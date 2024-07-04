Нидерландам повезло с соперником в четвертьфинале Евро. Беспечнее Турции в обороне была только Грузия

Впрочем, нас ждет встреча одних из самых ярких команд турнира.

6 июля Нидерланды и Турция встретятся в четвертьфинале Евро. Игра пройдет на «Олимпиаштадионе» в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала чемпионата Европы Нидерланды — Турция 6 июля 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, подопечные Рональда Кумана — серьезные фавориты: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.60, это примерно 61% вероятности. Выигрыш Турции предложен за 5.70 (16%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Котировка на ничью — 4.15 (23%).

Эксперты почти не сомневаются в проходе голландцев в полуфинал — этот рынок доступен за 1.30. Попадание Турции в четверку сильнейших команд Европы идет за 3.65.

Наиболее вероятные, по оценкам букмекеров, результаты матча отражают большое преимущество Нидерландов:

• 1:0 и 2:0 — за 8.00;

• 2:1 и 1:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 1.83, обратный вариант дан за 2.00.

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Нидерланды — Турция: прогноз и анализ матча 1/4 финала чемпионата Европы 6 июля 2024 года

Голландцы легко преодолели 1/8 финала — разгромили Румынию (3:0) и прониклись уверенностью перед четвертьфиналом. Отличный матч провели Коди Гакпо и вышедший на замену Доньелл Мален: у вингера «Ливерпуля» 1+1 и отмененный из-за офсайда гол, а у игрока «Боруссии» дубль в последние 10 минут игры. Гакпо даже сравнялся с лучшими бомбардирами турнира (по три мяча) и лидерами топа «гол+пас» (четыре балла). «Он снова сыграл невероятно важную роль. Он физически силен, быстр и очень умел», — похвалил Коди главный тренер Нидерландов Роналд Куман.

«Оранжевые» демонстрируют хорошую результативность на протяжении всего турнира: в трех из четырех игр отличились минимум дважды, а не вскрыли только Францию (0:0). Вероятно, продемонстрировать атакующую мощь получится и против Турции — не самой надежной команды. Подопечные Винченцо Монтеллы пропустили в каждой встрече Евро — всего набралось шесть мячей. Также по допущенным xG хуже оказалась только Грузия. А в 1/8 финала против Австрии турки откровенно отбивались в последние полчаса: австрийцы вполне могли дожать при большей удаче в завершении и при меньшем количестве спасений вратаря Метра Гюнока.

«Благодарю наших болельщиков и всю команду. Счастлив переживать ни с чем не сравнимые эмоции. Надеюсь, мы продолжим победную поступь. Что касается нашего вратаря, Мерт провел фантастический матч, спасал команду в тяжелейших ситуациях. Спасибо ему за это», — признался после матча защитник Турции Мерих Демираль.

При всех недостатках игры в обороне турки достаточно ярко атакуют — не забили только Португалии, а в трех других встречах вонзили минимум два гола. Фантастический Евро проводит 19-летний Арда Гюлер: у полузащитника «Реала» в активе уже гол и ассист — в более юном возрасте такое удавалось только Уэйну Руни и Криштиану Роналду. Те же два результативных действия в команде имеет только центральный защитник Демираль — он вонзил дубль Австрии после угловых.

Травмы и дисквалификации перед матчем Нидерланды — Турция

Кажется, у турков всегда будут дисквалифицированные из-за перебора желтых карточек. С Нидерландами не сыграют два полузащитника — важнейший Оркун Кекчю и Исмаил Юксек, который чаще выступает дублером более звездных партнеров.

У голландцев нет дисквалифицированных, но под вопросом состояние Стивена Бергвейна — его заменили в перерыве 1/8 из-за проблем со здоровьем.

Нидерланды — Турция: статистика личных встреч

Команды встречались в отборе к ЧМ-2022 и обменялись домашними победами. Всего они провели друг с другом 14 матчей: шесть побед осталось за Нидерландами, четыре — за Турцией.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Турция

Обе сборные забили в трех из четырех игр на Евро и при этом не всегда действовали надежно в обороне: турки ни разу не сыграли на ноль, голландцы пропустили в половине матчей. Вдобавок последние две встречи команд в 2021-м закончились фонтанами голов: Нидерланды дома победили 6:1, Турция — 4:2. Плюс в хорошей форме находятся лидеры — Коди Гакпо и Арда Гюлер.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

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