Перед стартом в ЛЧ у «Милана» прервалась безвыигрышная серия, у «Ливерпуля» — победная. Разборка на «Сан-Сиро» будет яркой
17 сентября «Ливерпуль» навестит «Милан» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Эспен Эскос из Норвегии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 17 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Ливерпуль» фаворитом. Поставить на победу команды Арне Слота можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 49%. Успех красно-черных предложили за 3.80 (26%), «мирный» исход — за 3.95 (25%).
В этом сезоне «Милан» еще не проигрывал дома. Верите, что парни Паулу Фонсеки наберут очки на «Сан-Сиро»? Опция 1Х доступна за 1.94.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.33. Рынок «обе забьют» представлен за 1.58, обратный вариант — за 2.41.
Самым ожидаемым исходом встречи эксперты назвали ничью 1:1. На этот результат дали котировку 6.60.
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«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 17 сентября 2024 года
В субботу красно-черные разжились первой победой в сезоне — разгромили «Венецию» на «Сан-Сиро» (4:0). Все четыре мяча уместились в первые полчаса: Тео Эрнандес открыл счет на второй минуте, на 16-й преимущество красно-синих удвоил Юссуф Фофана, а на 25-й и 29-й минутах Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам реализовали пенальти.
Теперь перспективы тренера миланцев Паулу Фонсеки зависят от двух ближайших игр — с «Ливерпулем» в ЛЧ и «Интером» в серии А. Португалец возглавил россонери летом, но стартовал так, что рискует лишиться работы уже к концу сентября. В первых трех турах чемпионата «Милан» не выиграл ни разу — ничьи с «Торино» (2:2) и «Лацио» (2:2) разбавило поражение от «Пармы» (1:2). Перерыв на матчи сборных красно-черные встретили на 14-й строчке таблицы, но благодаря победе над «Венецией» поднялись на девятое место.
«Ливерпуль» тоже сменил тренера в межсезонье — Юрген Клопп отправился на борьбу с выгоранием и уступил скамейку Арне Слоту. Нидерландский специалист стартовал с трех сухих побед — над «Ипсвичем» (2:0), «Брентфордом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). В атаке сверкали Мохамед Салах и Луис Диас — египтянин оформил три гола и три ассиста, колумбиец сделал 3+1.
Первый же пропущенный мяч обернулся поражением — в субботу красные уступили «Ноттингем Форест» (0:1). «Лесники» выиграли на «Энфилде» впервые с 1969 года — все решил гол Каллума Хадсона-Одои на 72-й минуте. Гости дисциплинированно оборонялись низким блоком, и это деморализовало мерсисайдцев: они владели мячом 70% времени, но создали всего один явный голевой момент. После матча Слот не скрывал недовольства.
«Больше всего меня расстраивает результат, и ход игры тоже не может радовать. Матч проходил в режиме «старт-стоп», и нам почти не удавалось создавать моменты.
Винить можно только себя, мы должны играть лучше. Слишком часто мы теряли мяч у штрафной, действовали недостаточно хорошо. Надо лучше обращаться с мячом.
Принятие решений и их реализация были недостаточно хороши. Защищались мы в целом достаточно хорошо, но вышли два быстрых футболиста, которые осложнили нам жизнь. Мы много рисковали, и соперник забил очень хороший гол", — заявил главный тренер «Ливерпуля».
С нынешнего сезона вместо группового турнира в Лиге чемпионов ввели общий этап — в нем команды проведут восемь матчей с разными соперниками, по четыре дома и в гостях.
«Милан» примет «Ливерпуль», «Брюгге», «Црвену Звезду» и «Жирону», а на выезде сыграет с «Байером», «Реалом», «Слованом» из Братиславы и загребским «Динамо».
Мерсисайдцы помимо «Милана» навестят «РБ Лейпциг», «Жирону» и ПСВ, а на «Энфилде» встретятся с «Болоньей», «Байером», «Реалом» и «Лиллем».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Милан» — «Ливерпуль»
У красно-черных на длительный срок выбыли Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер — оба вернутся только в 2025 году. Также повреждения залечивают Марко Спортьелло, Малик Тшау и Давиде Калабрия. В составе мерсисайдцев лишь одна потеря — Кертис Джонс находится в лазарете с мышечной травмой.
«Милан» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
История противостояния соперников насчитывает четыре поединка — два из них состоялись в финале Лиги чемпионов. Первый прошел в 2005 году в Стамбуле, и многие до сих пор помнят его в мельчайших подробностях: красные разгромно уступили в первом тайме (0:3), героически отыгрались во втором (3:3) и победили в серии пенальти (3:2). Россонери взяли реванш два года спустя — в Афинах благодаря дублю Филиппо Индзаги (2:1).
В сезоне-2021/22 команды пересеклись на групповом этапе ЛЧ: мерсисайдцы выиграли и на «Энфилде» (3:2), и на «Сан-Сиро» (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ливерпуль»
Оборона красно-черных не отличается надежностью — до встречи с «Венецией» миланцы пропустили шесть голов в трех турах серии А. Это на руку мерсисайдцам: парни Слота испытывают сложности с командами, которые обороняются низким блоком и «паркуют автобус», но не щадят соперника на пространстве. Россонери неизбежно будут его оставлять, так что игра обещает веселый сценарий.
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.95 (если забьют ровно трижды — будет возврат)
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
7
|Ростов
|8
|3
|2
|3
|13-15
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Динамо Мх
|8
|2
|3
|3
|4-7
|9
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1