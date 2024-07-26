«Оренбург» испортил дебют Станковича в «Спартаке» и потирает руки в ожидании «Ахмата». Но обыграть грозненцев будет непросто
21 июля во втором туре чемпионата России сыграют «Оренбург» и «Ахмат». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный судья — Ян Бобровский. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru стартует в 17.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» 28 июля 2024 года
Аналитики отдали предпочтение «Оренбургу». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.13, вероятность — примерно 42%. Выигрыш грозненцев оценили в 3.20 (31%), ничью — в 3.65 (27%).
Считаете, что «Ахмат» наберет очки на стадионе «Газовик»? Опция Х2 идет за 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05. Обмен голами предложили за 1.68, обратный вариант — за 2.18.
Успех парней Давида Деограсии с форой (0) представлен за 1.60. Рынок Ф2(0) дали с котировкой 2.35.
«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 июля 2024 года
За все время выступлений в РПЛ сине-белые ни разу не побеждали в первом туре. Серия насчитывала пять сезонов и прервалась на старте нынешнего чемпионата, когда на стадион «Газовик» пожаловал «Спартак». Парни Давида Деограсии обыграли москвичей всухую (2:0) и испортили Деяну Станковичу дебют во главе красно-белых.
«Оренбург» был неудержим во всех смыслах — хозяева провели девять быстрых атак на ворота Александра Максименко, что стало для «Спартака» клубным антирекордом. Согласно трактовке Opta, быстрая атака начинается с игры на своей половине поля, как минимум половина ее передач — продвигающие, а заканчивается она ударом или касанием в чужой штрафной. Эта метрика считается с 2014 года.
Главным героем стал Эмирджан Гюрлюк — на 62-й минуте турецкий полузащитник ассистировал Матиасу Пересу, а через пять минут забил сам. Сине-белые продлили серию без поражений в домашних встречах со «Спартаком» — теперь она включает три победы и ничью. Всего команды провели друг с другом 13 матчей: «Оренбург» выиграл пять раз, красно-белые — семь.
«Ахмат» начал чемпионат с домашней ничьей против «Краснодара» (1:1). Грозненцы пропустили на исходе получаса — Никита Кривцов отличился с паса Федора Смолова. Счет сравнялся незадолго до перерыва — на 43-й минуте Александр Черников срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме голов не было: бело-зеленые разделили очки с «быками» на «Ахмат Арене» в третий раз подряд.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Ахмат»
Давид Деограсия не может рассчитывать на Тимофея Мартынова: нападающий продолжает реабилитацию после травмы крестообразных связок, которую получил в начале апреля.
В лазарете грозненцев находятся двое. Евгений Харин восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия и вернется в сентябре, Лукас Ловат выбыл из общей группы как минимум до конца августа из-за частичного разрыва боковой связки.
«Оренбург» — «Ахмат»: статистика личных встреч
История противостояния соперников в РПЛ насчитывает 10 матчей. Сине-белые победили в двух поединках, грозненцы — в шести. Еще две разборки завершились вничью.
Четыре раза жребий свел команды в Кубке России: оренбуржцы выиграли и прошли дальше в трех встречах, бело-зеленые — в одной.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Ахмат»
Обе встречи команд в прошлом сезоне получились низовыми — на стадионе «Газовик» разошлись вничью (1:1), в Грозном сине-белые победили с минимальным счетом (1:0). В первом туре клубы тоже не порадовали большим количеством голов. Стоит ждать, что и воскресный поединок окажется упорным: результат и строгая игра в защите снова выйдут на первый план.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.05.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1