Ник готов сотворить сенсацию.

8 июля состоятся полуфиналы Уимблдона в мужском одиночном разряде. В одном из них сойдутся самый обсуждаемый теннисист планеты Ник Кирьос и 22-кратный победитель «ТБШ» Рафаэль Надаль. Игра начнется примерно в 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Испанец лидирует в личных встречах 6-4.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Ник Кирьос — Рафаэль Надаль 8 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неожиданно для многих назвали фаворитом Кирьоса. На его успех принимаются ставки с коэффициентом 1.68, что примерно 59% вероятности исхода. На Надаля можно поставить за 2.20 (41%).

Обычно матчи с участием этих соперников получаются захватывающими и затяжными — всего в трех играх из десяти теннисисты не обменялись выигранными партиями. На ТБ 3.5 сета котировка 1.52, на ТМ 3.5 — 2.43.

Также можно выбрать один из вариантов ставки на количество геймов:

ТБ 38.5 идет за 1.55, ТМ 38.5 — за 2.35;

ТБ 39.5 идет за 1.63, ТМ 39.5 — за 2.18;

ТБ 40.5 идет за 1.72, ТМ 40.5 — за 2.04.

Победа Надаля с форой (+1.5) сета идет за 1.64, с форой (+2.5) партии — за 1.22. У Ника эти рынки доступны за 1.37 и 1.13 соответственно.

Сколько раз соперники возьмут подачи друг друга? На шесть и более брейков котировка 1.59. На обратный исход — 2.20.

Высока вероятность, что в матче случатся брейки в двух геймах подряд — на это котировка 1.75.

Вы удивитесь, но наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков, — 3-0 в пользу Кирьоса за 4.00.

Ник Кирьос — Рафаэль Надаль: прогноз и анализ матча Уимблдона 8 июля 2022 года

Встреча Кирьоса и Надаля в полуфинале Уимблдона — это матч-вечеринка. Суперпрофессиональный Рафаэль против Ника, у которого даже нет тренера, но есть сумасшедший талант и фантастическая харизма. Испанцу придется сразиться не просто с соперником, а с человеком, который заводит трибуны и выбешивает оппонентов. Рафе нужно совладать с эмоциями.

Но, кроме этого, испанцу будет противостоять не обычный шут, а максимально опасный на траве соперник. У Ника всегда отличная подача, сумасшедший удар справа, которые становятся опаснейшим оружием на траве. А когда он предельно мотивирован, то способен победить любого. Тем более подобный опыт на Уимблдоне у него уже есть — в 2014-м Кирьос выбил Надаля с английского «мейджора».

Возможно, у австралийца это первый и последний шанс на финал, и он обязательно сыграет очень собранно. Рафаэль тоже будет сконцентрирован, но ему может помешать травма живота — из-за нее он мог сняться еще в четвертьфинале против Тэйлора Фрица. Но Надаль вытерпел и одолел американца в пятисетовике. Однако повреждение и «физика» могут помешать ему навязать реальную борьбу. В этом случае ИТМ2 (20.5) с коэффициентом 1.95 — неплохой выбор.

Прогноз и ставка на матч Ник Кирьос — Рафаэль Надаль

Надаль очень часто терял подачу в матче против Фрица — аж восемь раз. Ник играет на приеме еще агрессивнее, чем американец, поэтому у него будет больше шансов на брейк. В то же время Рафе будет тяжело на приеме, потому что подача Ника — пушка.

Рекомендуемая ставка: Кирьос сделает больше брейков в матче за 2.00.