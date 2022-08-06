«Крылья Советов» — «Динамо»: дисквалификация Захаряна не помешает командам устроить шоу
«Динамо» после неудачного выезда в Воронеж постарается восполнить потерю очков в Самаре. Матч четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов» пройдет на «Солидарность Самара Арене» 7 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» в 17.25 мск. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года
Хотя на бумаге «Динамо» кажется очевидным фаворитом, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали бело-голубым минимальное преимущество. Победу гостей можно оформить за коэффициент 2.55, это примерно 39% вероятности. За 2.70 (37%) идет успех «Крыльев Советов». Ничья оценена котировкой 3.70 (24%).
В конце прошлого сезона москвичей болезненно щелкнули по лбу в Самаре: поражение 2:5 не позволило команде тогда еще Сандро Шварца оторваться от «Сочи». В первом туре, кстати, победу также праздновали «Крылья» (1:0). Поэтому взять 1Х в предстоящей игре за 1.55 — не такой уж странный вариант.
На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.96.
Динамовцы потеряли Арсена Захаряна, но даже без него нападение бело-голубых выглядит очень опасным. На ИТБ2 (1.5) котировка 2.30, на ИТМ2 (1.5) — 1.62. У «Крыльев» тот же рынок доступен за 2.40 и 1.57 соответственно.
Команды только в одном из последних десяти очных матчей обменялись голами — как раз в 28-м туре предыдущего сезона. «Обе забьют» можно оформить за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.10.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекера, — ничья 1:1 за 6.40.
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«К себе есть претензии. Именно потому что мы, игроки «Динамо», недооценили «Факел». Наши оплошности воплотились в голы», — заявил после матча в Воронеже защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев. По сути, москвичи попали в тот же силок, что и «Зенит» в первом туре с «Химками»: были слишком хороши в первом тайме, рано поверили в успех, поплатились за это потерей очков.
Матч против новичка РПЛ должен стать уроком как для футболистов, так и для тренера «Динамо» Славиши Йокановича, который только осваивается в России. Чтобы ему было проще, боссы бело-голубых как могут укрепляют команду: в клубе стараются восполнить потерю оборонительных игроков и уже подписали Роберто Фернандеса, а еще в Москву едут опорник сборной Израиля Нетанья Эден Карцев и защитник из Мексики Сесара Монтеса.
Новички, если сделки в последний момент не сорвутся, помогут команде не раньше следующей недели. А пока «Динамо» придется обойтись без них и главной звезды Арсена Захаряна. В матче против «Факела» 19-летний форвард схватил две желтые карточки и покинул поле на несколько минут раньше остальных.
Считаете, что в сложившейся ситуации у хозяев появится шанс выиграть хотя бы один тайм? Взять такой исход можно за 1.85.
Теперь москвичам будет чуть тяжелее вспороть «Крылья», хотя оборону этого соперника нельзя назвать эталоном. Самарцы в первом туре дважды пропустили от «Оренбурга», далее — трижды от «Зенита», а в последней игре не справились с «Торпедо». Причем аутсайдера клуб Осинькина сильно не перебил и не перебегал — матч получился более-менее равным. И в связи с этим возникает вопрос: настолько ли хороши самарцы, как их малевали после стартовой игры? Кажется, суперфутбол против «Газовика» оказался пыльной завесой.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
У обеих команд проблемы в обороне, но очень злые атакующие игроки. Отличных исполнителей хватает как в атаке, так и в середине поля. Плюс у самарцев есть возможность подзарядиться от трибун — несмотря на введенный Fan ID, матч против «Торпедо» посетили 10 000 человек. Приезд «Динамо» вызовет еще больший ажиотаж.
«Крылья Советов» ни разу не сыграли на ноль в этом сезоне, а с учетом результатов прошлого розыгрыша серия с пропущенными мячами затянулась на восемь матчей. «Динамо» засушило только одну игру — против «Торпедо». Есть все предпосылки к тому, чтобы ближайшая встреча команд получилась результативной.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0