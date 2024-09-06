Белоруссия и Люксембург не забили в первом туре Лиги наций. В очном матче голов снова будет мало
8 сентября Люксембург примет Белоруссию во втором туре группового этапа Лиги наций — команды выступают в третьем дивизионе. Игра пройдет на «Стад де Люксембург» и начнется в 16.00 по московскому времени. Главный арбитр — бельгиец Лоуренс Виссер. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Люксембург — Белоруссия 8 сентября 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 55% вероятности. Выигрыш белорусов доступен с котировкой 5.00 (19%), даже ничья идет за существенно меньшие 3.65 (26%).
Команды встречались в первом в истории розыгрыше Лиги наций — в 2018-м Белоруссия дважды всухую обыграла соперника. Вероятность того, что в предстоящей игре они как минимум не уступят (X2), оценена в 2.11.
Три наиболее реальных, по данным экспертов, результата поединка отражают превосходство хозяев:
• 1:0 — за 5.00;
• 1:1 — за 6.00;
• 2:0 — за 6.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.63.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 2.12, обратный вариант дан за 1.68.
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Люксембург — Белоруссия: прогноз и анализ матча Лиги наций 8 сентября 2024 года
Команды не лучшим образом стартовали в турнире. Люксембург на выезде уступил Северной Ирландии (0:2), пропустив дважды в первые 17 минут. «Красные львы» владели серьезным территориальным преимуществом, однако не конвертировали его в опасные атаки. Превзошли соперника по владению мячом (60% против 40%) и почти в два раза обогнали по количеству точных передач (485 против 271), но с трудом добирались до чужих ворот — нанесли лишь восемь ударов и подали два угловых. По обоим показателям британцы серьезно превзошли оппонента — пробили 14 раз и заработали 10 корнеров.
При этом люксембуржцы точно не выглядели аутсайдерами против Северной Ирландии. В прошлом сезоне Лиги наций они едва не выиграли группу, отстав от мощной Турции всего на два балла. Также «Красные львы» неплохо выступили в отборочной кампании Евро-2024: набрали 17 очков и заняли третье место, пропустив вперед только Португалию и Словакию.
Белоруссия последние турниры провела не так успешно. В предыдущей Лиге наций с тремя очками заняли последнее место в группе и не вылетели в лигу D только благодаря превосходству над другими худшими командами своего дивизиона. В отборочной группе чемпионата Европы соседи финишировали четвертыми, лишь на один балл опередив пятую строчку.
В первом туре белорусы оформили нулевую ничью со скромной Болгарией, хотя выступали дома и с 74-й минуты играли в большинстве — полузащитник Филип Крастев получил вторую желтую карточку. На 83-й минуте испанский тренер Карлос Алос выпустил на поле нападающего Трофима Мельниченко, который стал самым молодым игроком в истории сборной. Форварду минского «Динамо» 18 сентября исполнится всего 18 лет.
Травмы и дисквалификации перед матчем Люксембург — Белоруссия
У команд нет проблем с составом.
Люксембург — Белоруссия: статистика личных встреч
Белорусы имеют преимущество в играх с Люксембургом — победили в шести из 12 встреч, проиграв всего дважды.
Прогноз и ставка на матч Люксембург — Белоруссия
Команды вряд ли порадуют большим количеством голов: в первом туре ни разу не забили и не показали особенно острой игры у чужих ворот. В атакующей линии сборных виднеется кадровый голод. В заявке Люксембурга находятся нападающие 2007 и 2005 годов рождения, практически не имеющие опыта игры на взрослом уровне. У белорусов на замену тоже выходит совсем юный форвард. К тому же за 12 очных поединков сборные лишь раз пробили ТБ 2.5 гола.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» и ТМ 2.5 за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1