Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

9 июля, 22:55

Болельщики не простят, если при серой игре Англия не выиграет Евро. Нидерланды могут разрушить мечты «Трех львов»

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Нидерланды — Англия 10 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Харри Кейн.
Фото Getty Images
Команда Саутгейта дважды выпуталась из непростых ситуаций.

10 июля на чемпионате Европы по футболу состоится второй полуфинал, в котором Нидерланды сыграют с Англией. Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Феликс Цвайер из Германии.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
Англия

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Нидерланды — Англия 10 июля 2024 года

Англия — небольшой фаворит предстоящего матча, по версии аналитиков букмекерской компании FONBET. На победу родоначальников футбола в основное время выставлен коэффициент 2.60, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья идет за 2.85 (35%), успех Нидерландов — за 3.30 (27%).

Проход «Трех львов» в финал доступен за 1.75, «Оранжевых» — за 2.10.

На то, что Нидерланды не уступят по итогам 90 минут, предложено поставить за 1.50.

Получится ли у голландцев сыграть с англичанами так же весело, как в большинстве матчей на Евро? ТБ 2.5 оценен в 2.55, ТМ 2.5 — в 1.52.

Эмерик Ляпорт, Дидье Дешам и&nbsp;Тео Эрнандес. Между сборными Испании и Франции крепкие связи. Кто из футболистов мог оказаться по другую сторону баррикад

Условие «обе забьют» выставлено в линии за 2.05, «обе забьют — нет» — за 1.80.

Эксперты сошлись во мнении, что основное время завершится вничью — на счет 0:0 и 1:1 предложен самый низкий коэффициент 5.50.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

Нидерланды — Англия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 10 июля 2024 года

После пяти матчей Евро можно с уверенностью констатировать, что Англия — самая скучная команда этого турнира. На групповом этапе «Три льва» забили всего два мяча, а еще два с трудом добавили в плей-офф. Сначала в квартете англичане минимально обыграли Сербию (1:0), а затем свели вничью игры с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 команда Саутгейта только на 95-й минуте отыгралась против Словакии (2:1 в дополнительное время), а в 1/4 — на 80-й против Швейцарии (2:1 по пенальти). Таким образом, главный фаворит букмекеров на титул не выигрывает в основное время уже четыре матча кряду.

Игроки сборной Франции Дайот Упамекано, Майк Меньян, Вильям Салиба. Сборная Франции на Евро — это Италия-2006. Ставка на оборону — лучшее решение Дешама

«Слушайте, да, Саутгейт не заставил команду играть хорошо на Евро-2024, но это футбольный турнир — не имеет значения то, как вы доберетесь до цели, просто сделайте это. Если мы победим, играя в плохой футбол, всем будет плевать, потому что это трофей, а как давно мы брали трофеи? — высказался экс-игрок сборной Англии Карлтон Коул. — Я бы лучше играл в не очень зрелищный футбол и взял трофей, чем играл бы отлично, но потом говорил: «Ох, мы были так близки!» Да мне все равно! Я хочу увидеть, как Англия поднимает кубок. Это будет здорово для страны, для медиа, для игроков. И то, как мы выиграем, не имеет абсолютно никакого значения».

Вероятно, в полуфинале против бегущих и играющих Нидерландов англичане не отойдут от своей выжидательной тактики. Но получится ли у «Трех львов» в случае пропущенного мяча отыграться снова или поймать удачу в серии пенальти? Вопрос открытый.

Хесус Навас. Хесус Навас готов сыграть против Мбаппе. У ветерана уже давно проблемы с бедром, а через полгода он закончит карьеру

Голландцы смотрятся куда ярче вице-чемпионов Европы. И хотя на групповой стадии они набрали всего четыре очка, победив в непростом матче Польшу (2:1) и сыграв вничью с Францией (0:0), в плей-офф они пока выступают блистательно. В 1/8 «Оранжевые» сокрушили Румынию (3:0), а в 1/4 дожали Турцию (2:1). Во многом это произошло благодаря отличной игре Коди Гакпо. Нападающий «Ливерпуля» забил уже три мяча и приплюсовал к ним один ассист, закрепившись на первом месте в списке бомбардиров. Стоит напомнить, что 25-летний игрок проводит второй сильный турнир подряд и стал лидером своей сборной — на ЧМ-2022 он также отличился три раза и стал главным голеодором Нидерландов.

Травмы и дисквалификации перед матчем Нидерланды — Англия

Судя по новостям, травмированных в составах обеих команд нет. Как и дисквалифицированных, хотя в прошлом матче сразу четыре голландца заработали желтые карточки — ни для кого из них она не стала второй.

Лионель Месси в&nbsp;сборной Аргентины по&nbsp;футболу. Месси находится в тени двух Мартинесов. Но Канада не остановит его на пути к финалу

Нидерланды — Англия: статистика личных встреч

Команды провели между собой 22 матча, и пока минимальный перевес на стороне голландцев: семь побед против шести поражений при девяти ничьих. Последняя их встреча состоялась в 2019 году в полуфинале Лиги наций, и тогда «Оранжевые» прошли «Трех львов» в дополнительное время (3:1). Один из мячей в той игре забил Квинси Промес, а Кайл Уокер срезал мяч в свои ворота.

На Евро соперники пересекались еще в прошлом веке. На групповом этапе Евро-1988 Нидерланды победили 3:1 и оставили Англию на последнем месте в группе, а в 1996-м родоначальники футбола взяли реванш (4:1), но обе команды пробились в плей-офф.

Джон Кордоба (сборная Колумбии). Кордоба из «Краснодара» в шаге от финала Кубка Америки. Но против Уругвая все будут решать защитники

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Англия

Очень хочется верить, что матч с участием Англии наконец получится заводным и результативным. Нидерланды могут это обеспечить — они на этом турнире и сами играют, и соперникам дают. Не просто так им забили Польша и Турция, а Дания вообще закинула три. Команда Саутгейта также не выглядит непробиваемой, а Депай и Гакпо только и ждут слабины в обороне соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.80.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Евро-2024
Прогнозы на спорт
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
0
Читайте также
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
«Если Соболев создаст конкуренцию, он появится в команде». Алексей Игонин — о трансферных целях «Зенита», Иличе за 25 млн и соперничестве в РПЛ
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Ямаль признан лучшим игроком матча Испания — Франция
Испания впервые с 2012 года сыграет в финале Евро
Сборная Франции второй раз подряд не вышла в финал чемпионата Европы
Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
Испания обыграла Францию и вышла в финал Евро. Онлайн-трансляция
Сборная Испании одержала волевую победу над Францией и стала первым финалистом Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси находится в тени двух Мартинесов. Но Канада не остановит его на пути к финалу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости