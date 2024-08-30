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Салах начал сезон с огоньком. Но в «Манчестер Юнайтед» тоже знают, как забивать

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 1 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Мохамед Салах, («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
«Красные дьяволы» — третьи в АПЛ по ожидаемым голам.

Центральное событие третьего тура АПЛ — встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Игра пройдет 1 сентября на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18.00 по московскому времени, главный арбитр — Энтони Тейлор. В России легально не транслируют английский чемпионат.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
01 сент, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 1 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение мерсисайдцам: победа команды Арне Слота предложена с котировкой 1.83, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» дан за 3.75 (25%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.15 (22%).

В прошлом розыгрыше АПЛ команды дважды сыграли вничью, а в четвертьфинале Кубка Англии манкунианцы и вовсе оказались сильнее красных. Вероятность того, что «МЮ» вновь как минимум не уступит, оценена в 1.97.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отразили превосходство мерсисайдцев:

• 2:1 — за 9.00;

• 1:1 — за 9.50;

• 2:0 — за 12.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.75.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.50, обратный вариант идет за 2.60.

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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 сентября 2024 года

Мерсисайдцы стартовали в АПЛ с двух побед и расположились на третьей строчке — «Брайтон» и «Манчестер Сити» находятся выше благодаря лучшей разнице мячей. Коллектив Арне Слота обыграл «Ипсвич» и «Брентфорд» с одинаковым счетом 2:0. В обеих встречах голами отметился Мохамед Салах, а в первом туре египтянин еще и отдал голевую передачу на Диогу Жоту. Несмотря на опасения из-за ухода Юргена Клоппа и назначения менее опытного Арне Слота, «Ливерпуль» выглядит неплохо.

Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» красные оформили второй трансфер за лето — за смешные 12 миллионов евро забрали у «Ювентуса» игрока сборной Италии Федерико Кьезу. Это усиление в линию атаки: Кьеза — фланговый нападающий. В прошлом сезоне он оформил 10+3 во всех турнирах. Футболист уже находится в Англии и, возможно, сможет принять участие в предстоящей игре. Незадолго до покупки Федерико «Ливерпуль» приобрел вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили — за него отвалили уже 35 миллионов евро, но текущий год он проведет в составе «Летучих мышей».

«Я очень счастлив, с нетерпением жду, когда стану новым игроком «Ливерпуля», — поделился Кьеза после перехода. — Я и моя семья действительно очень счастливы. Позвольте сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особому. Теперь настало время «Ливерпуля». Я так счастлив! Не могу дождаться!»

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«Манчестер Юнайтед» начал сезон с поражения в Суперкубке Англии от полуторного состава «Ман Сити» в серии пенальти. В первом туре АПЛ бойцы Эрика тен Хага с трудом дожали «Фулхэм» — новичок команды Джошуа Зиркзе забил единственный мяч на 87-й минуте. В следующем матче «Красные дьяволы» уступили неудобному «Брайтону», пропустив в компенсированное время (1:2). Команде Тен Хага не хватает стабильности и реализации — она третья в АПЛ по ожидаемым голам, но отличилась меньше семи коллективов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

У хозяев в очередной раз сломался Мейсон Маунт, также против «Ливерпуля» не сыграют уже давно находящиеся на больничном Лени Йоро, Тирелл Маласия и Расмус Хейлунн.

У гостей нет проблем с составом.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в чемпионате, а в четвертьфинале Кубка Англии «Красные дьяволы» прошли мерсисайдцев в овертайме (4:3). Всего соперники пересекались в 217 встречах во всех турнирах: 85 побед у «МЮ», 72 — у «Ливерпуля».

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Команды часто играют друг с другом результативно: в семи из предыдущих 10 встреч во всех турнирах заколачивали на двоих минимум четыре мяча. В прошлом сезоне особенно яркой получилась кубковая игра — в ней «Красные дьяволы» победили со счетом 4:3. Предстоящий матч тоже может стать обжигающим. У «Ливерпуля» мощно стартовал Мо Салах, а сама команда вонзила по два мяча в первых двух турах. Манкунианцы отметились только двумя взятиями ворот, но страдали из-за низкой реализации, ведь набрали 3,9 балла xG.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.10.

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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
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9
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10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 - : -
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Пари НН – Зенит
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