбург» начал с минимального поражения от «Химок» (0:1). Единственный успех на старте сезона случился в первом туре чемпионата — на стадионе «Газовик» прихлопнули «Спартак» (2:0).
Субботняя победа над махачкалинским «Динамо» (2:0) стала для «Локо» третьей подряд — причем все они были добыты с сухим счетом. Ранее москвичи разгромили «Ахмат» (5:0) и с минимальным счетом (1:0) обыграли «Ростов» в Кубке. Летом парни Михаила Галактионова допустили всего одну осечку — уступили «Динамо» (1:3) во втором туре чемпионата. А начали с успеха в перестрелке с «Акроном» (3:2).
В четырех стартовых турах РПЛ железнодорожники забили 11 мячей — результативнее выступил только «Зенит», у которого набралось 14 голов. Самый яркий игрок красно-зеленых в начале сезона — Алексей Батраков. 19-летний воспитанник «Локо» делит вторую строчку в списке лучших ассистентов чемпионата вместе с Бителло из «Динамо». У обоих полузащитников по четыре голевых паса. Также Батраков отметился двумя взятиями ворот.
Алексей дебютировал в главной команде в марте этого года. Галактионов выпустил полузащитника на замену в матче с «Краснодаром» — тот провел на поле 35 минут, после чего вышел в старте в четырех майских играх и даже успел отметиться голом. Сам футболист скромно оценивает собственные результативные успехи на старте сезона.
«Двигаюсь от матча к матчу. Моя главная цель — чтобы команда побеждала», — сказал Батраков после игры с махачкалинским «Динамо».
На втором месте по «гол + пас» в составе железнодорожников — Дмитрий Воробьев (3+1). Этим летом 26-летний нападающий перебрался на «РЖД Арену» как раз из «Оренбурга». Сразу несколько игроков набрали по два балла за результативность: Вадим Раков (2+0), Жерзино Ньямси (2+0), Сергей Пиняев (1+1), Дмитрий Баринов (0+2).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Локомотив»
После встречи с «Акроном» в лазарет угодил Габриэль Флорентин — у полузащитника сине-белых мышечная травма. Тимофей Мартынов продолжает восстановление после разрыва крестов. У красно-зеленых на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается.
«Оренбург» — «Локомотив»: статистика личных встреч
В прошлом чемпионате соперники обменялись гостевыми победами: сине-белые увезли три очка с «РЖД Арены» (2:0), железнодорожники — со стадиона «Газовик» (2:0). Суммарно в РПЛ клубы провели 10 поединков: «Локо» выиграл семь раз, «Оренбург» — два. Еще одна разборка завершилась вничью.
История противостояния команд в Кубке России насчитывает лишь один матч — в полуфинале Кубка России-2014/15. Фарход Васиев вывел оренбуржцев вперед на 50-й минуте, Петар Шкулетич сравнял на 88-й. В серии пенальти москвичи взяли верх (4:3), прошли в финал и завоевали трофей.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Локомотив»
В первом туре группового этапа клубы не порадовали большим количеством голов. В прошлом сезоне оба очных поединка сине-белых с железнодорожниками тоже получились низовыми. Не стоит ждать взрыва результативности и теперь. Тем более в кубковых встречах тренеры нередко проводят ротацию состава — игра на стадионе «Газовик» не станет исключением.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
15
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|2 : 0
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0