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«Крылья Советов» — «Динамо»: дисквалификация Захаряна не помешает командам устроить шоу

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Федор Смолов, «Динамо».
Фото Сайт ФК «Динамо»
В Воронеже был только первый акт.

«Динамо» после неудачного выезда в Воронеж постарается восполнить потерю очков в Самаре. Матч четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов» пройдет на «Солидарность Самара Арене» 7 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» в 17.25 мск. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года

Хотя на бумаге «Динамо» кажется очевидным фаворитом, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали бело-голубым минимальное преимущество. Победу гостей можно оформить за коэффициент 2.55, это примерно 39% вероятности. За 2.70 (37%) идет успех «Крыльев Советов». Ничья оценена котировкой 3.70 (24%).

В конце прошлого сезона москвичей болезненно щелкнули по лбу в Самаре: поражение 2:5 не позволило команде тогда еще Сандро Шварца оторваться от «Сочи». В первом туре, кстати, победу также праздновали «Крылья» (1:0). Поэтому взять 1Х в предстоящей игре за 1.55 — не такой уж странный вариант.

На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.96.

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Динамовцы потеряли Арсена Захаряна, но даже без него нападение бело-голубых выглядит очень опасным. На ИТБ2 (1.5) котировка 2.30, на ИТМ2 (1.5) — 1.62. У «Крыльев» тот же рынок доступен за 2.40 и 1.57 соответственно.

Команды только в одном из последних десяти очных матчей обменялись голами — как раз в 28-м туре предыдущего сезона. «Обе забьют» можно оформить за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекера, — ничья 1:1 за 6.40.

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«К себе есть претензии. Именно потому что мы, игроки «Динамо», недооценили «Факел». Наши оплошности воплотились в голы», — заявил после матча в Воронеже защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев. По сути, москвичи попали в тот же силок, что и «Зенит» в первом туре с «Химками»: были слишком хороши в первом тайме, рано поверили в успех, поплатились за это потерей очков.

Матч против новичка РПЛ должен стать уроком как для футболистов, так и для тренера «Динамо» Славиши Йокановича, который только осваивается в России. Чтобы ему было проще, боссы бело-голубых как могут укрепляют команду: в клубе стараются восполнить потерю оборонительных игроков и уже подписали Роберто Фернандеса, а еще в Москву едут опорник сборной Израиля Нетанья Эден Карцев и защитник из Мексики Сесара Монтеса.

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Новички, если сделки в последний момент не сорвутся, помогут команде не раньше следующей недели. А пока «Динамо» придется обойтись без них и главной звезды Арсена Захаряна. В матче против «Факела» 19-летний форвард схватил две желтые карточки и покинул поле на несколько минут раньше остальных.

Считаете, что в сложившейся ситуации у хозяев появится шанс выиграть хотя бы один тайм? Взять такой исход можно за 1.85.

Теперь москвичам будет чуть тяжелее вспороть «Крылья», хотя оборону этого соперника нельзя назвать эталоном. Самарцы в первом туре дважды пропустили от «Оренбурга», далее — трижды от «Зенита», а в последней игре не справились с «Торпедо». Причем аутсайдера клуб Осинькина сильно не перебил и не перебегал — матч получился более-менее равным. И в связи с этим возникает вопрос: настолько ли хороши самарцы, как их малевали после стартовой игры? Кажется, суперфутбол против «Газовика» оказался пыльной завесой.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

У обеих команд проблемы в обороне, но очень злые атакующие игроки. Отличных исполнителей хватает как в атаке, так и в середине поля. Плюс у самарцев есть возможность подзарядиться от трибун — несмотря на введенный Fan ID, матч против «Торпедо» посетили 10 000 человек. Приезд «Динамо» вызовет еще больший ажиотаж.

«Крылья Советов» ни разу не сыграли на ноль в этом сезоне, а с учетом результатов прошлого розыгрыша серия с пропущенными мячами затянулась на восемь матчей. «Динамо» засушило только одну игру — против «Торпедо». Есть все предпосылки к тому, чтобы ближайшая встреча команд получилась результативной.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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