«Локомотив» — «Спартак»: феноменальные Николсон и Промес не гарантия победы красно-белых
2 апреля в рамках 23-го тура российской премьер-лиги встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра, которую будет транслировать matchtv.ru, пройдет на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч российской премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с котировкой 2.24 (вероятность — 44%), победа «Локомотива» оценена коэффициентом 3.60 (27%), а ничью можно взять за 3.20 (29%).
На то, что обе команды забьют в этом матче, можно поставить с коэффициентом 1.75.
Кто сумеет отличиться у команд? Очевидно, их главные форварды. На гол Квинси Промеса дана котировка 2.95, точный удар Яна Кухты идет за 3.20.
Если в игре случится пенальти, то ставки на это событие смогут приумножить сумму в 2.35 раза.
«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 23-го тура российской премьер-лиги 2 апреля 2022 года
Оборона «Локомотива» после рестарта не радует. Если не обращать внимания на разгром от «Енисея» (0:4), в трех турах подряд в новом году железнодорожники пропустили ровно по два мяча. Поставить на то, что ситуация на «РЖД Арене» повторится и в этот раз, можно за 2.37.
В неприятной тенденции можно обвинить Даниила Худякова, но не стоит этого делать (голкипер по xG пропустил больше ожидаемого только от «Химок»). Впрочем, на горизонте маячит возвращение Маринато Гильерме — возможно, это резко улучшит ситуацию в обороне.
«Спартак» сыграет уже третье московское дерби после рестарта сезона. Сложный отрезок Паоло Ваноли в самом разгаре, и справляется он с ним пока не так хорошо, как от него этого ждали. Но в трудный период ему на помощь приходят новые и старые лидеры. Квинси Промес забил четыре мяча в четырех последних встречах, Шамар Николсон оформил 4+1 за тот же отрезок. На то, что ямаец разразится голами в обоих таймах, можно поставить с коэффициентом 19.0.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»
Однозначного фаворита нет: команды после возобновления сезона идут без длинных победных серий и в целом не выглядят стабильно. Поэтому наиболее логичной выглядит ничья с котировкой 3.20, но, вероятно, она будет богатой на голы. Поставить на то, что в игре случится четыре и больше забитых мячей, можно за 4.90.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7