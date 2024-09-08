Нидерланды и Германия зажгли в первом туре Лиги наций. Очная разборка на «Йохан Кройф Арене» тоже обещает интересный сюжет

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Нидерланды — Германия 10 сентября 2024 года

Обе команды забили по пять мячей.

10 сентября сборные Нидерландов и Германии сыграют во втором туре группового этапа Лиги наций. Местом встречи соперников станет «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. Главный судья — Давиде Масса из Италии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Нидерланды — Германия 10 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили очевидного фаворита: победу обеих сборных оценили в одинаковые 2.65, это примерно 38% вероятности. На ничью предложили котировку 3.55 (24%).

Поставить на выигрыш Нидерландов с форой (0) можно за 1.84. Эта же опция на «Бундестим» доступна за 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14. «Обе забьют» дали за 1.55, обратный рынок — за 2.35.

Самым ожидаемым результатом встречи эксперты назвали ничью 1:1. Коэффициент на этот счет — 5.80.

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Нидерланды — Германия: прогноз и анализ матча Лиги наций 10 сентября 2024 года

Полуфиналисты Евро-2024 уверенно стартовали в Лиге наций — разгромили сборную Боснии и Герцеговины (5:2). Джошуа Зиркзее и Тиджани Рейндерс оформили 1+1, Коди Гакпо, Вут Вегхорст и Хави Симонс забили по мячу, а Дониэлл Мален выполнил ассист.

Для Зиркзее игра на стадионе «Филипс» в Эйндховене стала дебютной в основном составе «Оранжевых». До этого на счету 23-летнего форварда было всего четыре минуты и ноль результативных действий за национальную команду. Роналд Куман высоко оценил вклад футболиста «Манчестер Юнайтед» в итоговую победу.

«Он открыл счет, а это всегда очень важно, забил затылком. Принимал активное участие в игре, был опасен на поле, так что я очень доволен», — сказал главный тренер сборной Нидерландов.

Джошуа Зиркзее (сборная Нидерландов). Фото Getty Images

Германия после домашнего Евро попрощалась с ветеранами — «Бундестим» покинули Тони Кроос, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер и Мануэль Нойер. Капитаном стал Йозуа Киммих, Марк-Андре тер Штеген наконец занял место основного вратаря, пару опорников составили Паскаль Гросс и Роберт Андрих.

Первым соперником обновленной команды Юлиана Нагельсманна стала Венгрия. Три месяца назад сборные встречались на групповом этапе чемпионата Европы — тогда немцы выиграли, отличившись по разу в каждом из таймов (2:0). На этот раз победа получилась куда увереннее (5:0). Ярче всех блистал Джамал Мусиала — отметился голом и сделал хет-трик из ассистов. Флориан Вирц оформил 1+1, Никлас Фюллькруг, Александр Павлович и Кай Хаверц забили по мячу. Несмотря на разгром, главный тренер «Бундестим» остался доволен не всем.

«В первые пять — десять минут мы были немного небрежны и ошибались в передачах. Но потом мы доминировали, хорошо контролировали игру и создали много моментов. Нам следовало забить больше голов в первом тайме.

Нам нужно развить инстинкт убийцы, чтобы решать исходы матчей раньше. Химия в команде присутствует, пока так, но всегда есть куда расти", — сказал Нагельсманн.

Юлиан Нагельсманн (сборная Германии). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Нидерланды — Германия

Френки де Йонг находится в лазарете и не приехал в расположение «Оранжевых». Антонио Рюдигер получил отдых и пропустит сентябрьские игры в Лиге наций, Лерой Сане только набирает форму после операции на паху и тоже не получил вызов в национальную команду.

Нидерланды — Германия: статистика личных встреч

Сборные соперничали на групповом этапе в самом первом розыгрыше Лиги наций — в 2018 году. «Оранжевые» разгромили «Бундестим» в Амстердаме (3:0), а в Гельзенкирхене команды разошлись миром (2:2).

Суммарно сборные провели друг с другом 46 матчей. Нидерланды победили 12 раз, Германия — 17. Еще столько же поединков завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Германия

В первом туре Лиги наций обе сборные зажгли в атаке и не намерены сбавлять обороты. Тем более для «Оранжевых» результативные поединки — уже тенденция. В пяти подряд встречах с их участием влетало три гола или больше. Последние очные матчи команд также почти всегда получались «верховыми»: такой сценарий сыграл в пяти случаях из шести.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.05 (если забьют ровно три — будет возврат).

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