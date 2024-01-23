«Миннесота» опасна для «Вашингтона». Капризов затмит вернувшегося после травмы Овечкина

В последних двух играх Кирилл забросил пять шайб.

24 января в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся команды Кирилла Капризова и Александра Овечкина — «Миннесота Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет на арене «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол, начало — в 4.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» 24 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: победа «Минни» в основное время идет за 2.10, вероятность — примерно 46%. Этот рынок на гостей предложен с котировкой 2.85 (34%), коэффициент на «мирный» результат — 4.50 (21%).

Выигрыш «Миннесоты» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.70, этот рынок на «кэпс» дан за 2.17.

Также представлен широкий выбор ставок на триумф любого из соперников с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.65, Ф2(0) — за 2.25;

• Ф1(-1) — за 2.30, Ф2(+1) — за 1.58.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.13.

Рынок на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, оценен в 1.52. Обратный вариант предложен за 2.35.

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«Миннесота» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 24 января 2024 года

Команды уже встречались в этом сезоне — 28 октября «кэпс» вырвали победу в овертайме (3:2). Турнирное положение «Вашингтона» тоже чуть лучше: Евгений Кузнецов и компания занимают десятую строчку Восточной конференции, но от зоны плей-офф отстают лишь на три очка и сыграли меньше, чем соперники. «Миннесота» движется 12-й на «Западе», до топ-8 не хватает шести баллов.

Общая черта соперников — русский лидер в нападении. Александр Овечкин, капитан столичного клуба, в этом сезоне набрал 28 результативных очков (8+20) — больше всех в «Вашингтоне» наравне с Диланом Строумом. Недавно 38-летний форвард восстановился от повреждения, из-за которого в январе пропустил три матча. Ови находится в неплохом состоянии — отметился голевыми действиями в семи из предыдущих восьми поединков регулярки.

Звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов выступает результативнее возрастного соотечественника: 26-летний нападающий набрал уже 42 балла (18+24), а перед «Вашингтоном» зажег против «Флориды» (2+1) и «Каролины» (хет-трик). «Минни» в целом выступают намного ярче оппонента: в среднем за игру отличаются 2.98 раза, у «кэпс» — 2.34 гола за три периода, меньше во всей лиге лишь у двух команд.

Прогноз и ставка на матч «Миннесота» — «Вашингтон»

Ни у одной из команд нет преимущества в личных встречах: в предыдущих 10 разборках каждая из них забрала по пять побед. Также соперники находятся примерно в одинаковом состоянии: у хозяев четыре успеха в 10 недавних играх регулярки, у гостей — пять. Но «Минни» все же выделяются результативностью: за четыре прошлых матча вонзили 19 шайб и ни разу не забили меньше трех за три периода. Также в отличной форме Капризов: набирает очки на протяжении пяти поединков (восемь).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.85.

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