Ник Кирьос — Рафаэль Надаль: главный теннисный шоумен не пустит чемпиона в финал Уимблдона
8 июля состоятся полуфиналы Уимблдона в мужском одиночном разряде. В одном из них сойдутся самый обсуждаемый теннисист планеты Ник Кирьос и 22-кратный победитель «ТБШ» Рафаэль Надаль. Игра начнется примерно в 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Испанец лидирует в личных встречах 6-4.
Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Ник Кирьос — Рафаэль Надаль 8 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неожиданно для многих назвали фаворитом Кирьоса. На его успех принимаются ставки с коэффициентом 1.68, что примерно 59% вероятности исхода. На Надаля можно поставить за 2.20 (41%).
Обычно матчи с участием этих соперников получаются захватывающими и затяжными — всего в трех играх из десяти теннисисты не обменялись выигранными партиями. На ТБ 3.5 сета котировка 1.52, на ТМ 3.5 — 2.43.
Также можно выбрать один из вариантов ставки на количество геймов:
Победа Надаля с форой (+1.5) сета идет за 1.64, с форой (+2.5) партии — за 1.22. У Ника эти рынки доступны за 1.37 и 1.13 соответственно.
Сколько раз соперники возьмут подачи друг друга? На шесть и более брейков котировка 1.59. На обратный исход — 2.20.
Высока вероятность, что в матче случатся брейки в двух геймах подряд — на это котировка 1.75.
Вы удивитесь, но наиболее вероятный счет матча, по мнению аналитиков, — 3-0 в пользу Кирьоса за 4.00.
Ник Кирьос — Рафаэль Надаль: прогноз и анализ матча Уимблдона 8 июля 2022 года
Встреча Кирьоса и Надаля в полуфинале Уимблдона — это матч-вечеринка. Суперпрофессиональный Рафаэль против Ника, у которого даже нет тренера, но есть сумасшедший талант и фантастическая харизма. Испанцу придется сразиться не просто с соперником, а с человеком, который заводит трибуны и выбешивает оппонентов. Рафе нужно совладать с эмоциями.
Но, кроме этого, испанцу будет противостоять не обычный шут, а максимально опасный на траве соперник. У Ника всегда отличная подача, сумасшедший удар справа, которые становятся опаснейшим оружием на траве. А когда он предельно мотивирован, то способен победить любого. Тем более подобный опыт на Уимблдоне у него уже есть — в 2014-м Кирьос выбил Надаля с английского «мейджора».
Возможно, у австралийца это первый и последний шанс на финал, и он обязательно сыграет очень собранно. Рафаэль тоже будет сконцентрирован, но ему может помешать травма живота — из-за нее он мог сняться еще в четвертьфинале против Тэйлора Фрица. Но Надаль вытерпел и одолел американца в пятисетовике. Однако повреждение и «физика» могут помешать ему навязать реальную борьбу. В этом случае ИТМ2 (20.5) с коэффициентом 1.95 — неплохой выбор.
Прогноз и ставка на матч Ник Кирьос — Рафаэль Надаль
Надаль очень часто терял подачу в матче против Фрица — аж восемь раз. Ник играет на приеме еще агрессивнее, чем американец, поэтому у него будет больше шансов на брейк. В то же время Рафе будет тяжело на приеме, потому что подача Ника — пушка.
Рекомендуемая ставка: Кирьос сделает больше брейков в матче за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -