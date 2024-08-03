Джокович в шаге от золота на последней Олимпиаде в карьере! Но Алькарас не позволит ему исполнить мечту
4 августа в Париже на знаменитом корте Филиппа Шатрие состоится финал Олимпиады в мужском одиночном разряде, в котором Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Счет личного противостояния ничейный — 3-3.
Коэффициенты букмекеров на финал Олимпиады Новак Джокович — Карлос Алькарас 4 августа 2024 года
Аналитики букмекеров считают испанца фаворитом предстоящей встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45, вероятность этого исхода — примерно 69%. Успех Джоковича котируется за 2.85 (31%).
Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.93, ТМ 22.5 — за 1.87. Во всех пяти матчах Алькараса на Олимпиаде состоялся «низ».
Триумф испанца с форой (-2.5) гейма можно взять за 1.78. Если же верите, что легендарный серб потянет фору (+2.5), оформите ставку за 2.04.
Наиболее реальный результат матча, по мнению экспертов, 2:0 в пользу Алькараса за 2.20. На последнем Уимблдоне он также закрыл Новака всухую.
На то, что Джокович возьмет хотя бы партию, коэффициент — 1.67.
Новак Джокович — Карлос Алькарас: прогноз и анализ финала Олимпиады 4 августа 2024 года
«Конечно, сейчас для меня самое серьезное испытание — это играть с ним на этом корте, — заявил Джокович перед встречей с Алькарасом. — Месяц назад на этом корте он выиграл «Ролан Гаррос», хотя в прошлом году я победил его здесь в полуфинале. Но в этом году я довольно легко проиграл ему в финале «Уимблдона» на другом покрытии. Я чувствую себя иначе, мне кажется, я играю и двигаюсь лучше, чем на Уимблдоне.
Новак на Олимпиаде в очередной раз показал, что способен добиваться результата при самых непростых обстоятельствах. В начале лета он перенес операцию на колене, но почти сразу после нее вышел в финал Уимблдона, а теперь добрался и до решающего матча на Олимпиаде, где ранее никогда не брал ни серебро, ни золото. Конечно, серб рассчитывает достичь максимального результата, но сделать это будет очень непросто. Притом что Новак в Париже прошел пятерых соперников без потери сета (Эбдена, Надаля, Кёпфера, Циципаса и Музетти), его физическое состояние по-прежнему вызывает вопросы. По-крайней мере сам серб говорил, что у него снова обострились проблемы с ногой.
В последние годы у Новака с Парижем связаны приятные воспоминания: с 2021-го ему дважды покорился «Ролан Гаррос». Благодаря этому он подтянул процент выигранных и проигранных матчей до 86. Можно сказать, что местные корты стали для него чуть роднее, а значит, могут подсобить в таком значимом финале.
Впрочем, в битве за титул его ждет, пожалуй, самый неудобный соперник из возможных. Алькарас, несмотря на разговоры об усталости и некоторых физических недомоганиях, влегкую долетел до финала — не проиграл ни сета и лишь в двух играх позволил соперникам добраться до тай-брейка. В полуфинале он отдал всего два гейма Оже-Альяссиму, который, казалось, набрал очень приличную форму.
Суммарно с учетом Олимпиады Карлос выиграл 20 последних матчей из 21, забрав и «Ролан Гаррос», и Уимблдон. Причем по ходу этой серии он обыграл почти всю мировую десятку, включая Медведева, Зверева, Синнера и самого Джоковича.
Новак Джокович — Карлос Алькарас: статистика личных встреч
Пока между теннисистами счет равный (3-3), но на крупных турнирах в последнее время Алькарас был успешнее — на его счету две победы над Новаком в финалах Уимблдона. При этом единственный очный матч в Париже остался за Джоковичем — год назад в полуфинале «Ролан Гаррос» серб расправился с испанцем 3:1, забрав две последние партии со счетом 6:1. Позволит ли его нынешняя форма проделать что-то похожее?
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Карлос Алькарас
В финале Игр встретятся достойные из достойнейших — финалисты последнего «Шлема», которые без каких-либо проблем прошли по сетке. Казалось бы, сражение за золото должно получиться упорным и трехсетовым, но в это верится с трудом. Уж слишком хорош Алькарас, который в последних встречах буквально парил над кортом и творил все, что ему вздумается, — у соперников не нашлось ответа. Конечно, Новак опытнее Оже, Пола и других, но возраст и дискомфорт в колене дадут о себе знать. Испанец банально перебегает и перебьет серба, как это было на Уимблдоне, снова оставив того без олимпийского золота.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса и ТМ 25.5 гейма за 2.10.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Педро
Зенит
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0