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14 декабря, 14:15

«Миннесота» — «Детройт»: Капризов принесет команде третью победу подряд?

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Детройт» 15 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Кирилл Капризов в матче против «Калгари».
Фото Global Look Press
Российский нападающий набрал в этом сезоне уже 35 очков.

15 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» сыграет с «Детройтом». Игра пройдет на арене «Уайлд» «Эксел Энерджи-центр» и начнется в 03.30 по московскому времени. В России встречи НХЛ не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Детройт» 15 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Миннесоту» фаворитом встречи. На победу хозяев льда в основное время можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (18%), триумф «Детройта» идет за 3.90 (25%).

Выигрыш «Уайлд» с учетом дополнительного времени и серии буллитов оценен в 1.43. Успех «Ред Уингз» — за 3.90.

На то, что гости не проиграют по итогам часа игры, котировка — 2.08.

Можете выбрать из множества вариантов для ставки на количество заброшенных шайб:

  • тотал больше 5.5 гола идет за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.40;

  • ТБ 6.5 — за 2.12, ТМ 6.5 — за 1.72.

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Кто откроет счет в матче? На «Миннесоту» можно поставить за 1.62, на «Детройт» — за 2.30. На то, что на табло останутся нули, котировка — 60.0.

За 2.00 предложено оформить ставку на гол Кирилла Капризова. На счету 25-летнего российского форварда в этом сезоне уже 17 заброшенных шайб.

На гол в равных составах коэффициент — 1.25, в большинстве любой командой — 3.20.

«Миннесота» — «Детройт»: прогноз и анализ матча НХЛ 15 декабря 2022 года

«Миннесота» и «Детройт» далеки от лидирующих позиций в своих конференциях в этом сезоне: «Уайлд» идут только восьмыми на «Востоке», «Ред Уингз» — 10-е на «Западе». От лидеров их отделяют больше десяти очков, правда, у «Минни» есть три матча в запасе, чтобы сократить отставание.

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Будущие соперники очень близки в плане результативности: за 28 матчей сезона «Миннесота» забросила 88 шайб (в среднем 3.14 за игру), «Детройт» — 84 гола (ровно три). При этом на счету первых 85 пропущенных шайб (3.03), у вторых — 87 (3.10).

На то, что хозяева пробьют соперника три и более раза, котировка — 1.34. Шансы гостей на подобную результативность оцениваются коэффициентом — 1.97.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — лучший бомбардир в составах обеих команд. В этом сезоне он набрал 35 очков (17+18). У «Детройта» лучшие — Дилан Ларкин (27 баллов) и Доминик Кубалик (25). Правда, оба промолчали в последнем матче с «Каролиной» — «Ред Уингз» проиграли его всухую (0:1).

Это было третье подряд поражение команды Дерека Лалонда: она также уступила за последнюю неделю «Далласу» (2:3 ОТ) и «Флориде» (1:5). «Миннесота», напротив, идет на серии из двух побед подряд — над «Ванкувером» (3:0) и «Эдмонтоном» (2:1).

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Прогноз и ставка на матч «Миннесота» — «Детройт»

«Детройт» выиграл у «Миннесоты» только три гостевых матча из последних десяти и лишь два — в основное время. При этом сейчас «Ред Уингз» идут на серии из двух поражений на чужом льду.

Влияние на результаты команды оказывает большое количество выбывших игроков: с «Миннесотой» не сыграют как минимум семь хоккеистов, а участие еще одного — финского защитника Олли Мяяття — под вопросом из-за болезни. Не проиграть на площадке «Уайлд» в усеченном составе у «Детройта» не получится.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.75.

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94 шайбы до Гретцки. Побьет ли Овечкин вечный рекорд НХЛ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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