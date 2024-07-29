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Карпину не понравилась осторожная игра «Ростова» в Самаре. Против «Локомотива» будет ярче

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Валерий Карпин.
Фото Телеграм-канал «Ростова», Telegram
Команды привыкли играть друг с другом результативно.

30 июля «Локомотив» и «Ростов» столкнутся в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 18.00 мск.

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30 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение железнодорожникам: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.09, вероятность этого исхода — примерно 46%. Успех подопечных Валерия Карпина идет за 3.35 (28%), ничья предложена с чуть большей котировкой 3.65 (26%).

Выигрыш хозяев с учетом серии пенальти оценен в 1.65, этот рынок на гостей дан за 2.25.

Три наиболее реальных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают превосходство «Локомотива»:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.98.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен с котировкой 1.70, опция «обе забьют — нет» дана за 2.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года

Хозяев ждет тяжелый сезон: это видно по двум стартовым турам РПЛ и летней трансферной кампании. В чемпионате железнодорожники с трудом переиграли новичка элиты «Акрон» (3:2) и уступили в дерби «Динамо» (3:1), которое из-за большого количества потерь играло «составом до 21 года» — так об этой ситуации высказался главный тренер бело-голубых Марцел Личка. «Локо» летом покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Артем Дзюба и другие важные игроки. Равноценного усиления из-за финансовых проблем клуб не получил: в премьер-лиге у «Локо» самый молодой ростер со средним возрастом 23,3 года.

«С нынешним составом «Локо» — не претендент на тройку, а может, даже и на пятерку, — проанализировал положение красно-зеленых экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков. — Если до конца трансферного окна не будет усилений, то клуб займет место в середине таблицы. «Локомотиву» нужно было оставлять того же Миранчука, его уход выглядел странно. Я удивлен этому шагу. Не жду высоких результатов от клуба в этом сезоне».

«Ростов» стартовал в РПЛ получше: выковал нулевую ничью с ЦСКА и без проблем обыграл «Крылья Советов» (3:1). В прошлой кампании ростовчане отлично выступили в Кубке России и остановились в одном шаге от финала — в 1/2 минимально уступили «Балтике» (0:1). «Локомотив», кстати, тоже высоко забрался в том розыгрыше: вылетел в четвертьфинале Пути регионов от «Урала» (0:1).

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Подопечные Валерия Карпина пока не слишком впечатлили игрой в атаке, хотя за два тура РПЛ оформили три гола. При этом за эти матчи они набрали чуть больше двух баллов xG, а против «Крыльев» отличились трижды после двух попаданий в створ — один из мячей оказался автоголом Александра Солдатенкова. «Понятно, что иногда можно и нужно сохранить мяч, но когда есть возможность сыграть вперед, то надо играть вперед», — сказал после матча с самарцами Валерий Карпин.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Ростов»

У хозяев нет проблем с составом, зато у гостей травмированы несколько футболистов. Эяд Эль-Аскалани, Алексей Миронов, Мохаммад Мохеби и Иван Комаров не помогут «Ростову» в предстоящей встрече.

«Локомотив» — «Ростов»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды также попали в одну группу Кубка России и с учетом чемпионата встретились друг с другом четыре раза, дважды обменявшись домашними победами. Всего «Локо» и «Ростов» сталкивались 75 раз во всех турнирах: серьезное преимущество на стороне москвичей — 40 побед против 13.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

В прошлом сезоне кубковые матчи команд получились результативными: москвичи выиграли 3:1, южане — 2:1. В семи из 10 предыдущих очных поединков клубов во всех турнирах зашел комбинированный рынок на обмен забитыми мячами и ТБ 2.5 гола. Также это условие сыграло в обеих играх «Локомотива» на старте РПЛ и в одном из двух матчей ростовчан.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 2.05.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 0 : 0
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Факел

 1 0 0
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