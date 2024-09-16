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Перед стартом в ЛЧ у «Милана» прервалась безвыигрышная серия, у «Ливерпуля» — победная. Разборка на «Сан-Сиро» будет яркой

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 17 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Тео Эрнандес («Милан»).
Фото Getty Images
Арне Слот («Ливерпуль»).
Фото Getty Images
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Обе команды начали сезон с новыми тренерами.

17 сентября «Ливерпуль» навестит «Милан» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Эспен Эскос из Норвегии. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 17 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Ливерпуль» фаворитом. Поставить на победу команды Арне Слота можно с коэффициентом 1.94, вероятность — примерно 49%. Успех красно-черных предложили за 3.80 (26%), «мирный» исход — за 3.95 (25%).

В этом сезоне «Милан» еще не проигрывал дома. Верите, что парни Паулу Фонсеки наберут очки на «Сан-Сиро»? Опция 1Х доступна за 1.94.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.33. Рынок «обе забьют» представлен за 1.58, обратный вариант — за 2.41.

Самым ожидаемым исходом встречи эксперты назвали ничью 1:1. На этот результат дали котировку 6.60.

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«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 17 сентября 2024 года

В субботу красно-черные разжились первой победой в сезоне — разгромили «Венецию» на «Сан-Сиро» (4:0). Все четыре мяча уместились в первые полчаса: Тео Эрнандес открыл счет на второй минуте, на 16-й преимущество красно-синих удвоил Юссуф Фофана, а на 25-й и 29-й минутах Кристиан Пулишич и Тэмми Абрахам реализовали пенальти.

Теперь перспективы тренера миланцев Паулу Фонсеки зависят от двух ближайших игр — с «Ливерпулем» в ЛЧ и «Интером» в серии А. Португалец возглавил россонери летом, но стартовал так, что рискует лишиться работы уже к концу сентября. В первых трех турах чемпионата «Милан» не выиграл ни разу — ничьи с «Торино» (2:2) и «Лацио» (2:2) разбавило поражение от «Пармы» (1:2). Перерыв на матчи сборных красно-черные встретили на 14-й строчке таблицы, но благодаря победе над «Венецией» поднялись на девятое место.

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«Ливерпуль» тоже сменил тренера в межсезонье — Юрген Клопп отправился на борьбу с выгоранием и уступил скамейку Арне Слоту. Нидерландский специалист стартовал с трех сухих побед — над «Ипсвичем» (2:0), «Брентфордом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:0). В атаке сверкали Мохамед Салах и Луис Диас — египтянин оформил три гола и три ассиста, колумбиец сделал 3+1.

Первый же пропущенный мяч обернулся поражением — в субботу красные уступили «Ноттингем Форест» (0:1). «Лесники» выиграли на «Энфилде» впервые с 1969 года — все решил гол Каллума Хадсона-Одои на 72-й минуте. Гости дисциплинированно оборонялись низким блоком, и это деморализовало мерсисайдцев: они владели мячом 70% времени, но создали всего один явный голевой момент. После матча Слот не скрывал недовольства.

Арне Слот («Ливерпуль»).
Фото Getty Images

«Больше всего меня расстраивает результат, и ход игры тоже не может радовать. Матч проходил в режиме «старт-стоп», и нам почти не удавалось создавать моменты.

Винить можно только себя, мы должны играть лучше. Слишком часто мы теряли мяч у штрафной, действовали недостаточно хорошо. Надо лучше обращаться с мячом.

Принятие решений и их реализация были недостаточно хороши. Защищались мы в целом достаточно хорошо, но вышли два быстрых футболиста, которые осложнили нам жизнь. Мы много рисковали, и соперник забил очень хороший гол", — заявил главный тренер «Ливерпуля».

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С нынешнего сезона вместо группового турнира в Лиге чемпионов ввели общий этап — в нем команды проведут восемь матчей с разными соперниками, по четыре дома и в гостях.

«Милан» примет «Ливерпуль», «Брюгге», «Црвену Звезду» и «Жирону», а на выезде сыграет с «Байером», «Реалом», «Слованом» из Братиславы и загребским «Динамо».

Мерсисайдцы помимо «Милана» навестят «РБ Лейпциг», «Жирону» и ПСВ, а на «Энфилде» встретятся с «Болоньей», «Байером», «Реалом» и «Лиллем».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Милан» — «Ливерпуль»

У красно-черных на длительный срок выбыли Алессандро Флоренци и Исмаэль Беннасер — оба вернутся только в 2025 году. Также повреждения залечивают Марко Спортьелло, Малик Тшау и Давиде Калабрия. В составе мерсисайдцев лишь одна потеря — Кертис Джонс находится в лазарете с мышечной травмой.

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«Милан» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает четыре поединка — два из них состоялись в финале Лиги чемпионов. Первый прошел в 2005 году в Стамбуле, и многие до сих пор помнят его в мельчайших подробностях: красные разгромно уступили в первом тайме (0:3), героически отыгрались во втором (3:3) и победили в серии пенальти (3:2). Россонери взяли реванш два года спустя — в Афинах благодаря дублю Филиппо Индзаги (2:1).

В сезоне-2021/22 команды пересеклись на групповом этапе ЛЧ: мерсисайдцы выиграли и на «Энфилде» (3:2), и на «Сан-Сиро» (2:1).

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ливерпуль»

Оборона красно-черных не отличается надежностью — до встречи с «Венецией» миланцы пропустили шесть голов в трех турах серии А. Это на руку мерсисайдцам: парни Слота испытывают сложности с командами, которые обороняются низким блоком и «паркуют автобус», но не щадят соперника на пространстве. Россонери неизбежно будут его оставлять, так что игра обещает веселый сценарий.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.95 (если забьют ровно трижды — будет возврат)

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
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Локомотив

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Манфред Угальде

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Спартак

 5
П
Маркус Вендел

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Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
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