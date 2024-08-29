Острая атака «Локомотива» против бетонной обороны «Краснодара». Непросто будет обеим командам

Битва первой и третьей команд чемпионата будет эпичной.

Центральное событие седьмого тура РПЛ — встреча лидирующего «Локомотива» и «Краснодара», расположившегося на третьей строчке. Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 19.45 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» 1 сентября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у хозяев больше шансов на успех: победа железнодорожников доступна с котировкой 2.20, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш «быков» дан за 3.10 (31%), ничья идет с чуть большим коэффициентом 3.65 (25%).

В прошлом сезоне команды дважды разошлись миром (по 1:1). Вероятность непоражения «Краснодара» в предстоящей встрече оценена в 1.67.

Три наиболее вероятных, по данным экспертов, результата встречи отражают перевес «Локомотива»:

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 — за 9.00;

• 1:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 идет за 2.10.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.65, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.20.

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«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 1 сентября 2024 года

Железнодорожники в прошлом туре вырвались на первую строчку: выиграли в пяти матчах чемпионата из шести и на одно очко объехали «Зенит». С учетом FONBET Кубка России выступление команды впечатляет не меньше — восемь побед в девяти играх и разгром «Химок» (4:0) за три дня до встречи с «Краснодаром». Текущая выигрышная серия «Локомотива» составляет семь встреч.

«Важно, что команда не дает себе слабину, — отреагировал на победу над «Химками» главный тренер «Локо» Михаил Галактионов. — Когда нет игроков, которые дают себе возможность передохнуть, душа радуется. Остается только воплощать идеи по организации игры, но иногда надо вмешиваться, сохранить игровой тонус, чтобы команда дальше получала удовольствие и показывала результат. Каждый матч — это история, которую надо проходить. Спотыкаются не о большие горы, а о маленькие камешки».

Галактионов руководит самой молодой командой РПЛ: средний возраст составляет 23,4 года (такой же показатель у «Оренбурга»). Настоящим лидером железнодорожников в этом сезоне стал 19-летний Алексей Батраков, оформивший 3+5 в восьми матчах во всех соревнованиях. Команда отлично выглядит в атаке: в среднем за 90 минут во всех турнирах заколачивает 2,56 гола, а в пяти поединках отличилась минимум трижды. После дубля в ворота «Химок» лучшим бомбардиром «Локомотива» с четырьмя мячами стал Тимур Сулейманов.

«Краснодар» тоже находится в хорошей форме: в шести турах РПЛ набрал 12 очков и отстал от «Локомотива» на три балла — гандикап, который можно отыграть в очной встрече. После поражения в Суперкубке от «Зенита» (2:4) команда Мурада Мусаева ни разу не проиграла — оформила три ничьи и шесть побед во всех турнирах. К железнодорожникам она подошла после пяти побед во всех турнирах. Пусть «быки» немного забивают, всего 1,1 гола в среднем за 90 минут (лишь в трех из 10 встреч сезона отличились больше одного раза), зато надежно действуют у своих ворот — в девяти поединках после «Зенита» пропустили всего три раза.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Краснодар»

У хозяев из-за повреждения недоступен центральный защитник Лукас Фассон.

У гостей тоже травмирован центрбек — Кайо. Также лечится резервный нападающий Александр Кокшаров.

«Локомотив» — «Краснодар»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды дважды разделили очки. Всего они встречались 31 раз: 14 побед забрал «Локомотив», 10 — «Краснодар».

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Краснодар»

«Быки» великолепно действуют в обороне, но все же вряд ли смогут удержать фееричную атаку «Локо» — команда Галактионова отличилась в каждой игре сезона и в среднем заколачивает 2,56 мяча за 90 минут. «Краснодар» действует у чужих ворот не так эффективно, однако забил в восьми из 10 матчей во всех турнирах и к предстоящему поединку подошел после пяти побед подряд. К тому же рынок «обе забьют» зашел в четырех из пяти предыдущих встреч клубов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.

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