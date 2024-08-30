Салах начал сезон с огоньком. Но в «Манчестер Юнайтед» тоже знают, как забивать
Центральное событие третьего тура АПЛ — встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Игра пройдет 1 сентября на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18.00 по московскому времени, главный арбитр — Энтони Тейлор. В России легально не транслируют английский чемпионат.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 1 сентября 2024 года
Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение мерсисайдцам: победа команды Арне Слота предложена с котировкой 1.83, что составляет приблизительно 53% вероятности. Выигрыш «Красных дьяволов» дан за 3.75 (25%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.15 (22%).
В прошлом розыгрыше АПЛ команды дважды сыграли вничью, а в четвертьфинале Кубка Англии манкунианцы и вовсе оказались сильнее красных. Вероятность того, что «МЮ» вновь как минимум не уступит, оценена в 1.97.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отразили превосходство мерсисайдцев:
• 2:1 — за 9.00;
• 1:1 — за 9.50;
• 2:0 — за 12.0.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.75.
Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.50, обратный вариант идет за 2.60.
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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 сентября 2024 года
Мерсисайдцы стартовали в АПЛ с двух побед и расположились на третьей строчке — «Брайтон» и «Манчестер Сити» находятся выше благодаря лучшей разнице мячей. Коллектив Арне Слота обыграл «Ипсвич» и «Брентфорд» с одинаковым счетом 2:0. В обеих встречах голами отметился Мохамед Салах, а в первом туре египтянин еще и отдал голевую передачу на Диогу Жоту. Несмотря на опасения из-за ухода Юргена Клоппа и назначения менее опытного Арне Слота, «Ливерпуль» выглядит неплохо.
Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» красные оформили второй трансфер за лето — за смешные 12 миллионов евро забрали у «Ювентуса» игрока сборной Италии Федерико Кьезу. Это усиление в линию атаки: Кьеза — фланговый нападающий. В прошлом сезоне он оформил 10+3 во всех турнирах. Футболист уже находится в Англии и, возможно, сможет принять участие в предстоящей игре. Незадолго до покупки Федерико «Ливерпуль» приобрел вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили — за него отвалили уже 35 миллионов евро, но текущий год он проведет в составе «Летучих мышей».
«Я очень счастлив, с нетерпением жду, когда стану новым игроком «Ливерпуля», — поделился Кьеза после перехода. — Я и моя семья действительно очень счастливы. Позвольте сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особому. Теперь настало время «Ливерпуля». Я так счастлив! Не могу дождаться!»
«Манчестер Юнайтед» начал сезон с поражения в Суперкубке Англии от полуторного состава «Ман Сити» в серии пенальти. В первом туре АПЛ бойцы Эрика тен Хага с трудом дожали «Фулхэм» — новичок команды Джошуа Зиркзе забил единственный мяч на 87-й минуте. В следующем матче «Красные дьяволы» уступили неудобному «Брайтону», пропустив в компенсированное время (1:2). Команде Тен Хага не хватает стабильности и реализации — она третья в АПЛ по ожидаемым голам, но отличилась меньше семи коллективов.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
У хозяев в очередной раз сломался Мейсон Маунт, также против «Ливерпуля» не сыграют уже давно находящиеся на больничном Лени Йоро, Тирелл Маласия и Расмус Хейлунн.
У гостей нет проблем с составом.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в чемпионате, а в четвертьфинале Кубка Англии «Красные дьяволы» прошли мерсисайдцев в овертайме (4:3). Всего соперники пересекались в 217 встречах во всех турнирах: 85 побед у «МЮ», 72 — у «Ливерпуля».
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Команды часто играют друг с другом результативно: в семи из предыдущих 10 встреч во всех турнирах заколачивали на двоих минимум четыре мяча. В прошлом сезоне особенно яркой получилась кубковая игра — в ней «Красные дьяволы» победили со счетом 4:3. Предстоящий матч тоже может стать обжигающим. У «Ливерпуля» мощно стартовал Мо Салах, а сама команда вонзила по два мяча в первых двух турах. Манкунианцы отметились только двумя взятиями ворот, но страдали из-за низкой реализации, ведь набрали 3,9 балла xG.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1