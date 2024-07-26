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«Оренбург» испортил дебют Станковича в «Спартаке» и потирает руки в ожидании «Ахмата». Но обыграть грозненцев будет непросто

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» 28 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мохаммад Горбани («Оренбург»).
Фото Официальная страница ФК «Оренбург» ВКонтакте, Соцсети
Бело-зеленые стартовали в РПЛ ничьей с «Краснодаром».

21 июля во втором туре чемпионата России сыграют «Оренбург» и «Ахмат». Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. Главный судья — Ян Бобровский. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru стартует в 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» 28 июля 2024 года

Аналитики отдали предпочтение «Оренбургу». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.13, вероятность — примерно 42%. Выигрыш грозненцев оценили в 3.20 (31%), ничью — в 3.65 (27%).

Считаете, что «Ахмат» наберет очки на стадионе «Газовик»? Опция Х2 идет за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05. Обмен голами предложили за 1.68, обратный вариант — за 2.18.

Успех парней Давида Деограсии с форой (0) представлен за 1.60. Рынок Ф2(0) дали с котировкой 2.35.

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«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 июля 2024 года

За все время выступлений в РПЛ сине-белые ни разу не побеждали в первом туре. Серия насчитывала пять сезонов и прервалась на старте нынешнего чемпионата, когда на стадион «Газовик» пожаловал «Спартак». Парни Давида Деограсии обыграли москвичей всухую (2:0) и испортили Деяну Станковичу дебют во главе красно-белых.

«Оренбург» был неудержим во всех смыслах — хозяева провели девять быстрых атак на ворота Александра Максименко, что стало для «Спартака» клубным антирекордом. Согласно трактовке Opta, быстрая атака начинается с игры на своей половине поля, как минимум половина ее передач — продвигающие, а заканчивается она ударом или касанием в чужой штрафной. Эта метрика считается с 2014 года.

Главным героем стал Эмирджан Гюрлюк — на 62-й минуте турецкий полузащитник ассистировал Матиасу Пересу, а через пять минут забил сам. Сине-белые продлили серию без поражений в домашних встречах со «Спартаком» — теперь она включает три победы и ничью. Всего команды провели друг с другом 13 матчей: «Оренбург» выиграл пять раз, красно-белые — семь.

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«Ахмат» начал чемпионат с домашней ничьей против «Краснодара» (1:1). Грозненцы пропустили на исходе получаса — Никита Кривцов отличился с паса Федора Смолова. Счет сравнялся незадолго до перерыва — на 43-й минуте Александр Черников срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме голов не было: бело-зеленые разделили очки с «быками» на «Ахмат Арене» в третий раз подряд.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Оренбург» — «Ахмат»

Давид Деограсия не может рассчитывать на Тимофея Мартынова: нападающий продолжает реабилитацию после травмы крестообразных связок, которую получил в начале апреля.

В лазарете грозненцев находятся двое. Евгений Харин восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия и вернется в сентябре, Лукас Ловат выбыл из общей группы как минимум до конца августа из-за частичного разрыва боковой связки.

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«Оренбург» — «Ахмат»: статистика личных встреч

История противостояния соперников в РПЛ насчитывает 10 матчей. Сине-белые победили в двух поединках, грозненцы — в шести. Еще две разборки завершились вничью.

Четыре раза жребий свел команды в Кубке России: оренбуржцы выиграли и прошли дальше в трех встречах, бело-зеленые — в одной.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Ахмат»

Обе встречи команд в прошлом сезоне получились низовыми — на стадионе «Газовик» разошлись вничью (1:1), в Грозном сине-белые победили с минимальным счетом (1:0). В первом туре клубы тоже не порадовали большим количеством голов. Стоит ждать, что и воскресный поединок окажется упорным: результат и строгая игра в защите снова выйдут на первый план.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
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 1 1 0
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