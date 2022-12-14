«Миннесота» — «Детройт»: Капризов принесет команде третью победу подряд?
15 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» сыграет с «Детройтом». Игра пройдет на арене «Уайлд» «Эксел Энерджи-центр» и начнется в 03.30 по московскому времени. В России встречи НХЛ не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Детройт» 15 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Миннесоту» фаворитом встречи. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (18%), триумф «Детройта» идет за 3.90 (25%).
Выигрыш «Уайлд» с учетом дополнительного времени и серии буллитов оценен в 1.43. Успех «Ред Уингз» — за 3.90.
На то, что гости не проиграют по итогам часа игры, котировка — 2.08.
Можете выбрать из множества вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:
Кто откроет счет в матче? На «Миннесоту» можно поставить за 1.62, на «Детройт» — за 2.30. На то, что на табло останутся нули, котировка — 60.0.
За 2.00 предложено оформить ставку на гол Кирилла Капризова. На счету 25-летнего российского форварда в этом сезоне уже 17 заброшенных шайб.
На гол в равных составах коэффициент — 1.25, в большинстве любой командой — 3.20.
«Миннесота» — «Детройт»: прогноз и анализ матча НХЛ 15 декабря 2022 года
«Миннесота» и «Детройт» далеки от лидирующих позиций в своих конференциях в этом сезоне: «Уайлд» идут только восьмыми на «Востоке», «Ред Уингз» — 10-е на «Западе». От лидеров их отделяют больше десяти очков, правда, у «Минни» есть три матча в запасе, чтобы сократить отставание.
Будущие соперники очень близки в плане результативности: за 28 матчей сезона «Миннесота» забросила 88 шайб (в среднем 3.14 за игру), «Детройт» — 84 гола (ровно три). При этом на счету первых 85 пропущенных шайб (3.03), у вторых — 87 (3.10).
На то, что хозяева пробьют соперника три и более раза, котировка — 1.34. Шансы гостей на подобную результативность оцениваются коэффициентом — 1.97.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — лучший бомбардир в составах обеих команд. В этом сезоне он набрал 35 очков (17+18). У «Детройта» лучшие — Дилан Ларкин (27 баллов) и Доминик Кубалик (25). Правда, оба промолчали в последнем матче с «Каролиной» — «Ред Уингз» проиграли его всухую (0:1).
Это было третье подряд поражение команды Дерека Лалонда: она также уступила за последнюю неделю «Далласу» (2:3 ОТ) и «Флориде» (1:5). «Миннесота», напротив, идет на серии из двух побед подряд — над «Ванкувером» (3:0) и «Эдмонтоном» (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Миннесота» — «Детройт»
«Детройт» выиграл у «Миннесоты» только три гостевых матча из последних десяти и лишь два — в основное время. При этом сейчас «Ред Уингз» идут на серии из двух поражений на чужом льду.
Влияние на результаты команды оказывает большое количество выбывших игроков: с «Миннесотой» не сыграют как минимум семь хоккеистов, а участие еще одного — финского защитника Олли Мяяття — под вопросом из-за болезни. Не проиграть на площадке «Уайлд» в усеченном составе у «Детройта» не получится.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2