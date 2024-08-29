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Острая атака «Локомотива» против бетонной обороны «Краснодара». Непросто будет обеим командам

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Дмитрий Баринов («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
Битва первой и третьей команд чемпионата будет эпичной.

Центральное событие седьмого тура РПЛ — встреча лидирующего «Локомотива» и «Краснодара», расположившегося на третьей строчке. Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 19.45 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у хозяев больше шансов на успех: победа железнодорожников доступна с котировкой 2.20, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш «быков» дан за 3.10 (31%), ничья идет с чуть большим коэффициентом 3.65 (25%).

В прошлом сезоне команды дважды разошлись миром (по 1:1). Вероятность непоражения «Краснодара» в предстоящей встрече оценена в 1.67.

Три наиболее вероятных, по данным экспертов, результата встречи отражают перевес «Локомотива»:

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 — за 9.00;

• 1:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 идет за 2.10.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.65, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.20.

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«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 1 сентября 2024 года

Железнодорожники в прошлом туре вырвались на первую строчку: выиграли в пяти матчах чемпионата из шести и на одно очко объехали «Зенит». С учетом FONBET Кубка России выступление команды впечатляет не меньше — восемь побед в девяти играх и разгром «Химок» (4:0) за три дня до встречи с «Краснодаром». Текущая выигрышная серия «Локомотива» составляет семь встреч.

«Важно, что команда не дает себе слабину, — отреагировал на победу над «Химками» главный тренер «Локо» Михаил Галактионов. — Когда нет игроков, которые дают себе возможность передохнуть, душа радуется. Остается только воплощать идеи по организации игры, но иногда надо вмешиваться, сохранить игровой тонус, чтобы команда дальше получала удовольствие и показывала результат. Каждый матч — это история, которую надо проходить. Спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камешки».

Галактионов руководит самой молодой командой РПЛ: средний возраст составляет 23,4 года (такой же показатель у «Оренбурга»). Настоящим лидером железнодорожников в этом сезоне стал 19-летний Алексей Батраков, оформивший 3+5 в восьми матчах во всех соревнованиях. Команда отлично выглядит в атаке: в среднем за 90 минут во всех турнирах заколачивает 2,56 гола, а в пяти поединках отличилась минимум трижды. После дубля в ворота «Химок» лучшим бомбардиром «Локомотива» с четырьмя мячами стал Тимур Сулейманов.

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«Краснодар» тоже находится в хорошей форме: в шести турах РПЛ набрал 12 очков и отстал от «Локомотива» на три балла — гандикап, который можно отыграть в очной встрече. После поражения в Суперкубке от «Зенита» (2:4) команда Мурада Мусаева ни разу не проиграла — оформила три ничьи и шесть побед во всех турнирах. К железнодорожникам она подошла после пяти побед во всех турнирах. Пусть «быки» немного забивают, всего 1,1 гола в среднем за 90 минут (лишь в трех из 10 встреч сезона отличились больше одного раза), зато надежно действуют у своих ворот — в девяти поединках после «Зенита» пропустили всего три раза.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Краснодар»

У хозяев из-за повреждения недоступен центральный защитник Лукас Фассон.

У гостей тоже травмирован центрбек — Кайо. Также лечится резервный нападающий Александр Кокшаров.

«Локомотив» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды разделили очки. Всего они встречались 31 раз: 14 побед забрал «Локомотив», 10 — «Краснодар».

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Краснодар»

«Быки» великолепно действуют в обороне, но все же вряд ли смогут удержать фееричную атаку «Локо» — команда Галактионова отличилась в каждой игре сезона и в среднем заколачивает 2,56 мяча за 90 минут. «Краснодар» действует у чужих ворот не так эффективно, однако забил в восьми из 10 матчей во всех турнирах и к предстоящему поединку подошел после пяти побед подряд. К тому же рынок «обе забьют» зашел в четырех из пяти предыдущих встреч клубов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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