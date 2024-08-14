«МЮ» обидно проиграл в Суперкубке. Но в такой форме «красные дьяволы» без проблем переиграют «Фулхэм»

Тем более «дачники» ослабли за лето.

«Манчестер Юнайтед» в первом туре нового сезона АПЛ примет «Фулхэм». Игра пройдет 16 августа на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Роберт Джонс даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» 16 августа 2024 года

По мнению букмекеров, «красные дьяволы» — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.52, что приблизительно 64% вероятности. Выигрыш «дачников» идет за 5.80 (16%) — это наименее ожидаемый исход. Котировка на разделение очков — 4.80 (20%).

Последняя встреча команд на «Олд Траффорд» закончилась победой «Фулхэма» (2:1). Вероятность того, что лондонцы вновь как минимум не уступят «МЮ», оценена в 2.63.

Три наиболее реальных, по оценкам экспертов, результата встречи отражают превосходство манкунианцев:

• 2:1 — за 7.40;

• 2:0 — за 8.00;

• 1:1 — за 8.20.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.75.

Поставить на обмен результативными ударами можно с котировкой 1.60, опция «обе забьют — нет» дана за 2.25.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 16 августа 2024 года

Сезон манкунианцев начался 10 августа Суперкубком Англии против «Манчестер Сити». Коллектив тен Хага был близок к победе, но на 89-й минуте позволил «горожанам» сравнять счет (1:1) и вырвать трофей в серии пенальти. При этом по игре «красные дьяволы» смотрелись не хуже — имели несколько отличных шансов, однако забить удалось только Алехандро Гарначо. Маркус Рэшфорд упустил два сочных момента: пробил сильно мимо створа с левого угла вратарской и зарядил в штангу после того, как его вывели один на один с вратарем.

«Манчестер Юнайтед» вновь провел масштабную трансферную кампанию. Суммарно более 100 миллионов евро потратил на 18-летнего центрального защитника Лени Йоро и нападающего Джошуа Зиркзе. Правда, юный француз еще до старта сезона травмировался на несколько месяцев. Также за несколько дней до встречи с «Фулхэмом» манкунианцы официально объявили о переходе Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи из «Баварии». Футболисты уже находятся в Манчестере, а инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что оба будут готовы сыграть с «дачниками». Вот только далеко не все считают эти приобретения полезными.

«Клуб покупает футболистов, которые не играют за свои команды, — считает легенда «МЮ» Пол Скоулз. — Маттейс де Лигт не играл за «Баварию». Это вызывает серьезную обеспокоенность, особенно если вспомнить, что из состава его вытеснил Эрик Дайер. Создается впечатление, что они купили игрока за 50 миллионов только потому, что два или три года назад он играл за команду Эрика тен Хага. А ведь «Ювентус» в свое время от него избавился. Он был недостаточно хорош в «Ювентусе» и, очевидно, недостаточно хорош в «Баварии». А к нам, в «Манчестер Юнайтед», он приходит почти как второсортный защитник».

«Фулхэм» летом расстался с двумя ключевыми футболистами — опорником Жоау Палиньей и центральным защитником Тосином Адарабиойо. Первый за 51 миллион евро уехал в «Баварию», второй — свободным агентом в «Челси». Также команду покинул важный игрок обоймы Бобби Декордова-Рид, который в прошлом сезоне несколько раз выходил с капитанской повязкой. Его тоже бесплатно подобрал «Лестер». Трансферы на вход получились не такими впечатляющими: замученный травмами в «Арсенале» Эмиль Смит Роу, потерявшийся в «Тоттенхэме» Райан Сессеньон и универсальный защитник «Вильярреала» Хорхе Куэнка.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

У хозяев из-за повреждений точно не сыграют Лени Йоро и Расмус Хейлунд. Также непонятно состояние левого защитника Тирела Маласии, который из-за травм пропустил весь прошлый сезон.

О проблемах в составе «Фулхэма» неизвестно.

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами. Всего они встречались 91 раз. На стороне «МЮ» подавляющее преимущество — 56 побед при 15 поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»

Манкунианцы классно выступили в Суперкубке и проиграли во многом из-за ужасной реализации Рэшфорда. Если команда тен Хага сыграет на таком же уровне против гораздо более слабого «Фулхэма», то однозначно добьется успеха. Также против «Ман Сити» неплохо выступили некоторые игроки атаки — Амад Диалло, Гарначо и Бруну Фернандеш. Их форма позволяет надеяться на несколько голов.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» и тотал больше 1.5 гола за 1.69.