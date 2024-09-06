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Белоруссия и Люксембург не забили в первом туре Лиги наций. В очном матче голов снова будет мало

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Люксембург — Белоруссия 8 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки сборной Белоруссии.
Фото Официальный сайт сборной Белоруссии
Команды начали турнир не лучшим образом.

8 сентября Люксембург примет Белоруссию во втором туре группового этапа Лиги наций — команды выступают в третьем дивизионе. Игра пройдет на «Стад де Люксембург» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — бельгиец Лоуренс Виссер. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций C. Группа 3
08 сент, 16:00. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
Белоруссия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Люксембург — Белоруссия 8 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш белорусов доступен с котировкой 5.00 (19%), даже ничья идет за существенно меньшие 3.65 (26%).

Команды встречались в первом в истории розыгрыше Лиги наций — в 2018-м Белоруссия дважды всухую обыграла соперника. Вероятность того, что в предстоящей игре они как минимум не уступят (X2), оценена в 2.11.

Три наиболее реальных, по данным экспертов, результата поединка отражают превосходство хозяев:

• 1:0 — за 5.00;

• 1:1 — за 6.00;

• 2:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.63.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.12, обратный вариант дан за 1.68.

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Люксембург — Белоруссия: прогноз и анализ матча Лиги наций 8 сентября 2024 года

Команды не лучшим образом стартовали в турнире. Люксембург на выезде уступил Северной Ирландии (0:2), пропустив дважды в первые 17 минут. «Красные львы» владели серьезным территориальным преимуществом, однако не конвертировали его в опасные атаки. Превзошли соперника по владению мячом (60% против 40%) и почти в два раза обогнали по количеству точных передач (485 против 271), но с трудом добирались до чужих ворот — нанесли лишь восемь ударов и подали два угловых. По обоим показателям британцы серьезно превзошли оппонента — пробили 14 раз и заработали 10 корнеров.

При этом люксембуржцы точно не выглядели аутсайдерами против Северной Ирландии. В прошлом сезоне Лиги наций они едва не выиграли группу, отстав от мощной Турции всего на два балла. Также «Красные львы» неплохо выступили в отборочной кампании Евро-2024: набрали 17 очков и заняли третье место, пропустив вперед только Португалию и Словакию.

Белоруссия последние турниры провела не так успешно. В предыдущей Лиге наций с тремя очками заняли последнее место в группе и не вылетели в лигу D только благодаря превосходству над другими худшими командами своего дивизиона. В отборочной группе чемпионата Европы соседи финишировали четвертыми, лишь на один балл опередив пятую строчку.

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В первом туре белорусы оформили нулевую ничью со скромной Болгарией, хотя выступали дома и с 74-й минуты играли в большинстве — полузащитник Филип Крастев получил вторую желтую карточку. На 83-й минуте испанский тренер Карлос Алос выпустил на поле нападающего Трофима Мельниченко, который стал самым молодым игроком в истории сборной. Форварду минского «Динамо» 18 сентября исполнится всего 18 лет.

Травмы и дисквалификации перед матчем Люксембург — Белоруссия

У команд нет проблем с составом.

Люксембург — Белоруссия: статистика личных встреч

Белорусы имеют преимущество в играх с Люксембургом — победили в шести из 12 встреч, проиграв всего дважды.

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Прогноз и ставка на матч Люксембург — Белоруссия

Команды вряд ли порадуют большим количеством голов: в первом туре ни разу не забили и не показали особенно острой игры у чужих ворот. В атакующей линии сборных виднеется кадровый голод. В заявке Люксембурга находятся нападающие 2007 и 2005 годов рождения, практически не имеющие опыта игры на взрослом уровне. У белорусов на замену тоже выходит совсем юный форвард. К тому же за 12 очных поединков сборные лишь раз пробили ТБ 2.5 гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» и ТМ 2.5 за 1.89.

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