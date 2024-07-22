Минское «Динамо» впервые в истории преодолело первый отборочный раунд ЛЧ. Но в противостоянии с «Лудогорцем» поможет лишь чудо

Бело-синие не попадали в квалификацию главного еврокубка почти 20 лет.

24 июля «Лудогорец» примет минское «Динамо» в первой игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет в Разграде на «Хювефарма Арене» и начнется в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Динамо» Минск 24 июля 2024 года

Букмекеры не сомневаются в победе «орлов». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.38, вероятность такого исхода — примерно 65%. Выигрыш «Динамо» доступен за 7.20 (14%), ничья — за 4.80 (21%).

Верите, что минчане преподнесут сюрприз и не уступят? Опция X2 ждет вас за 2.88.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен голами представлен за 1.95, обратный рынок — за 1.76.

Аналитики считают, что у бело-синих почти нет шансов квалифицироваться в следующий раунд — на это событие предложили котировку 3.79. Проход «Лудогорца» идет за 1.23.

«Лудогорец» — «Динамо» Минск: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 24 июля 2024 года

Оба клуба стартовали в лигочемпионском отборе с первого раунда. Соперником «орлов» стало «Динамо» из Батуми. Первая игра в Разграде прошла под полным контролем хозяев: уже к 24-й минуте они вели со счетом 2:0. На 62-й минуте Владимир Мамучашвили отыграл один мяч, но всего через 10 минут парни Георги Дерменджиева вернули себе превосходство в два гола.

«Лудогорец» закончил встречу с почти двукратным преимуществом по ударам (12-7) и трехкратным — по числу попаданий в створ (6-2). После такого ответный поединок выглядел формальностью, но уже на третьей минуте получил интригу — забитым мячом отметился Мамучашвили. Для того чтобы затащить матч в дополнительное время, грузинской команде не хватило еще одного гола. Хотя она была к этому близка: нанесла 10 ударов, половина из которых пришлись в створ. «Орлы» — семь и два соответственно. Поражение с минимальным счетом устроило коллектив из Разграда и позволило ему пройти дальше.

ФК «Лудогорец». Фото Официальный сайт ФК «Лудогорец»

Минчане попали в квалификацию ЛЧ впервые с сезона-2005/06. Тогда сошли с дистанции уже в первом раунде — споткнулись на «Анортосисе» из Кипра (1:1, 0:1). Теперь сражаться за выход во второй отборочный этап предстояло с армянским «Пюником».

Первая встреча клубов состоялась на стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и завершилась нулевой ничьей. Бело-синие превзошли соперника по владению мячом (54-46%), ударам по воротам (17-6), попаданиям в створ (5-4), но конвертировать это преимущество хотя бы в один забитый мяч так и не смогли.

Казалось, что в ответке команда из Еревана накажет «Динамо» за расточительность. В пользу «феникса» говорили преимущество домашнего стадиона и еврокубковый опыт: за последние пять лет «Пюник» трижды пробивался в евротурниры и ни разу не вылетал раньше третьего раунда квалификации.

Однако матч прошел под полным контролем гостей, что отражает статистика ударов (14-7) и попаданий в створ (5-3). Тем не менее у коллектива Вадима Скрипченко снова никак не получалось забить — игра приближалась к финальному свистку, дополнительное время казалось неизбежным. Но на 88-й минуте Евгений Кочук свалил в штрафной нападающего минчан Альфреда — израильский судья Снир Леви показал полузащитнику «Пюника» желтую карточку и назначил пенальти, который реализовал Алексей Гаврилович. Этот гол вывел бело-синих во второй раунд отбора ЛЧ впервые в истории клуба.

ФК «Динамо» Минск. Фото Официальная страница ФК «Динамо» Минск ВКонтакте, Соцсети

Травмы и дисквалификации перед матчем «Лудогорец» — «Динамо» Минск

У «орлов» потерь нет. Минчанам не помогут Роман Бегунов и Павел Седько — оба находятся в лазарете.

«Лудогорец» — «Динамо» Минск: статистика личных встреч

Игра в Разграде станет первой в истории противостояния команд — ранее они не пересекались ни в товарищеских матчах, ни на официальных турнирах.

Прогноз и ставка на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск

«Орлы» — очевидные фавориты противостояния и готовы обеспечить комфортный задел перед ответной встречей. Они уступили только в одном из пяти последних домашних матчей в еврокубках, а в выходные обыграли на «Хювефарма Арене» софийский ЦСКА (1:0). Минчане же испытывают большие проблемы с реализацией моментов, что на таком уровне может аукнуться серьезными последствиями.

Рекомендуемая ставка: победа «Лудогорца» и ТБ 2.5 за 1.88.