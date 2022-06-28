Лучший бомбардир АПЛ-2022/23: Холанн зарубится за «Золотую бутсу» с Салахом. Роналду им уже не конкурент
Новый сезон чемпионата Англии стартует 5 августа матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал», но уже сейчас приятно поразмышлять о том, какие клубы поведут борьбу за титул, у кого больше шансов залезть в зону ЛЧ, а кто из нападающих забьет больше остальных.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ дают расклады на гонку бомбардиров АПЛ.
Роналду даже не в топ-5 претендентов
Португальский максималист приучил фанатов, что если он где-то и за кого-то играет, то обязательно борется за звание лучшего. Если Криш летом не покинет «МЮ», то наверняка составит конкуренцию более молодым и дерзким страйкерам. Но пока аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали ему только пятое место в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу» АПЛ. Поставить на его победу можно с коэффициентом 11.0. В прошлом сезоне Роналду с 18 голами финишировал третьим после Салаха и Сон Хын Мина.
Кстати, об этих ребятах. Салах остался в «Ливерпуле» и в новом розыгрыше постарается принести команде еще больше пользы, которая должна вылиться в победу над «Сити» и чемпионство. Для этого Мо нужно забивать чаще, чем раньше, — в прошедшем сезоне на счету египтянина оказалось 23 гола и 13 ассистов. Кажется, что Салах может улучшить достижение, и все равно он не лидер котировок — на него можно поставить за 5.50.
Стать лучшим бомбардиром турнира, по мнению аналитиков, должен Эрлинг Холанн. Норвежец уже совсем скоро наденет футболку «Сити» и будет кинжальными ударами завершать многочисленные атаки «горожан». Перспектива выиграть гонку действительно высока, а коэффициент на это — 5.00, но нужно не забывать, что скандинав достаточно часто травмируется, в отличие от того же Салаха. Этот факт может сильно подпортить ему статистику.
Третий фаворит — Харри Кейн. В этом году он оформил 17 голов, но если учесть, что вместе с ним в атаке божил Сон, результат англичанина более чем приличный. В новом розыгрыше на успех форварда «Тоттенхэма» предлагается поставить за 7.00. А вот на его южнокорейского товарища по нападению котировка 10.0 — он четвертый в списке.
В топ-10 есть несколько интересных фамилий: например, новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (15.0) или Габи Жезус, который начнет новый сезон в «Арсенале» (25.0). Также аналитики рассчитывают на стабильность Диогу Жоты (20.0), Джейми Варди (30.0) и Тимо Вернера (35.0).
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -