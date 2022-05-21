Голландский защитник восстанавливается к финалу Лиги чемпионов.

22 мая 2022 года состоится заключительный, 38-й, тур чемпионата Англии, в котором решится судьба золотых медалей. «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Вулверхэмптон» в ожидании результата параллельного матча с участием «Манчестер Сити». Все встречи начнутся в одно время — в 18.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 22 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в гостей — на победу «Вулверхэмптона» коэффициент 21.0, это примерно 3% вероятности. На успех «Ливерпуля» доступна крохотная котировка 1.15 (87%), на ничью — 8.40 (10%).

На то, что гости сенсационно отберут у мерсисайдцев очки, можно поставить за 6.00.

В четырех из последних пяти очных матчей «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» с разницей всего в один мяч. На победу «волков» с форой (+1.5) доступен приятный коэффициент 2.65, на (+2.5) — 1.65.

Аналитики считают, что зрители увидят не меньше трех забитых мячей: ТБ 2.5 идет за 1.43, ТМ 2.5 — за 2.85. Также сочная котировка на ТБ 3.5 (2.08) и на ТМ 3.5 (1.75).

Вариант «обе забьют» оценен коэффициентом 2.17, обратный исход — 1.69.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Ливерпуля» — Садио Мане. Его результативный удар можно взять за 1.85, гол Диогу Жоты — за 1.95, Луиса Диаса — за 2.10.

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз и анализ матча 38-го тура АПЛ 22 мая 2022 года

Для «Ливерпуля» матч против «Вулверхэмптона» — важный, но уже не ключевой. Главную игру команда Юргена Клоппа провела, и провела неудачно — сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1). Если бы не потеря очков во встрече со «шпорами», то красные, возможно, имели бы преимущество над «Сити». Сейчас же от них ничего уже не зависит.

«Горожанам» предстоит сыграть против хилой «Астон Виллы», и только магия Стивена Джеррарда поможет бирмингемцам не проиграть. «Ливерпулю» остается лишь набрать три очка и надеяться, что конкурент сам себе подставит подножку.

«Ливерпуль» проведет матч без травмированного Мохамеда Салаха, но главная потеря все же не он.

«Вирджил ван Дейк, на мой взгляд, самый важный игрок клуба. Я бы никому не дал больше денег, чем ему. Они найдут другого Салаха. Другого ван Дейка сейчас не найти», — заявил экс-полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп. Голландец лечит больное колено, чтобы успеть восстановиться к финалу Лиги чемпионов.

Красные пропускали в последних матчах и с Вирджилом в составе. В его отсутствие команда просядет еще сильнее, поэтому надо ждать голов от «Вулверхэмптона». На один точный удар гостей коэффициент — 2.03, на 1.5 забитого мяча — 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Помимо Ван Дейка, предстоящий матч пропустит еще один защитник — Джо Гомес. Клоппу придется зашивать оборону номинальными резервистами, а это всегда риск — неслаженность обычно приводит к проблемам и пропущенным голам.

Сам «Ливерпуль» даже в отсутствие Салаха должен забить много. В ворота «Саутгемптона» влетели два мяча, хотя на поле не было половины лидеров. Теперь они вернутся в состав, потому что потерять очки никак нельзя.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 2.30.