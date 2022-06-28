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Лучший бомбардир АПЛ-2022/23: Холанн зарубится за «Золотую бутсу» с Салахом. Роналду им уже не конкурент

Ставки и прогнозы на лучшего бомбардира чемпионата Англии сезона-2022/23
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press
Норвежец прибыл в Туманный Альбион, чтобы стать королем.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 5 августа матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал», но уже сейчас приятно поразмышлять о том, какие клубы поведут борьбу за титул, у кого больше шансов залезть в зону ЛЧ, а кто из нападающих забьет больше остальных.

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«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ дают расклады на гонку бомбардиров АПЛ.

Роналду даже не в топ-5 претендентов

Португальский максималист приучил фанатов, что если он где-то и за кого-то играет, то обязательно борется за звание лучшего. Если Криш летом не покинет «МЮ», то наверняка составит конкуренцию более молодым и дерзким страйкерам. Но пока аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали ему только пятое место в рейтинге претендентов на «Золотую бутсу» АПЛ. Поставить на его победу можно с коэффициентом 11.0. В прошлом сезоне Роналду с 18 голами финишировал третьим после Салаха и Сон Хын Мина.

Кстати, об этих ребятах. Салах остался в «Ливерпуле» и в новом розыгрыше постарается принести команде еще больше пользы, которая должна вылиться в победу над «Сити» и чемпионство. Для этого Мо нужно забивать чаще, чем раньше, — в прошедшем сезоне на счету египтянина оказалось 23 гола и 13 ассистов. Кажется, что Салах может улучшить достижение, и все равно он не лидер котировок — на него можно поставить за 5.50.

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Стать лучшим бомбардиром турнира, по мнению аналитиков, должен Эрлинг Холанн. Норвежец уже совсем скоро наденет футболку «Сити» и будет кинжальными ударами завершать многочисленные атаки «горожан». Перспектива выиграть гонку действительно высока, а коэффициент на это — 5.00, но нужно не забывать, что скандинав достаточно часто травмируется, в отличие от того же Салаха. Этот факт может сильно подпортить ему статистику.

Третий фаворит — Харри Кейн. В этом году он оформил 17 голов, но если учесть, что вместе с ним в атаке божил Сон, результат англичанина более чем приличный. В новом розыгрыше на успех форварда «Тоттенхэма» предлагается поставить за 7.00. А вот на его южнокорейского товарища по нападению котировка 10.0 — он четвертый в списке.

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В топ-10 есть несколько интересных фамилий: например, новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (15.0) или Габи Жезус, который начнет новый сезон в «Арсенале» (25.0). Также аналитики рассчитывают на стабильность Диогу Жоты (20.0), Джейми Варди (30.0) и Тимо Вернера (35.0).

Гарри Кейн
Криштиану Роналду
Мохамед Салах
Футбол
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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