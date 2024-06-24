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Австрии нужна победа, Нидерландам хватит ничьей. Хватит ли Куману смелости сыграть в атаку?

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Нидерланды — Австрия 25 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мемфис Депай и Роналд Куман (сборная Нидерландов).
Фото Getty Images
Нидерланды — Франция.
Фото Getty Images
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Очные матчи команд чаще всего заканчивались с тремя и более голами.

25 июня в третьем туре Евро-2024 Нидерланды встретятся с Австрией. Команды выступают в группе D, в которой борются с Францией и Польшей. «Оранжевые» идут первыми, австрийцы — третьими, отставая лишь на одно очко. Победа гарантирует красно-бело-красным выход в плей-офф. Голландцам для 1/8 финала достаточно ничьей. Очный поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Австрия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Нидерланды — Австрия 25 июня 2024 года

Букмекеры считают фаворитом коллектив Роналда Кумана. На триумф «Оранжевых» можно поставить с коэффициентом 2.29, что составляет примерно 42% вероятности исхода. «Мирный» результат по итогам основного времени доступен за 3.21 (31%), успех Австрии — за 3.56 (27%).

Победа или ничья парней Ральфа Рангника предложена за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.99. Обмен голами оценен в 1.67, обратный рынок — в 2.25.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов, — 1:1. На этот итог можно поставить за 5.91.

Нидерланды — Австрия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 25 июня 2024 года

Нидерланды стартовали на Евро с победы над Польшей (2:1). Матч второго тура против Франции завершился нулевой ничьей. Главный тренер «Оранжевых» Роналд Куман внес несколько изменений, которые помогли сдержать атаки французов. Фримпонг вышел на правый фланг и активно работал в обороне, становясь пятым защитником при необходимости.

Также Куман передвинул Симонса в центр и сместил Рейндерса в опорную зону вместо Вермана, что позволило укрепить середину поля. Нидерланды сосредоточились на обороне и играли на контратаках, создав несколько опасных моментов. На 69-й они даже забили, но гол Хави Симонса отменили из-за офсайда.

Важную роль в оборонительных действиях сыграли крайние нападающие, которые опускались глубоко до линии защиты. После замены Фримпонга на Гертрейду Дюмфрис занял позицию на фланге атаки, а Гертрейда стал правым центральным защитником. Эти перестановки помогли Нидерландам сохранить ворота в неприкосновенности.

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Австрия начала групповой этап с минимального поражения от Франции (0:1) — все решил автогол Максимилиана Вебера. В поединке второго тура против Польши главный тренер красно-бело-красных Ральф Рангник поставил на агрессивную игру в нападении, что быстро принесло плоды. Гренот Траунер открыл счет уже на девятой минуте, Кшиштов Пентек сравнял на 30-й. Но австрийцы продолжали доминировать, и на 66-й минуте Кристоф Баугарнтнер вывел партнеров вперед.

Во втором тайме Польша делала все, чтобы отыграться, однако австрийская команда держалась. А на 78-й минуте отыскала способ увеличить преимущество: Марко Арнаутович забил третий гол с пенальти и снял вопрос об обладателе трех очков.

В группе D двоевластие — у Нидерландов и Франции одинаковое количество баллов и идентичная разница мячей. Если ни один из этих показателей не изменится, первое место займет сборная, которая забила больше. Пока преимущество у «Оранжевых»: два гола против одного у синих. Австрии нужно хотя бы одно очко в матче с Нидерландами, чтобы выйти из группы с третьего места, но даже при поражении у них остаются шансы. Польша потеряла шансы на плей-офф.

Нидерланды — Франция.
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Нидерланды — Австрия

У обоих коллективов нет нездоровых или отстраненных футболистов.

Нидерланды — Австрия: статистика личных встреч

Команды провели между собой 19 матчей, 11 из которых были товарищескими. Нидерланды добыли пять побед, Австрия — четыре, а еще в двух играх разошлись «миром». В официальных поединках «Оранжевые» взяли верх четыре раза, красно-бело-красные — два. Еще в паре случаев была зафиксирована ничья.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Австрия

У Нидерландов хорошие шансы не уступить, учитывая, что они выиграли в шести из восьми предыдущих официальных матчей. Но для выхода в плей-офф Роналду Куману будет достаточно и ничьей. В 11 из 14 официальных поединков с участием «Оранжевых» было забито как минимум три мяча. А в шести из восьми очных встреч команд, включая товарищеские, залетало по три гола или больше.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.61.

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