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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: команда Клоппа не сдержит соперника без Ван Дейка

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 22 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
Голландский защитник восстанавливается к финалу Лиги чемпионов.

22 мая 2022 года состоится заключительный, 38-й, тур чемпионата Англии, в котором решится судьба золотых медалей. «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Вулверхэмптон» в ожидании результата параллельного матча с участием «Манчестер Сити». Все встречи начнутся в одно время — в 18.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вулверхэмптон

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 22 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в гостей — на победу «Вулверхэмптона» коэффициент 21.0, это примерно 3% вероятности. На успех «Ливерпуля» доступна крохотная котировка 1.15 (87%), на ничью — 8.40 (10%).

На то, что гости сенсационно отберут у мерсисайдцев очки, можно поставить за 6.00.

В четырех из последних пяти очных матчей «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» с разницей всего в один мяч. На победу «волков» с форой (+1.5) доступен приятный коэффициент 2.65, на (+2.5) — 1.65.

Аналитики считают, что зрители увидят не меньше трех забитых мячей: ТБ 2.5 идет за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.85. Также сочная котировка на ТБ 3.5 (2.08) и на ТМ 3.5 (1.75).

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Вариант «обе забьют» оценен коэффициентом 2.17, обратный исход — 1.69.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Ливерпуля» — Садио Мане. Его результативный удар можно взять за 1.85, гол Диогу Жоты — за 1.95, Луиса Диаса — за 2.10.

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Для «Ливерпуля» матч против «Вулверхэмптона» — важный, но уже не ключевой. Главную игру команда Юргена Клоппа провела, и провела неудачно — сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1). Если бы не потеря очков во встрече со «шпорами», то красные, возможно, имели бы преимущество над «Сити». Сейчас же от них ничего уже не зависит.

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«Горожанам» предстоит сыграть против хилой «Астон Виллы», и только магия Стивена Джеррарда поможет бирмингемцам не проиграть. «Ливерпулю» остается лишь набрать три очка и надеяться, что конкурент сам себе подставит подножку.

«Ливерпуль» проведет матч без травмированного Мохамеда Салаха, но главная потеря все же не он.

«Вирджил ван Дейк, на мой взгляд, самый важный игрок клуба. Я бы никому не дал больше денег, чем ему. Они найдут другого Салаха. Другого ван Дейка сейчас не найти», — заявил экс-полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп. Голландец лечит больное колено, чтобы успеть восстановиться к финалу Лиги чемпионов.

Красные пропускали в последних матчах и с Вирджилом в составе. В его отсутствие команда просядет еще сильнее, поэтому надо ждать голов от «Вулверхэмптона». На один точный удар гостей коэффициент — 2.03, на 1.5 забитого мяча — 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Помимо Ван Дейка, предстоящий матч пропустит еще один защитник — Джо Гомес. Клоппу придется зашивать оборону номинальными резервистами, а это всегда риск — неслаженность обычно приводит к проблемам и пропущенным голам.

Сам «Ливерпуль» даже в отсутствие Салаха должен забить много. В ворота «Саутгемптона» влетели два мяча, хотя на поле не было половины лидеров. Теперь они вернутся в состав, потому что потерять очки никак нельзя.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 2.30.

Вирджил ван Дейк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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