«Миннесота» опасна для «Вашингтона». Капризов затмит вернувшегося после травмы Овечкина
24 января в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся команды Кирилла Капризова и Александра Овечкина — «Миннесота Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдет на арене «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол, начало — в 4.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» 24 января 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха: победа «Минни» в основное время идет за 2.10, вероятность — примерно 46%. Этот рынок на гостей предложен с котировкой 2.85 (34%), коэффициент на «мирный» результат — 4.50 (21%).
Выигрыш «Миннесоты» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.70, этот рынок на «кэпс» дан за 2.17.
Также представлен широкий выбор ставок на триумф любого из соперников с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.65, Ф2(0) — за 2.25;
• Ф1(-1) — за 2.30, Ф2(+1) — за 1.58.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.70, ТМ 5.5 — за 2.13.
Рынок на то, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 гола, оценен в 1.52. Обратный вариант предложен за 2.35.
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«Миннесота» — «Вашингтон»: прогноз и анализ матча НХЛ 24 января 2024 года
Команды уже встречались в этом сезоне — 28 октября «кэпс» вырвали победу в овертайме (3:2). Турнирное положение «Вашингтона» тоже чуть лучше: Евгений Кузнецов и компания занимают десятую строчку Восточной конференции, но от зоны плей-офф отстают лишь на три очка и сыграли меньше, чем соперники. «Миннесота» движется 12-й на «Западе», до топ-8 не хватает шести баллов.
Общая черта соперников — русский лидер в нападении. Александр Овечкин, капитан столичного клуба, в этом сезоне набрал 28 результативных очков (8+20) — больше всех в «Вашингтоне» наравне с Диланом Строумом. Недавно 38-летний форвард восстановился от повреждения, из-за которого в январе пропустил три матча. Ови находится в неплохом состоянии — отметился голевыми действиями в семи из предыдущих восьми поединков регулярки.
Звезда «Миннесоты» Кирилл Капризов выступает результативнее возрастного соотечественника: 26-летний нападающий набрал уже 42 балла (18+24), а перед «Вашингтоном» зажег против «Флориды» (2+1) и «Каролины» (хет-трик). «Минни» в целом выступают намного ярче оппонента: в среднем за игру отличаются 2.98 раза, у «кэпс» — 2.34 гола за три периода, меньше во всей лиге лишь у двух команд.
Прогноз и ставка на матч «Миннесота» — «Вашингтон»
Ни у одной из команд нет преимущества в личных встречах: в предыдущих 10 разборках каждая из них забрала по пять побед. Также соперники находятся примерно в одинаковом состоянии: у хозяев четыре успеха в 10 недавних играх регулярки, у гостей — пять. Но «Минни» все же выделяются результативностью: за четыре прошлых матча вонзили 19 шайб и ни разу не забили меньше трех за три периода. Также в отличной форме Капризов: набирает очки на протяжении пяти поединков (восемь).
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5