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«Крылья» воспряли после худшего старта в истории. «Спартак», наоборот, забуксовал после трех побед подряд

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» 14 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хесус Медина и Томас Гальдамес («Спартак» — «Крылья Советов»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»
Франко Орозко («Крылья Советов»).
Фото Официальная страница ФК «Крылья Советов» ВКонтакте, Соцсети
Эсекиель Барко («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»
Эсекиель Барко и Данил Пруцев («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»
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Неделю назад соперники уже встречались в РПЛ.

14 августа во втором туре группового этапа Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Спартак». Поединок пройдет на «Самара Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 19.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
14 авг, 19:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» 14 августа 2024 года

Специалисты отдали предпочтение «Спартаку». Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.75, вероятность — примерно 52%. Выигрыш самарцев оценили в 4.40 (23%), ничью — в 3.95 (25%).

Считаете, что «Крылья Советов» не уступят на своем поле? Опция 1Х идет за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.10. Обмен голами предложили за 1.75, обратный вариант — за 2.10.

Успех команды Игоря Осинькина с форой (+1) представлен за 1.62. Рынок Ф1(-1) для красно-белых дали с котировкой 2.30.

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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз и анализ матча Кубка России 14 августа 2024 года

Самарцы выдали худший старт в истории РПЛ — три поражения с общим счетом 1:10. Команда Игоря Осинькина влетела «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и «Спартаку» (0:3). До этого топ неудачных перформансов в начале чемпионата возглавляла «Алания» — в сезоне-2005 владикавказцы проиграли трижды подряд с разницей 0:8.

В первом туре группового этапа Кубка России дела тоже не задались: «Крылья» уступили дебютанту РПЛ — «Динамо» из Махачкалы (0:1). Первый успех в сезоне пришел только в минувшее воскресенье — волжане дома победили «Факел» (2:0) и вырвались из подвала турнирной таблицы в зону стыков.

Лучший бомбардир самарцев — Франко Орозко. Аргентинец отметился двумя голами. Еще один мяч забил Фернандо. Николай Рассказов и Томас Гальдамес оформили по одному ассисту.

Франко Орозко («Крылья Советов»).
Фото Официальная страница ФК «Крылья Советов» ВКонтакте, Соцсети

Деян Станкович дебютировал во главе «Спартака» с поражения от «Оренбурга» (0:2). Но в трех следующих матчах красно-белые выиграли с общим счетом 9:1. Жертвами москвичей стали «Химки» (3:1), «Динамо» в Кубке (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).

Победная серия прервалась в воскресенье — на «Лукойл Арене» парни Станковича потеряли очки с «Ахматом» (0:0). Сильные индивидуальные перформансы показали Эсекиэль Барко и Руслан Литвинов. Аргентинец сделал 39 точных пасов в финальную треть — это лучший результат «Спартака» за шесть лет, в августе 2018 года сразу четверо футболистов красно-белых сделали по 40+ передач во встрече с «Анжи». Россиянин отдал 116 точных пасов и повторил рекорд РПЛ, который принадлежал Родригао — бразилец установил его в прошлом сезоне в матче «Зенита» и «Балтики».

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Однако в завершении команде Станковича катастрофически не хватало точности. Острота созданных моментов составила 1.03 xG, а самый убойный шанс упустил Виллиан Жозе — на 88-й минуте бразилец в касание пробил с линии вратарской, но защитник «Ахмата» Арсен Адамов отразил мяч лицом. Лучший бомбардир красно-белых Манфред Угальде на этот раз промолчал — хотя в трех предыдущих играх костариканец забил четыре мяча.

Второй футболист москвичей по системе «гол + пас» — Эсекиэль Барко (1+2). Также в топ-4 входят Срджан Бабич (1+1) и Хесус Медина (1+1).

Эсекиель Барко («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»

Травмы и дисквалификации перед матчем «Крылья Советов» — «Спартак»

Из-за мышечной травмы самарцы потеряли Бенхамина Гарре — аргентинец находится вне игры уже более двух недель. С таким же диагнозом в лазарет красно-белых угодили Роман Зобнин и Никита Чернов. Согласно заявлению главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова, защитник получил повреждение в матче с «Крыльями», хавбек продолжает восстановление.

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Неделю назад москвичи разгромили самарцев в третьем туре РПЛ. Манфред Угальде сделал дубль из голов, Эсекиэль Барко — из ассистов. Также забитым мячом отметился Данил Пруцев, а Срджан Бабич — результативной передачей.

Эсекиель Барко и Данил Пруцев («Спартак»).
Фото Официальный сайт, ФК «Спартак»

В прошлом чемпионате команды обменялись крупными домашними победами: в октябре парни Игоря Осинькина добились успеха на «Самара Арене» (4:0), через два месяца красно-белые отомстили сопернику на «Лукойл Арене» (3:0).

Если брать общее количество матчей в постсоветскую эпоху, то на стороне «Спартака» пятикратное преимущество по числу выигрышей — 45 против девяти. Еще девять поединков завершились вничью.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

После четырех туров красно-белые стали лидерами РПЛ по владению мячом (65% времени), ударам по воротам (81) и касаниям в чужой штрафной (143). Однако проблемы с завершением атак у парней Станковича все еще возникают — в половине игр чемпионата они ушли с поля без голов. Команда Осинькина оправилась после худшего старта в истории и ко второй встрече со «Спартаком» подойдет совершенно в другом состоянии. Плюс оба тренера почти наверняка проведут ротацию состава — с учетом этих факторов высокой результативности на «Самара Арене» ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
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ЦСКА

 4
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Педро

Зенит

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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