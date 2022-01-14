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Сегодня, 15:00

«Манчестер Сити» выкинет «Челси» из чемпионской гонки, «Ливерпуль» продолжит погоню

Отдел футбола «СЭ»
Кайл Уокер поздравляет Габриэля Жезуса с забитым голом.
Фото Reuters
Лидеры АПЛ выяснят отношения в очной встрече.

В выходные после небольшой паузы возвращается АПЛ. В главном матче 22-го тура в субботу сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», а на следующий день еще один участник чемпионской гонки — «Ливерпуль» — дома будет экзаменовать «Брентфорд». Сделать ставку на игры английских топов вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
15 янв, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

Когда сыграют и где смотреть «Манчестер Сити» - «Челси» и «Ливерпуль» - «Брентфорд»

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют 15 января в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 15.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» и «Брентфорд» выйдут на поле «Энфилда» в воскресенье, 16 января, начало в 17.00 по московскому времени.

Прямые трансляции этих матчей можно посмотреть на платном стриминговом сервисе Окко Sport.

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«Манчестер Сити» «Челси»: прогноз и ставка на матч 15 января

В начале декабря в чемпионате Англии лидировал «Челси». Но за последний месяц прошедшего года все поменялось. «Манчестер Сити» сейчас идет на серии из 11 побед подряд в АПЛ, которая длится вот уже два месяца. А вот лондонцы в декабре регулярно теряли очки. У синих только две победы в последних семи турах при четырех ничьих и одном поражении. Как результат — «Сити» прочно идет на первом месте, опережая «Челси» на 10 очков.

Впереди еще весь второй круг, случиться может всякое, но очевидно, что чемпионская интрига в АПЛ еле дышит. А в случае победы команда Пепа Гвардиолы де-факто отцепит одного из конкурентов в гонке за титулом.

По мнению букмекерской компании БЕТСИТИ, вероятность этого весьма велика. БЕТСИТИ считает «МС» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.70, на «Челси» — 5.60, на ничью — 3.70.

Когда «Челси» год назад возглавил Томас Тухель, синие стали крайне неудобным соперником для «Сити», победив три раза подряд — в полуфинале Кубка Англии, в чемпионате и в финале Лиги чемпионов. В первом круге этого сезона Гвардиола снял заклятие: «Ман Сити» выиграли в Лондоне со счетом 1:0.

Хозяева будут свежее: за минувшие две недели они только размялись в Кубке Англии на скромном «Суиндоне», тогда как «Челси» сыграл два полуфинала Кубка лиги с «Тоттенхэмом».

Три из четырех последних очных матчей (когда началось соперничество Тухеля и Гвардиолы) завершились со счетом 1:0. Так что стоит ждать много интересных тактических ходов, но при этом не рассчитывать на большое количество голов.

Прогноз «СЭ»: победа «Манчестер Сити» при тотале голов меньше 2,5 с отличным коэффициентом 4.30.

13&nbsp;января. &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. «Энфилд» и раннее удаление не испугали «Арсенал». Артета засушил игру и едва не переиграл Клоппа

«Ливерпуль» - «Брентфорд»: прогноз и ставка на матч 16 января

«Ливерпуль» — еще один участник чемпионской гонки. Правда, как и «Челси», скорее теоретический. Отставание от «Сити» — 11 очков при матче в запасе, который еще нужно выиграть. Так что оступаться на своем поле в игре с новичком АПЛ недопустимо, если красные еще хотят побороться за титул.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев явным фаворитом. Коэффициент на победу хозяев — 1.29, на успех «Брентфорда» — 11.0, на ничью — 5.90.

Стоит учитывать, что в четверг красные провели сложный матч с «Арсеналом» в Кубке лиги, недавно пережили вспышку ковида в клубе (даже на пару дней пришлось закрыть тренировочную базу) и вынуждены обходиться без уехавших на Кубок Африки Мо Салаха и Садьо Мане. Так что вряд ли стоит ждать феерии.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 2,5 гола с неплохим коэффициентом 1.61.

Согласны с прогнозами или верите в интригу чемпионской гонки? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

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«Манчестер Сити» — «Челси»: прагматичность Гвардиолы и Тухеля поможет сорвать куш
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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