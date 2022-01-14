«Манчестер Сити» выкинет «Челси» из чемпионской гонки, «Ливерпуль» продолжит погоню

Лидеры АПЛ выяснят отношения в очной встрече.

В выходные после небольшой паузы возвращается АПЛ. В главном матче 22-го тура в субботу сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», а на следующий день еще один участник чемпионской гонки — «Ливерпуль» — дома будет экзаменовать «Брентфорд». Сделать ставку на игры английских топов вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Манчестер Сити» - «Челси» и «Ливерпуль» - «Брентфорд»

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют 15 января в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» и «Брентфорд» выйдут на поле «Энфилда» в воскресенье, 16 января, начало в 17.00 по московскому времени.

Прямые трансляции этих матчей можно посмотреть на платном стриминговом сервисе Окко Sport.

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 15 января

В начале декабря в чемпионате Англии лидировал «Челси». Но за последний месяц прошедшего года все поменялось. «Манчестер Сити» сейчас идет на серии из 11 побед подряд в АПЛ, которая длится вот уже два месяца. А вот лондонцы в декабре регулярно теряли очки. У синих только две победы в последних семи турах при четырех ничьих и одном поражении. Как результат — «Сити» прочно идет на первом месте, опережая «Челси» на 10 очков.

Впереди еще весь второй круг, случиться может всякое, но очевидно, что чемпионская интрига в АПЛ еле дышит. А в случае победы команда Пепа Гвардиолы де-факто отцепит одного из конкурентов в гонке за титулом.

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, вероятность этого весьма велика. БЕТСИТИ считает «МС» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.70, на «Челси» — 5.60, на ничью — 3.70.

Когда «Челси» год назад возглавил Томас Тухель, синие стали крайне неудобным соперником для «Сити», победив три раза подряд — в полуфинале Кубка Англии, в чемпионате и в финале Лиги чемпионов. В первом круге этого сезона Гвардиола снял заклятие: «Ман Сити» выиграли в Лондоне со счетом 1:0.

Хозяева будут свежее: за минувшие две недели они только размялись в Кубке Англии на скромном «Суиндоне», тогда как «Челси» сыграл два полуфинала Кубка лиги с «Тоттенхэмом».

Три из четырех последних очных матчей (когда началось соперничество Тухеля и Гвардиолы) завершились со счетом 1:0. Так что стоит ждать много интересных тактических ходов, но при этом не рассчитывать на большое количество голов.

Прогноз «СЭ»: победа «Манчестер Сити» при тотале голов меньше 2,5 с отличным коэффициентом 4.30.

«Ливерпуль» - «Брентфорд»: прогноз и ставка на матч 16 января

«Ливерпуль» — еще один участник чемпионской гонки. Правда, как и «Челси», скорее теоретический. Отставание от «Сити» — 11 очков при матче в запасе, который еще нужно выиграть. Так что оступаться на своем поле в игре с новичком АПЛ недопустимо, если красные еще хотят побороться за титул.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев явным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев — 1.29, на успех «Брентфорда» — 11.0, на ничью — 5.90.

Стоит учитывать, что в четверг красные провели сложный матч с «Арсеналом» в Кубке лиги, недавно пережили вспышку ковида в клубе (даже на пару дней пришлось закрыть тренировочную базу) и вынуждены обходиться без уехавших на Кубок Африки Мо Салаха и Садьо Мане. Так что вряд ли стоит ждать феерии.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2,5 гола с неплохим коэффициентом 1.61.

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