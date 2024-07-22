Минское «Динамо» впервые в истории преодолело первый отборочный раунд ЛЧ. Но в противостоянии с «Лудогорцем» поможет лишь чудо
24 июля «Лудогорец» примет минское «Динамо» в первой игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет в Разграде на «Хювефарма Арене» и начнется в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Динамо» Минск 24 июля 2024 года
Букмекеры не сомневаются в победе «орлов». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.38, вероятность такого исхода — примерно 65%. Выигрыш «Динамо» доступен за 7.20 (14%), ничья — за 4.80 (21%).
Верите, что минчане преподнесут сюрприз и не уступят? Опция X2 ждет вас за 2.88.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.
Обмен голами представлен за 1.95, обратный рынок — за 1.76.
Аналитики считают, что у бело-синих почти нет шансов квалифицироваться в следующий раунд — на это событие предложили котировку 3.79. Проход «Лудогорца» идет за 1.23.
«Лудогорец» — «Динамо» Минск: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 24 июля 2024 года
Оба клуба стартовали в лигочемпионском отборе с первого раунда. Соперником «орлов» стало «Динамо» из Батуми. Первая игра в Разграде прошла под полным контролем хозяев: уже к 24-й минуте они вели со счетом 2:0. На 62-й минуте Владимир Мамучашвили отыграл один мяч, но всего через 10 минут парни Георги Дерменджиева вернули себе превосходство в два гола.
«Лудогорец» закончил встречу с почти двукратным преимуществом по ударам (12-7) и трехкратным — по числу попаданий в створ (6-2). После такого ответный поединок выглядел формальностью, но уже на третьей минуте получил интригу — забитым мячом отметился Мамучашвили. Для того чтобы затащить матч в дополнительное время, грузинской команде не хватило еще одного гола. Хотя она была к этому близка: нанесла 10 ударов, половина из которых пришлись в створ. «Орлы» — семь и два соответственно. Поражение с минимальным счетом устроило коллектив из Разграда и позволило ему пройти дальше.
Минчане попали в квалификацию ЛЧ впервые с сезона-2005/06. Тогда сошли с дистанции уже в первом раунде — споткнулись на «Анортосисе» из Кипра (1:1, 0:1). Теперь сражаться за выход во второй отборочный этап предстояло с армянским «Пюником».
Первая встреча клубов состоялась на стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и завершилась нулевой ничьей. Бело-синие превзошли соперника по владению мячом (54-46%), ударам по воротам (17-6), попаданиям в створ (5-4), но конвертировать это преимущество хотя бы в один забитый мяч так и не смогли.
Казалось, что в ответке команда из Еревана накажет «Динамо» за расточительность. В пользу «феникса» говорили преимущество домашнего стадиона и еврокубковый опыт: за последние пять лет «Пюник» трижды пробивался в евротурниры и ни разу не вылетал раньше третьего раунда квалификации.
Однако матч прошел под полным контролем гостей, что отражает статистика ударов (14-7) и попаданий в створ (5-3). Тем не менее у коллектива Вадима Скрипченко снова никак не получалось забить — игра приближалась к финальному свистку, дополнительное время казалось неизбежным. Но на 88-й минуте Евгений Кочук свалил в штрафной нападающего минчан Альфреда — израильский судья Снир Леви показал полузащитнику «Пюника» желтую карточку и назначил пенальти, который реализовал Алексей Гаврилович. Этот гол вывел бело-синих во второй раунд отбора ЛЧ впервые в истории клуба.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Лудогорец» — «Динамо» Минск
У «орлов» потерь нет. Минчанам не помогут Роман Бегунов и Павел Седько — оба находятся в лазарете.
«Лудогорец» — «Динамо» Минск: статистика личных встреч
Игра в Разграде станет первой в истории противостояния команд — ранее они не пересекались ни в товарищеских матчах, ни на официальных турнирах.
Прогноз и ставка на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск
«Орлы» — очевидные фавориты противостояния и готовы обеспечить комфортный задел перед ответной встречей. Они уступили только в одном из пяти последних домашних матчей в еврокубках, а в выходные обыграли на «Хювефарма Арене» софийский ЦСКА (1:0). Минчане же испытывают большие проблемы с реализацией моментов, что на таком уровне может аукнуться серьезными последствиями.
Рекомендуемая ставка: победа «Лудогорца» и ТБ 2.5 за 1.88.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1