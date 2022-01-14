«Манчестер Сити» выкинет «Челси» из чемпионской гонки, «Ливерпуль» продолжит погоню
В выходные после небольшой паузы возвращается АПЛ. В главном матче 22-го тура в субботу сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», а на следующий день еще один участник чемпионской гонки — «Ливерпуль» — дома будет экзаменовать «Брентфорд». Сделать ставку на игры английских топов вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда сыграют и где смотреть «Манчестер Сити» - «Челси» и «Ливерпуль» - «Брентфорд»
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют 15 января в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 15.30 по московскому времени.
«Ливерпуль» и «Брентфорд» выйдут на поле «Энфилда» в воскресенье, 16 января, начало в 17.00 по московскому времени.
Прямые трансляции этих матчей можно посмотреть на платном стриминговом сервисе Окко Sport.
«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 15 января
В начале декабря в чемпионате Англии лидировал «Челси». Но за последний месяц прошедшего года все поменялось. «Манчестер Сити» сейчас идет на серии из 11 побед подряд в АПЛ, которая длится вот уже два месяца. А вот лондонцы в декабре регулярно теряли очки. У синих только две победы в последних семи турах при четырех ничьих и одном поражении. Как результат — «Сити» прочно идет на первом месте, опережая «Челси» на 10 очков.
Впереди еще весь второй круг, случиться может всякое, но очевидно, что чемпионская интрига в АПЛ еле дышит. А в случае победы команда Пепа Гвардиолы де-факто отцепит одного из конкурентов в гонке за титулом.
По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, вероятность этого весьма велика. БЕТСИТИ считает «МС» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.70, на «Челси» — 5.60, на ничью — 3.70.
Когда «Челси» год назад возглавил Томас Тухель, синие стали крайне неудобным соперником для «Сити», победив три раза подряд — в полуфинале Кубка Англии, в чемпионате и в финале Лиги чемпионов. В первом круге этого сезона Гвардиола снял заклятие: «Ман Сити» выиграли в Лондоне со счетом 1:0.
Хозяева будут свежее: за минувшие две недели они только размялись в Кубке Англии на скромном «Суиндоне», тогда как «Челси» сыграл два полуфинала Кубка лиги с «Тоттенхэмом».
Три из четырех последних очных матчей (когда началось соперничество Тухеля и Гвардиолы) завершились со счетом 1:0. Так что стоит ждать много интересных тактических ходов, но при этом не рассчитывать на большое количество голов.
Прогноз «СЭ»: победа «Манчестер Сити» при тотале голов меньше 2,5 с отличным коэффициентом 4.30.
«Ливерпуль» - «Брентфорд»: прогноз и ставка на матч 16 января
«Ливерпуль» — еще один участник чемпионской гонки. Правда, как и «Челси», скорее теоретический. Отставание от «Сити» — 11 очков при матче в запасе, который еще нужно выиграть. Так что оступаться на своем поле в игре с новичком АПЛ недопустимо, если красные еще хотят побороться за титул.
Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев явным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев — 1.29, на успех «Брентфорда» — 11.0, на ничью — 5.90.
Стоит учитывать, что в четверг красные провели сложный матч с «Арсеналом» в Кубке лиги, недавно пережили вспышку ковида в клубе (даже на пару дней пришлось закрыть тренировочную базу) и вынуждены обходиться без уехавших на Кубок Африки Мо Салаха и Садьо Мане. Так что вряд ли стоит ждать феерии.
Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2,5 гола с неплохим коэффициентом 1.61.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7