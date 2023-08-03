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Матчи Team Liquid стали самыми крупными по обороту ставок в PARI на Riyadh Masters 2023

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Team Liquid.
Фото Getty Images

В воскресенье, 30 июля, завершился один из ключевых турниров по Dota 2 Riyadh Masters 2023. Глава отдела киберспорта букмекерской компании PARI Иван Бураченко рассказал об итогах ивента.

Прошедший Riyadh Masters 2023 закончился сенсационной победой восточноевропейской команды Team Spirit, которая обыграла Team Liquid со счетом 3:1. «Жидкие» смогли забрать первую карту, однако «драконы» быстро оправились и выиграли следующие три сета. Победители получили пять миллионов долларов, второе место принесло Team Liquid 2,5 млн.

Такой финал стал большой неожиданностью для многих болельщиков, ведь фаворитами турнира считались Gaimin Gladiators — в этом году команда уже выиграла Bali Major 2023, DreamLeague Season 20, ESL One Berlin Major 2023, DreamLeague Season 19 и Lima Major 2023. Тем не менее на Riyadh Masters 2023 «гладиаторы» заняли лишь четвертое место, отлетев от Talon Esports в полуфинале нижней сетки.

Топ-5 команд по обороту и прибыли

Самой популярной командой среди клиентов PARI на прошедшем Riyadh Masters стала Team Liquid — на матчи с участием финалиста пришлось 11% от общего оборота ставок, принятых на турнир. Следом идут Gaimin Gladiators и 9Pandas, на каждой из которых — чуть больше 10% оборота. Замыкают пятерку самых популярных команд Team Spirit и Talon Esports — они привлекли 9% и 8% оборота соответственно.

Наиболее успешными для PARI стали матчи Talon Esports, на которые приходится больше 17% от всей прибыли компании по итогам приема ставок на турнир. Второй по прибыльности стала Quest Esports, выбывшая из турнира еще во втором раунде нижней сетки, уступив Gaimin Gladiators. На игры этой команды пришлось почти 13% от прибыли.

Топ-5 лучших и худших матчей по обороту

Самым популярным матчем ожидаемо стал финал Riyadh Masters 2023 между Team Spirit и Team Liquid — более 5% от общего оборота всего турнира. Второй по популярности была встреча между Gaimin Gladiators и Talon Esports (почти 4%). В пятерку вошли встречи BB Team — 9 Pandas, BB Team — Gaimin Gladiators и матч Team Liquid — Team Spirit в финале верхней сетки, которая также закончилась в пользу «драконов».

Оборот в лайве и прематче

На прошедшем Riyadh Masters 2023 большинство клиентов PARI предпочитали ставить в лайве — на live-ставки пришлись 85% оборота. При этом именно лайв был наиболее прибыльным для компании, принеся ей 80% прибыли.

Крупнейшие выигрыши и проигрыши

Крупнейший выигрыш на Riyadh Masters 2023 пришелся на экспресс из трех киберспортивных матчей. Автор купона поставил полмиллиона рублей на победу Team Spirit над Team Liquid в финале турнира. Кроме того, в его экспресс вошли матчи FaZe Clan — Ninjas in Pyjamas и Heroic — Monte из турнира IEM Cologne 2023 по CS:GO. Суммарный коэффициент купона составил 3.21, поэтому после успешного окончания всех событий беттор получил выплату в размере 1 605 000 рублей.

А вот другому клиенту PARI повезло меньше. Игрок планировал неплохо заработать, поставив 1 211 500 рублей на победу Gaimin Gladiators в первой карте матча с Talon Esports. «Гладиаторы» считались довольно крупными фаворитами, поэтому ставка была принята с коэффициентом 1.52. К несчастью для игрока, филиппинская команда оказалась крепким орешком, раскатав фаворита со счетом 2:1.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
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 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
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