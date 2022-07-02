Прогноз и ставка на товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 года

Состав «Факела» — слишком слабый для РПЛ.

«Локомотив» готовится сыграть первый товарищеский матч под руководством нового тренера Йозефа Циннбауэра. Соперник по дебютному поединку немца — воронежский «Факел», который только пробился в РПЛ. Матч состоится 3 июля 2022 года на «РЖД Арене», время начала — 16.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у новичка РПЛ крайне мало шансов справиться с «Локомотивом»: коэффициент на победу «Факела» — 5.40, около 15% вероятности. Успех железнодорожников предложен с котировкой 1.60 (60%), ничья идет за 3.70 (25%).

Также на игру предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.43, Ф2(+1.5) — за 1.49;

• Ф2(-1.5) можно взять за 10.0, Ф1(+1.5) — за 1.02.

Тотал больше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.70, ТМ 2.5 идет за 2.08.

Вероятность того, что отличатся обе команды, эксперты оценили в 1.75, рынок «обе забьют — нет» идет с котировкой 1.96.

«Локомотив» — «Факел»: прогноз и анализ товарищеского матча 3 июля 2022 года

В июне команды уже провели по одному товарищескому матчу: «Факел» влетел 0:2 другому представителю РПЛ «Ростову», а «Локомотив» дожал «Велес» из ФНЛ со счетом 2:1. Команда из Воронежа — одно из главных открытий последних лет в ФНЛ: подопечные Олега Василенко за два сезона поднялись из подвала лиги до второй строчки и прямой путевки в элиту российского футбола.

Железнодорожники, наоборот, слабо провели сезон-2021/22: после четырех подряд заходов в топ-3 РПЛ команда свалилась на шестое место. Для исправления ситуации «Локомотив» активно работает на трансферном рынке и уже подписал двух новичков — защитника Лукаса Фассона и нападающего Марко Раконьяца.

Оба новичка появились в матче с «Велесом», а Фассон даже забил победный мяч. Ждете, что москвичи снова забьют хотя бы дважды? Индивидуальный тотал «Локо» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.60, ИТМ1 (1.5) идет за 2.20.

В прошлом сезоне «Факел» показал себя сбалансированной командой: эффективно атаковал (1.6 гола за матч) и хорошо защищался (0.8 пропущенных за игру). Теперь уровень соперников воронежцев повысится: предсезонные спарринги с командами РПЛ — отличный шанс проверить силы перед началом чемпионата.

Ждете, что «Факел» сыграет с «Локо» лучше, чем с «Ростовом»? Индивидуальный тотал воронежцев больше 1.5 гола можно оформить с коэффициентом 3.30, ИТМ2 (1.5) идет за 1.28.

«Факел» тоже начал усиливаться под новый сезон. Правда, новички команды почти не имеют опыта игры в элите. Клуб из Воронежа и до этого лета подписывал практически только свободных агентов. Кажется, на уровне премьер-лиги «Факел» не может предложить хорошие условия для более мощных исполнителей.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Факел»

Несмотря на крутую игру в ФНЛ, «Факел» находится на уровень ниже «Локомотива». Воронежцы не справились в товарищеской встрече с «Ростовом», новый соперник — еще сильнее. Железнодорожники имеют отличные шансы одержать вторую победу на предсезонке, при этом снова обкатав новичков и резервистов.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.60.