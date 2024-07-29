Карпину не понравилась осторожная игра «Ростова» в Самаре. Против «Локомотива» будет ярче
30 июля «Локомотив» и «Ростов» столкнутся в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 18.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение железнодорожникам: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.09, вероятность этого исхода — примерно 46%. Успех подопечных Валерия Карпина идет за 3.35 (28%), ничья предложена с чуть большей котировкой 3.65 (26%).
Выигрыш хозяев с учетом серии пенальти оценен в 1.65, этот рынок на гостей дан за 2.25.
Три наиболее реальных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают превосходство «Локомотива»:
• 1:1 — за 6.00;
• 1:0 — за 7.40;
• 2:1 — за 7.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 1.98.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен с котировкой 1.70, опция «обе забьют — нет» дана за 2.10.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года
Хозяев ждет тяжелый сезон: это видно по двум стартовым турам РПЛ и летней трансферной кампании. В чемпионате железнодорожники с трудом переиграли новичка элиты «Акрон» (3:2) и уступили в дерби «Динамо» (3:1), которое из-за большого количества потерь играло «составом до 21 года» — так об этой ситуации высказался главный тренер бело-голубых Марцел Личка. «Локо» летом покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Артем Дзюба и другие важные игроки. Равноценного усиления из-за финансовых проблем клуб не получил: в премьер-лиге у «Локо» самый молодой ростер со средним возрастом 23,3 года.
«С нынешним составом «Локо» — не претендент на тройку, а может, даже и на пятерку, — проанализировал положение красно-зеленых экс-защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков. — Если до конца трансферного окна не будет усилений, то клуб займет место в середине таблицы. «Локомотиву» нужно было оставлять того же Миранчука, его уход выглядел странно. Я удивлен этому шагу. Не жду высоких результатов от клуба в этом сезоне».
«Ростов» стартовал в РПЛ получше: выковал нулевую ничью с ЦСКА и без проблем обыграл «Крылья Советов» (3:1). В прошлой кампании ростовчане отлично выступили в Кубке России и остановились в одном шаге от финала — в 1/2 минимально уступили «Балтике» (0:1). «Локомотив», кстати, тоже высоко забрался в том розыгрыше: вылетел в четвертьфинале Пути регионов от «Урала» (0:1).
Подопечные Валерия Карпина пока не слишком впечатлили игрой в атаке, хотя за два тура РПЛ оформили три гола. При этом за эти матчи они набрали чуть больше двух баллов xG, а против «Крыльев» отличились трижды после двух попаданий в створ — один из мячей оказался автоголом Александра Солдатенкова. «Понятно, что иногда можно и нужно сохранить мяч, но когда есть возможность сыграть вперед, то надо играть вперед», — сказал после матча с самарцами Валерий Карпин.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Ростов»
У хозяев нет проблем с составом, зато у гостей травмированы несколько футболистов. Эяд Эль-Аскалани, Алексей Миронов, Мохаммад Мохеби и Иван Комаров не помогут «Ростову» в предстоящей встрече.
«Локомотив» — «Ростов»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды также попали в одну группу Кубка России и с учетом чемпионата встретились друг с другом четыре раза, дважды обменявшись домашними победами. Всего «Локо» и «Ростов» сталкивались 75 раз во всех турнирах: серьезное преимущество на стороне москвичей — 40 побед против 13.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»
В прошлом сезоне кубковые матчи команд получились результативными: москвичи выиграли 3:1, южане — 2:1. В семи из 10 предыдущих очных поединков клубов во всех турнирах зашел комбинированный рынок на обмен забитыми мячами и ТБ 2.5 гола. Также это условие сыграло в обеих играх «Локомотива» на старте РПЛ и в одном из двух матчей ростовчан.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 2.05.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|0 : 0
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|0 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0