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Тен Хага не перестают критиковать. «Тоттенхэм» может продлить победную серию и оторваться от «МЮ» в АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 29 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Игроки «Тоттенхэма» в матче против «Карабаха».
Фото Global Look Press
Команды соседствуют в середине таблицы.

В шестом туре АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», которые занимают 10-е и 11-е места соответственно. Игра пройдет 29 сентября на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Крис Кавана даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не транслируют чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
29 сент, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Тоттенхэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 29 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что в игре нет однозначного фаворита: поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.30, вероятность этого исхода — приблизительно 41%. Выигрыш «шпор» предложен с чуть большей котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 3.75 (24%).

«Тоттенхэм» не проигрывает «МЮ» на протяжении трех матчей: вероятность того, что он не уступит в предстоящей встрече, оценена в 1.57.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.20;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.80;

• 2:2 — за 9.20.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.78.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.40, обратный вариант оценен в 2.95.

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Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). Холанн идет в темпе Роналду. «Ньюкасл» вряд ли сдержит норвежца, но воспользуется слабостью «Сити» в обороне

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 29 сентября 2024 года

Команды тяжело начали сезон и после пяти туров расположились на границе первой и второй десяток, набрав по семь очков. «МЮ» подошел к игре после неплохой серии из четырех матчей без поражений, в трех из которых игроки Эрика тен Хага даже не пропустили. Правда, соперники на этом отрезке были не самыми мощными: «Саутгемптон» (3:0), «Барнсли» (7:0), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Твенте» (0:0). С более серьезными оппонентами «красные дьяволы» выглядят далеко не так грозно: в АПЛ уступили «Брайтону» (1:2) и «Ливерпулю» (0:3).

Из приятных новостей: в составе хозяев можно отметить результативность Маркуса Рэшфорда — перед голом «Саутгемптону» в четвертом туре он не отличался с марта. После нападающий еще и воткнул дубль «Барнсли» в Кубке Лиги. Правда, критика никуда не исчезла. Впрочем, многого ждали и от других футболистов «Юнайтед». Например, пока лишь одним голом отметился пришедший летом за 42,5 миллиона евро Джошуа Зиркзе.

«Я не удивлен тем футболом, который «Манчестер Юнайтед» показал сегодня вечером. Почему? Потому что мы уже привыкли к этому... Еще раз, сколько миллионов Эрик тен Хаг потратил на свой состав? Я видел, как Эрик тен Хаг все время разговаривал с Гарначо. Единственное, о чем думает игрок в такой момент, — это «чувак, оставь меня в покое», — критиковал Руд Гуллит после ничьей манкунианцев с «Твенте».

Ханс-Дитер Флик и&nbsp;Фермин Лопес. Флик в шаге от повторения рекорда Мартино 11-летней давности. Восемь травмированных и потеря Ямаля не помешают ему достичь цели

«Тоттенхэм» тоже вяло выглядит против топ-соперников — во втором и третьем турах уступил «Ньюкаслу» (1:2) и «Арсеналу» (0:1). Правда, после проигранного дерби подопечные Анге Постекоглу оформили три победы кряду с общим счетом 8:2. Лондонцы тоже участвуют в Лиге Европы, но, в отличие от «красных дьяволов», стартовали в турнире с уверенной победы над «Карабахом» (3:0). Однако перед встречей с «МЮ» тренер «шпор» все равно похвалил коллегу.

«Всегда есть какой-то тренер, находящийся под давлением. Но я думаю, что у Эрика действительно тяжелая работа. И он очень хорошо справляется. Он постоянно напоминает о двух выигранных трофеях, и я не считаю это чем-то незначительным. Если посмотреть на выступления команды независимо от тренеров, статистика в любом случае довольно убедительная, к тому же там играют несколько очень хороших футболистов. В прошлом году у нас получился очень хороший матч. Он закончился со счетом 2:2 и получился захватывающим. Мы будем готовы», — поделился Постекоглу.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

У хозяев травмированы Лени Йоро и Мейсон Маунт, а также по традиции недоступны Люк Шоу и Тирелл Маласиа.

«Тоттенхэм» не может рассчитывать на игроков атаки — Ришарлисона и Вильсона Одобера.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: статистика личных встреч

«Шпоры» не проигрывают манкунианцам на протяжении трех встреч. Всего команды играли друг с другом 202 раза. Преимущество на стороне «МЮ» — 96 побед при 54 поражениях.

Хулиан Альварес (&laquo;Атлетико&raquo;). С начала прошлого сезона «Реал» проиграл в ла лиге только «Атлетико». Без Мбаппе сдержать Альвареса и Галлахера будет непросто

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Гости не проигрывали «МЮ» на протяжении трех матчей, а к предстоящей встрече подъехали после трех убедительных побед во всех турнирах. У манкунианцев такое количество успешных игр в принципе в этом сезоне — команда крайне неубедительно выглядит против сильных соперников, проиграв «Брайтону» и «Ливерпулю», а также полурезервному составу «Ман Сити» в серии пенальти Суперкубка Англии.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.07.

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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
9
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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