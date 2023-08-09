Медведев возвращается на любимый хард. Первый соперник не доставит ему проблем
9 августа первая ракетка России Даниил Медведев проведет первый матч после более чем трехнедельного перерыва. Во втором круге «мастерса» в Торонто его соперником станет итальянец Маттео Арнальди. Игра начнется не ранее 19.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Медведева.
Он же, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, является фаворитом предстоящей игры. На победу российского спортсмена можно поставить с коэффициентом 1.13, что приблизительно 88% вероятности исхода. Успех Арнальди котируется за 6.01 (12%).
Ставка в 1000 рублей на итальянца, если он добудет мегасенсацию, принесет выплату в 6010 рублей.
На счет 2:0 в пользу Медведева предложено поставить за некрупные 1.46. А на то, что Маттео отберет у Даниила хотя бы партию, — за вполне весомые 2.60.
Можете рассмотреть варианты с форой по геймам:
Тотал больше 20.5 гейма доступен за 1.96, ТМ 20.5 — за 1.85. Единственная встреча между игроками завершилась через «низ».
Тай-брейк можно оформить за 3.11, его отсутствие — за 1.33.
Прогноз и ставка на матч Маттео Арнальди — Даниил Медведев
Для Медведева с турнира в Торонто начинается любимая заключительная хардовая часть сезона. В ее первой половине Даниил был великолепен: на пяти турнирах подряд дошел до финала и проиграл лишь однажды — Алькарасу в Индиан-Уэллсе. На ближайшие соревнования у российского теннисиста настрой самый боевой.
С Арнальди Медведев играл в первом круге победного ATP Дубай. Та встреча завершилась 6:4, 6:2 — без особых проблем для фаворита. С тех пор Маттео провел на харде семь матчей и выиграл только четыре из них, причем три — в квалификации и основной сетке Торонто. Впрочем, соперники у него были далеко не топовые (Ковачевич, Пекотич и почти не выступающий в туре Поспишил).
Даже несмотря на то, что для Даниила это будет первый официальный матч после поражения на Уимблдоне, Арнальди он должен закрыть достаточно уверенно. Скажется банальная разница в классе на конкретном покрытии, где Даниила боятся все без исключения.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 20.5 за 1.87.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0