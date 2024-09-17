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«Интер» едет на «Этихад», чтобы отомстить «Сити» за поражение в финале ЛЧ-2023. Манкунианцы не проигрывали дома почти два года

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 18 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Николо Барелла («Интер»).
Фото Getty Images
Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
Маркус Тюрам («Интер»).
Фото Getty Images
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Справиться с «горожанами» в основное время не смог даже «Реал».

18 сентября «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч на стадионе «Этихад» стартует в 22.00 по московскому времени. За порядком проследит шведский судья Гленн Нюберг. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 18 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами. На выигрыш команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.52, вероятность такого исхода — примерно 61%. Ничья доступна за 4.60 (22%), победа «Интера» — за 6.00 (17%).

Верите, что миланцы не уступят на «Этихаде»? Опция X2 ждет вас за 2.60.

Успех «Сити» с форой (-1) дали с котировкой 1.80. Ф(+1) для черно-синих предложили за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.20. Рынок «обе забьют» идет за 1.78, обратный вариант — за 2.02.

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«Манчестер Сити» — «Интер»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 18 сентября 2024 года

Команда Пепа Гвардиолы начала сезон с триумфа в Суперкубке Англии. Основное время финала с «Манчестер Юнайтед» завершилось вничью (1:1) — Алехандро Гарначо открыл счет на 82-й минуте, Бернарду Силва сравнял на 89-й. Зато небесно-голубые оказались точнее в серии пенальти (7:6) и завоевали Суперкубок в седьмой раз в истории.

«Сити» — единственный клуб, выбивший четыре победы из четырех на старте АПЛ. Манкунианцы обыграли «Челси» (2:0), «Ипсвич» (4:1) «Вест Хэм» (3:1), «Брентфорд» (2:1) и единолично лидируют в таблице. Отрыв от «Арсенала» и «Ньюкасла» составляет два очка, от «Ливерпуля» и «Астон Виллы» — три.

Потрясающую форму в начале сезона набрал Эрлин Холанн — забил девять мячей в четырех матчах. Ранее в чемпионате Англии такое не удавалось никому — это новый рекорд лиги. Норвежец стартовал с гола в ворота «Челси», затем оформил два хет-трика, а в субботу казнил дублем «Брентфорд». На пресс-конференции Гвардиола пошутил, что недоволен форвардом — снова ждал триплет.

Эрлин Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images

Прошлая неделя получилась для Холанна непростой. Игрок пережил потерю близкого друга семьи — Ивара Эггья, который скончался в среду в возрасте 59 лет. Мужчина был был шафером на свадьбе отца нападающего Альфа-Инге, а также играл большую роль в жизни Эрлина: был доверенным лицом норвежца, который даже называл Ивара «дядей».

Эггья сопровождал футболиста на протяжении большей части его карьеры: помогал с организационными вопросами и поиском квартиры как в Германии, так и в Англии, присутствовал на презентации Холанна в «Сити», посещал вместе с ним церемонию вручения «Золотого мяча».

«Ты — легенда, Ивар. Словами не описать, как много ты значил для меня и как сильно тебя будет не хватать! Спасибо за все, ты был безумцем. Мы еще увидимся. Покойся с миром, Ивар», — так Эрлин попрощался с Эггья в соцсетях.

Сообщалось, что «Сити» был готов предоставить форварду отпуск по семейным обстоятельствам, но Холанн сыграл с «Брентфордом». О вероятном пропуске матча с «Интером» ничего не известно. Помимо миланцев, на общем этапе Лиги чемпионов «горожане» примут на «Этихаде» пражскую «Спарту», «Фейеноорд» и «Брюгге». На выезде манкунианцы встретятся со «Слованом» из Братиславы, «Спортингом», «Ювентусом» и «ПСЖ».

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На старте серии А «Интер» не блещет стабильностью: действующие чемпионы Италии начали с ничьей против «Дженоа» (2:2), затем уверенно разобрались с «Лечче» (2:0), разгромили «Аталанту» (4:0), но в воскресенье неожиданно потеряли очки в гостях у «Монцы» (1:1).

Восьми очков по итогам четырех туров хватило лишь для того, чтобы замкнуть топ-3 — причем «Ювентус» и «Торино» набрали столько же, но идут ниже по дополнительным показателям. Сенсационно возглавивший таблицу «Удинезе» опережает миланцев на два балла, «Наполи» — на одно.

Главным бомбардиром черно-синих в начале сезона стал Маркус Тюрам — француз отметился четырьмя голами и делит первое место в списке лучших снайперов серии А с Матео Ретеги из «Аталанты».

Кроме «Сити» на общем этапе Лиги чемпионов «Интер» навестит «Янг Бойз», «Байер» и пражскую «Спарту». На «Джузеппе Меацца» к миланцам приедут «Црвена Звезда», «Арсенал», «РБ Лейпциг» и «Монако».

Маркус Тюрам («Интер»).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Интер»

У небесно-голубых лишь одна потеря — Оскар Бобб сломал ногу и находится в лазарете. Миланцы как минимум до октября ждут Тейджона Бьюкенена, который восстанавливается после перелома голени. Федерико Димарко не сыграет на «Этихаде» из-за мышечной усталости.

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Единственный поединок соперников случился в финале Лиги чемпионов-2023. Команда Пепа Гвардиолы уступила черно-синим по xG (0.94 — 1.81), ударам (7 — 14) и попаданиям в створ (4 — 5). Несмотря на это, трофей все равно достался «горожанам» — благодаря голу Родри на 68-й минуте.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Интер»

Миланцы наверняка не забыли обидное поражение от «горожан» в финале ЛЧ и мечтают о реванше. Но победить манкунианцев на «Этихаде» — задача не из простых. В последний раз небесно-голубые уступили на своем поле в основное время в ноябре 2022 года — чудо совершил «Брентфорд» (2:1). В главном евротурнире команда Гвардиолы не проигрывала дома еще дольше — ровно шесть лет, с сентября 2018-го. Обидчиком «Сити» выступил «Лион» (2:1). При этом черно-синие вполне способны огорчить хозяев как минимум однажды — на старте сезона Эдерсон сохранил ворота сухими лишь в одном поединке из пяти. Эрлин Холанн и компания тоже вряд ли уйдут с поля без гола: они отличились в семи подряд матчах при своих фанатах.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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