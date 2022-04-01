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«Локомотив» — «Спартак»: феноменальные Николсон и Промес не гарантия победы красно-белых

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Квинси Промес, «Спартак».
Фото Getty Images
Но проблемы у железнодорожников точно возникнут.

2 апреля в рамках 23-го тура российской премьер-лиги встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра, которую будет транслировать matchtv.ru, пройдет на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19.30 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч российской премьер-лиги «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с котировкой 2.24 (вероятность — 44%), победа «Локомотива» оценена коэффициентом 3.60 (27%), а ничью можно взять за 3.20 (29%).

На то, что обе команды забьют в этом матче, можно поставить с коэффициентом 1.75.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

Кто сумеет отличиться у команд? Очевидно, их главные форварды. На гол Квинси Промеса дана котировка 2.95, точный удар Яна Кухты идет за 3.20.

Если в игре случится пенальти, то ставки на это событие смогут приумножить сумму в 2.35 раза.

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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 23-го тура российской премьер-лиги 2 апреля 2022 года

Оборона «Локомотива» после рестарта не радует. Если не обращать внимания на разгром от «Енисея» (0:4), в трех турах подряд в новом году железнодорожники пропустили ровно по два мяча. Поставить на то, что ситуация на «РЖД Арене» повторится и в этот раз, можно за 2.37.

В неприятной тенденции можно обвинить Даниила Худякова, но не стоит этого делать (голкипер по xG пропустил больше ожидаемого только от «Химок»). Впрочем, на горизонте маячит возвращение Маринато Гильерме — возможно, это резко улучшит ситуацию в обороне.

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«Спартак» сыграет уже третье московское дерби после рестарта сезона. Сложный отрезок Паоло Ваноли в самом разгаре, и справляется он с ним пока не так хорошо, как от него этого ждали. Но в трудный период ему на помощь приходят новые и старые лидеры. Квинси Промес забил четыре мяча в четырех последних встречах, Шамар Николсон оформил 4+1 за тот же отрезок. На то, что ямаец разразится голами в обоих таймах, можно поставить с коэффициентом 19.0.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Даниил Уткин. «Арсенал» — «Ахмат»: Уткин догонит Дзюбу и Смолова по голам?

Однозначного фаворита нет: команды после возобновления сезона идут без длинных победных серий и в целом не выглядят стабильно. Поэтому наиболее логичной выглядит ничья с котировкой 3.20, но, вероятно, она будет богатой на голы. Поставить на то, что в игре случится четыре и больше забитых мячей, можно за 4.90.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.20.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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