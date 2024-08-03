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Джокович в шаге от золота на последней Олимпиаде в карьере! Но Алькарас не позволит ему исполнить мечту

Прогноз и ставка на финал Олимпиады Новак Джокович — Карлос Алькарас 4 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Новак Джокович.
Фото Getty Images
Новак Джокович.
Фото Getty Images
Карлос Алькарас и Новак Джокович на Уимблдоне.
Фото Getty Images
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Испанец находится в потрясающей форме.

4 августа в Париже на знаменитом корте Филиппа Шатрие состоится финал Олимпиады в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Счет личного противостояния ничейный — 3-3.

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Коэффициенты букмекеров на финал Олимпиады Новак Джокович — Карлос Алькарас 4 августа 2024 года

Аналитики букмекеров считают испанца фаворитом предстоящей встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45, вероятность этого исхода — примерно 69%. Успех Джоковича котируется за 2.85 (31%).

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.93, ТМ 22.5 — за 1.87. Во всех пяти матчах Алькараса на Олимпиаде состоялся «низ».

Триумф испанца с форой (-2.5) гейма можно взять за 1.78. Если же верите, что легендарный серб потянет фору (+2.5), оформите ставку за 2.04.

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Наиболее реальный результат матча, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Алькараса за 2.20. На последнем Уимблдоне он также закрыл Новака всухую.

На то, что Джокович возьмет хотя бы партию, коэффициент — 1.67.

Новак Джокович — Карлос Алькарас: прогноз и анализ финала Олимпиады 4 августа 2024 года

«Конечно, сейчас для меня самое серьезное испытание — это играть с ним на этом корте, — заявил Джокович перед встречей с Алькарасом. — Месяц назад на этом корте он выиграл «Ролан Гаррос», хотя в прошлом году я победил его здесь в полуфинале. Но в этом году я довольно легко проиграл ему в финале «Уимблдона» на другом покрытии. Я чувствую себя иначе, мне кажется, я играю и двигаюсь лучше, чем на Уимблдоне.

Карлос Алькарас и Новак Джокович на Уимблдоне.
Фото Getty Images

Новак на Олимпиаде в очередной раз показал, что способен добиваться результата при самых непростых обстоятельствах. В начале лета он перенес операцию на колене, но почти сразу после нее вышел в финал Уимблдона, а теперь добрался и до решающего матча на Олимпиаде, где ранее никогда не брал ни серебро, ни золото. Конечно, серб рассчитывает достичь максимального результата, но сделать это будет очень непросто. Притом что Новак в Париже прошел пятерых соперников без потери сета (Эбдена, Надаля, Кёпфера, Циципаса и Музетти), его физическое состояние по-прежнему вызывает вопросы. По-крайней мере сам серб говорил, что у него снова обострились проблемы с ногой.

В последние годы у Новака с Парижем связаны приятные воспоминания: с 2021-го ему дважды покорился «Ролан Гаррос». Благодаря этому он подтянул процент выигранных и проигранных матчей до 86. Можно сказать, что местные корты стали для него чуть роднее, а значит, могут подсобить в таком значимом финале.

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Впрочем, в битве за титул его ждет, пожалуй, самый неудобный соперник из возможных. Алькарас, несмотря на разговоры об усталости и некоторых физических недомоганиях, влегкую долетел до финала — не проиграл ни сета и лишь в двух играх позволил соперникам добраться до тай-брейка. В полуфинале он отдал всего два гейма Оже-Альяссиму, который, казалось, набрал очень приличную форму.

Суммарно с учетом Олимпиады Карлос выиграл 20 последних матчей из 21, забрав и «Ролан Гаррос», и Уимблдон. Причем по ходу этой серии он обыграл почти всю мировую десятку, включая Медведева, Зверева, Синнера и самого Джоковича.

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Пока между теннисистами счет равный (3-3), но на крупных турнирах в последнее время Алькарас был успешнее — на его счету две победы над Новаком в финалах Уимблдона. При этом единственный очный матч в Париже остался за Джоковичем — год назад в полуфинале «Ролан Гаррос» серб расправился с испанцем 3:1, забрав две последние партии со счетом 6:1. Позволит ли его нынешняя форма проделать что-то похожее?

Новак Джокович.
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Карлос Алькарас

В финале Игр встретятся достойные из достойнейших — финалисты последнего «Шлема», которые без каких-либо проблем прошли по сетке. Казалось бы, сражение за золото должно получиться упорным и трехсетовым, но в это верится с трудом. Уж слишком хорош Алькарас, который в последних встречах буквально парил над кортом и творил все, что ему вздумается, — у соперников не нашлось ответа. Конечно, Новак опытнее Оже, Пола и других, но возраст и дискомфорт в колене дадут о себе знать. Испанец банально перебегает и перебьет серба, как это было на Уимблдоне, снова оставив того без олимпийского золота.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса и ТМ 25.5 гейма за 2.10.

Теннис
Прогнозы на спорт
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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