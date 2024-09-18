Золотая молодежь «Барселоны» во главе с Ямалем бьет всех в Испании. Головину и его «Монако» тоже достанется
19 сентября «Барселона» прилетит во Францию, где проведет матч Лиги чемпионов с «Монако». Игра пройдет на стадионе «Луи II» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Аллард Линдхут из Нидерландов. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Барселона» 19 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Барселону» фаворитом предстоящего матча. На ее победу предложено поставить с коэффициентом 1.75, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.30 (21%), успех «Монако» — за чуть меньшие 4.20 (22%).
Вариант, при котором хозяева победят или хотя бы сведут игру к ничьей (1Х), эксперты выставили за 2.10.
Можете рассмотреть условие «триумф «Монако» с форой (+1)» за 1.70. Монегаски в этом сезоне еще ни разу не уступили в официальных матчах.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.50.
На обмен голами можно сделать ставку за 1.53, на противоположный исход — за 2.40.
Если одна из команд отличится в первые 30 минут игры, сыграет пари за 1.60.
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«Монако» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 19 сентября 2024 года
«Барселона» шикарно начала сезон: выиграла все пять матчей в чемпионате и единолично возглавляет таблицу. В последних двух турах каталонцы суммарно забили 11 мячей в ворота «Вальядолида» (7:0) и «Жироны» (4:1), а всего их разница голов — 17:4, вполне жирный результат. Впрочем, нельзя не отметить, что пока сине-гранатовые не встречались с топовыми соперниками: разобранная после прошлогоднего успеха «Жирона» и «Атлетик» (играли не в Бильбао) были самыми опасными конкурентами.
На волне летнего триумфа со сборной Испании на чемпионате Европы «Барселону» сейчас тащат выходцы из Ла Масии. Уже 3+4 на счету невероятного Ямаля, дважды отличился Педри, не обделены доверием Ханси Флика Кубарси, Касадо, Фарт и Мартин. Конечно, все они замечательно дополняют звездных легионеров Левандовски (4+2) и Рафинью (3+2), а также влившегося в коллектив новичка Ольмо (3+0).
«Мы усердно тренируемся, хорошо готовимся к каждой игре. Надо двигаться вперед шаг за шагом, но мы хотим побеждать. Мы в хорошей форме и должны продолжать в том же духе. Нельзя останавливаться», — высказался незадолго до матча с «Монако» Флик.
Монегаски, как и каталонцы, еще не проигрывали в этом сезоне. В четырех играх в лиге 1 они добыли три победы и один раз сыграли вничью. Что важно, в выигранных матчах вице-чемпионы прошлого сезона не пропустили ни разу (общая разница — 6:0), а единственный мяч влетел в их ворота в противостоянии с «Лансом» (1:1).
Возможно, «Монако» достиг бы еще лучших результатов, если бы с первых матчей за команду играл капитан и старожил команды Александр Головин. Российский полузащитник пропустил старт сезона из-за повреждения и впервые вышел на поле как раз в последнем туре против «Осера», став одним из лучших игроков. Правда, результативными действиями он пока не отметился. Припас их для «Барсы»?
Травмы и дисквалификации перед матчем «Монако» — «Барселона»
У «Монако» всего три игрока в лазарете: полузащитники Кулибали и Диоп, а также вратарь Маецкий. Под вопросом участие Камара — три дня назад сенегалец отметился ассистом.
У «Барселоны» значительно больше проблем. Например, на месяц или даже больше выбыл Ольмо, который травмировал двуглавую мышцу бедра в противостоянии с «Жироной». Не помогут каталонцам еще несколько важных игроков: Кристенсен, Гави, де Йонг и Араухо. Фермин и Берналь — также мимо матча на «Луи II».
Единственная радостная новость — возвращение Фати. Он попал в заявку на лигочемпионскую встречу.
«Монако» — «Барселона»: статистика личных встреч
В этом веке команды ни разу не играли в официальных матчах, а вот в ЛЧ сезона-1993/94 провели две встречи. Обе остались за «Барселоной» — 2:0 дома и 1:0 в гостях. Совпадение, но этим летом соперники провели товарищеский поединок в Каталонии, который завершился разгромной победой «Монако» 3:0.
Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Барселона»
Потеря Ольмо — серьезный инцидент, но «Барселона» еще недавно справлялась и без него, так что поедет в Монако в полной уверенности в собственных силах. Благо Ямаль, Левандовски и многие другие игроки основы в порядке, а это значит, что каталонцы могут рассчитывать на три очка — их последние результаты и показанный футбол на это жирно намекают.
«Монако» дома наверняка сыграет достаточно открыто даже против такого грозного соперника. Все-таки матч с «Барселоной» — далеко не решающий для монегасков на данном этапе турнира. Учитывая высокий атакующий потенциал хозяев и проскакивающие у сине-гранатовых ошибки в обороне, стоит ждать веселого футбола.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и ТБ 2.5 за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1