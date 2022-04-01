Но проблемы у железнодорожников точно возникнут.

2 апреля в рамках 23-го тура российской премьер-лиги встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра, которую будет транслировать matchtv.ru, пройдет на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч российской премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с котировкой 2.24 (вероятность — 44%), победа «Локомотива» оценена коэффициентом 3.60 (27%), а ничью можно взять за 3.20 (29%).

На то, что обе команды забьют в этом матче, можно поставить с коэффициентом 1.75.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

Кто сумеет отличиться у команд? Очевидно, их главные форварды. На гол Квинси Промеса дана котировка 2.95, точный удар Яна Кухты идет за 3.20.

Если в игре случится пенальти, то ставки на это событие смогут приумножить сумму в 2.35 раза.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 23-го тура российской премьер-лиги 2 апреля 2022 года

Оборона «Локомотива» после рестарта не радует. Если не обращать внимания на разгром от «Енисея» (0:4), в трех турах подряд в новом году железнодорожники пропустили ровно по два мяча. Поставить на то, что ситуация на «РЖД Арене» повторится и в этот раз, можно за 2.37.

В неприятной тенденции можно обвинить Даниила Худякова, но не стоит этого делать (голкипер по xG пропустил больше ожидаемого только от «Химок»). Впрочем, на горизонте маячит возвращение Маринато Гильерме — возможно, это резко улучшит ситуацию в обороне.

«Спартак» сыграет уже третье московское дерби после рестарта сезона. Сложный отрезок Паоло Ваноли в самом разгаре, и справляется он с ним пока не так хорошо, как от него этого ждали. Но в трудный период ему на помощь приходят новые и старые лидеры. Квинси Промес забил четыре мяча в четырех последних встречах, Шамар Николсон оформил 4+1 за тот же отрезок. На то, что ямаец разразится голами в обоих таймах, можно поставить с коэффициентом 19.0.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Однозначного фаворита нет: команды после возобновления сезона идут без длинных победных серий и в целом не выглядят стабильно. Поэтому наиболее логичной выглядит ничья с котировкой 3.20, но, вероятно, она будет богатой на голы. Поставить на то, что в игре случится четыре и больше забитых мячей, можно за 4.90.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.20.