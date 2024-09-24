Клиент букмекера выиграл 2 000 000 рублей со ставки в 2000. Его экспресс спас пенальти на 93-й минуте
В минувшие выходные по всему миру состоялись сотни матчей, многие из которых привлекли внимание любителей ставок. Один из клиентов букмекерской компании FONBET собрал в экспресс сразу 16 матчей, которые образовали коэффициент 1264,13. Позднее он снизился до 995,38 из-за возврата по одной из игр, но все равно поставленные 2000 рублей принесли ему аж 1 990 760 рублей.
Победный экспресс выглядит следующим образом:
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«Спартак» — «Динамо», обе забьют за 1.55 (2:2);
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«Пари НН» — «Локомотив», ИТБ2 (1.5) за 1.58 (1:3);
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«Ман Сити» — «Арсенал», обе забьют и ТБ 2.5 за 2.40 (2:2);
-
«Байер» — «Вольфсбург», ИТБ1 (2) за 1.45 (4:3);
-
«Штутгарт» — «Боруссия» Д, обе забьют за 1.37 (5:1);
-
«Вильярреал» — «Барселона», ИТБ2 (1.5) за 1.50 (1:5)
-
«Райо Вальекано» — «Атлетико», обе забьют за 2.00 (1:1);
-
«Фиорентина» — «Лацио», ИТБ1 (1) за 1.50 (2:1);
-
«Интер» — «Милан», обе забьют и ТБ 2.5 за 2.13 (1:2);
-
«Монако» — «Гавр», ИТБ1 (2) за 1.72 (3:1);
-
«Брест» — «Тулуза», ИТБ1 (1) за 1.50 (2:0);
-
«Лион» — «Марсель», ИТБ2 (1) за 1.35 (2:3);
-
«Спортинг» — «АВС», ИТБ1 (2) за 1.20 (3:0);
-
«Фейеноорд» — «НАК Бреда», ИТБ1 (2) за 1.27 (2:0, возврат);
-
«Фортуна» — ПСВ, ИТБ2 (2) за 1.40 (1:3);
-
«Бешикташ» — «Эюпспор», ИТБ1 (1.5) за 1.52 (2:1).
Итоговый коэффициент: 1264,13 (из-за возврата он уменьшился до 995,38)
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Хотя экспресс состоял аж из 16 событий, большинство из них прошли достаточно уверенно. Например, в игре «Спартак» — «Динамо» обмен голами состоялся уже на седьмой минуте, а «Вильярреал» пропустил дважды от «Барсы» к 35-й. Но, конечно, не везде было так гладко. «Фиорентина» забила второй мяч и спасла от возврата на 90-й минуте, «Брест» удвоил преимущество на 91-й — в меньшинстве. Но действительно жарко было в двух других матчах.
В миланском дерби «Интер» считался фаворитом, а от «Милана» после 1:3 с «Ливерпулем» в ЛЧ мало чего ждали. Но именно гости в итоге спасли ставку. К 27-й минуте соперники забили по мячу, и все вроде шло гладко, но первый тайм так и закончился 1:1, а во втором вратари до последнего не хотели пропускать. Выручил Габбиа, который с передачи Рейндерса во второй раз переиграл Зоммера и принес своей команде сенсационную победу, а вместе с этим довез ТБ 2.5.
Еще эпичнее сложилась встреча в Стамбуле между «Бешикташем» и новичком турецкой суперлиги «Эюпспором». Дебютант пропустил уже на 20-й минуте, но отказался сдаваться. На 64-й Акбада с пенальти сравнял счет, после чего гости сели в глухую оборону. За второй тайм команда ван Бронкхорста нанесла по воротам соперника девять ударов, три из которых пришлись в створ, но результативным стал один: на 93-й минуте легенда «Лацио» Иммобиле вызвался исполнить пенальти, назначенный после просмотра ВАР, и забил с точки. В результате четвертый гол итальянца в чемпионате стал для его команды победным, а заодно довез сумасшедший экспресс клиента FONBET, который стал богаче почти на 2 000 000 рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1