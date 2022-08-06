В Воронеже был только первый акт.

«Динамо» после неудачного выезда в Воронеж постарается восполнить потерю очков в Самаре. Матч четвертого тура РПЛ против «Крыльев Советов» пройдет на «Солидарность Самара Арене» 7 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» в 17.25 мск. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа 2022 года

Хотя на бумаге «Динамо» кажется очевидным фаворитом, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали бело-голубым минимальное преимущество. Победу гостей можно оформить за коэффициент 2.55, это примерно 39% вероятности. За 2.70 (37%) идет успех «Крыльев Советов». Ничья оценена котировкой 3.70 (24%).

В конце прошлого сезона москвичей болезненно щелкнули по лбу в Самаре: поражение 2:5 не позволило команде тогда еще Сандро Шварца оторваться от «Сочи». В первом туре, кстати, победу также праздновали «Крылья» (1:0). Поэтому взять 1Х в предстоящей игре за 1.55 — не такой уж странный вариант.

На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.90, на ТМ 2.5 — 1.96.

Динамовцы потеряли Арсена Захаряна, но даже без него нападение бело-голубых выглядит очень опасным. На ИТБ2 (1.5) котировка 2.30, на ИТМ2 (1.5) — 1.62. У «Крыльев» тот же рынок доступен за 2.40 и 1.57 соответственно.

Команды только в одном из последних десяти очных матчей обменялись голами — как раз в 28-м туре предыдущего сезона. «Обе забьют» можно оформить за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекера, — ничья 1:1 за 6.40.

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«К себе есть претензии. Именно потому что мы, игроки «Динамо», недооценили «Факел». Наши оплошности воплотились в голы», — заявил после матча в Воронеже защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев. По сути, москвичи попали в тот же силок, что и «Зенит» в первом туре с «Химками»: были слишком хороши в первом тайме, рано поверили в успех, поплатились за это потерей очков.

Матч против новичка РПЛ должен стать уроком как для футболистов, так и для тренера «Динамо» Славиши Йокановича, который только осваивается в России. Чтобы ему было проще, боссы бело-голубых как могут укрепляют команду: в клубе стараются восполнить потерю оборонительных игроков и уже подписали Роберто Фернандеса, а еще в Москву едут опорник сборной Израиля Нетанья Эден Карцев и защитник из Мексики Сесара Монтеса.

Новички, если сделки в последний момент не сорвутся, помогут команде не раньше следующей недели. А пока «Динамо» придется обойтись без них и главной звезды Арсена Захаряна. В матче против «Факела» 19-летний форвард схватил две желтые карточки и покинул поле на несколько минут раньше остальных.

Считаете, что в сложившейся ситуации у хозяев появится шанс выиграть хотя бы один тайм? Взять такой исход можно за 1.85.

Теперь москвичам будет чуть тяжелее вспороть «Крылья», хотя оборону этого соперника нельзя назвать эталоном. Самарцы в первом туре дважды пропустили от «Оренбурга», далее — трижды от «Зенита», а в последней игре не справились с «Торпедо». Причем аутсайдера клуб Осинькина сильно не перебил и не перебегал — матч получился более-менее равным. И в связи с этим возникает вопрос: настолько ли хороши самарцы, как их малевали после стартовой игры? Кажется, суперфутбол против «Газовика» оказался пыльной завесой.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

У обеих команд проблемы в обороне, но очень злые атакующие игроки. Отличных исполнителей хватает как в атаке, так и в середине поля. Плюс у самарцев есть возможность подзарядиться от трибун — несмотря на введенный Fan ID, матч против «Торпедо» посетили 10 000 человек. Приезд «Динамо» вызовет еще больший ажиотаж.

«Крылья Советов» ни разу не сыграли на ноль в этом сезоне, а с учетом результатов прошлого розыгрыша серия с пропущенными мячами затянулась на восемь матчей. «Динамо» засушило только одну игру — против «Торпедо». Есть все предпосылки к тому, чтобы ближайшая встреча команд получилась результативной.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.