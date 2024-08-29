Острая атака «Локомотива» против бетонной обороны «Краснодара». Непросто будет обеим командам
Центральное событие седьмого тура РПЛ — встреча лидирующего «Локомотива» и «Краснодара», расположившегося на третьей строчке. Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 19.45 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у хозяев больше шансов на успех: победа железнодорожников доступна с котировкой 2.20, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш «быков» дан за 3.10 (31%), ничья идет с чуть большим коэффициентом 3.65 (25%).
В прошлом сезоне команды дважды разошлись миром (по 1:1). Вероятность непоражения «Краснодара» в предстоящей встрече оценена в 1.67.
Три наиболее вероятных, по данным экспертов, результата встречи отражают перевес «Локомотива»:
• 1:1 — за 7.50;
• 2:1 — за 9.00;
• 1:0 — за 9.50.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 идет за 2.10.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.65, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.20.
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«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 1 сентября 2024 года
Железнодорожники в прошлом туре вырвались на первую строчку: выиграли в пяти матчах чемпионата из шести и на одно очко объехали «Зенит». С учетом FONBET Кубка России выступление команды впечатляет не меньше — восемь побед в девяти играх и разгром «Химок» (4:0) за три дня до встречи с «Краснодаром». Текущая выигрышная серия «Локомотива» составляет семь встреч.
«Важно, что команда не дает себе слабину, — отреагировал на победу над «Химками» главный тренер «Локо» Михаил Галактионов. — Когда нет игроков, которые дают себе возможность передохнуть, душа радуется. Остается только воплощать идеи по организации игры, но иногда надо вмешиваться, сохранить игровой тонус, чтобы команда дальше получала удовольствие и показывала результат. Каждый матч — это история, которую надо проходить. Спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камешки».
Галактионов руководит самой молодой командой РПЛ: средний возраст составляет 23,4 года (такой же показатель у «Оренбурга»). Настоящим лидером железнодорожников в этом сезоне стал 19-летний Алексей Батраков, оформивший 3+5 в восьми матчах во всех соревнованиях. Команда отлично выглядит в атаке: в среднем за 90 минут во всех турнирах заколачивает 2,56 гола, а в пяти поединках отличилась минимум трижды. После дубля в ворота «Химок» лучшим бомбардиром «Локомотива» с четырьмя мячами стал Тимур Сулейманов.
«Краснодар» тоже находится в хорошей форме: в шести турах РПЛ набрал 12 очков и отстал от «Локомотива» на три балла — гандикап, который можно отыграть в очной встрече. После поражения в Суперкубке от «Зенита» (2:4) команда Мурада Мусаева ни разу не проиграла — оформила три ничьи и шесть побед во всех турнирах. К железнодорожникам она подошла после пяти побед во всех турнирах. Пусть «быки» немного забивают, всего 1,1 гола в среднем за 90 минут (лишь в трех из 10 встреч сезона отличились больше одного раза), зато надежно действуют у своих ворот — в девяти поединках после «Зенита» пропустили всего три раза.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Краснодар»
У хозяев из-за повреждения недоступен центральный защитник Лукас Фассон.
У гостей тоже травмирован центрбек — Кайо. Также лечится резервный нападающий Александр Кокшаров.
«Локомотив» — «Краснодар»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды дважды разделили очки. Всего они встречались 31 раз: 14 побед забрал «Локомотив», 10 — «Краснодар».
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Краснодар»
«Быки» великолепно действуют в обороне, но все же вряд ли смогут удержать фееричную атаку «Локо» — команда Галактионова отличилась в каждой игре сезона и в среднем заколачивает 2,56 мяча за 90 минут. «Краснодар» действует у чужих ворот не так эффективно, однако забил в восьми из 10 матчей во всех турнирах и к предстоящему поединку подошел после пяти побед подряд. К тому же рынок «обе забьют» зашел в четырех из пяти предыдущих встреч клубов.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1