Клиент букмекера выиграл 2 000 000 рублей со ставки в 2000. Его экспресс спас пенальти на 93-й минуте

Спасибо Иммобиле.

В минувшие выходные по всему миру состоялись сотни матчей, многие из которых привлекли внимание любителей ставок. Один из клиентов букмекерской компании FONBET собрал в экспресс сразу 16 матчей, которые образовали коэффициент 1264,13. Позднее он снизился до 995,38 из-за возврата по одной из игр, но все равно поставленные 2000 рублей принесли ему аж 1 990 760 рублей.

Победный экспресс выглядит следующим образом:

«Спартак» — «Динамо», обе забьют за 1.55 (2:2);

«Пари НН» — «Локомотив», ИТБ2 (1.5) за 1.58 (1:3);

«Ман Сити» — «Арсенал», обе забьют и ТБ 2.5 за 2.40 (2:2);

«Байер» — «Вольфсбург», ИТБ1 (2) за 1.45 (4:3);

«Штутгарт» — «Боруссия» Д, обе забьют за 1.37 (5:1);

«Вильярреал» — «Барселона», ИТБ2 (1.5) за 1.50 (1:5)

«Райо Вальекано» — «Атлетико», обе забьют за 2.00 (1:1);

«Фиорентина» — «Лацио», ИТБ1 (1) за 1.50 (2:1);

«Интер» — «Милан», обе забьют и ТБ 2.5 за 2.13 (1:2);

«Монако» — «Гавр», ИТБ1 (2) за 1.72 (3:1);

«Брест» — «Тулуза», ИТБ1 (1) за 1.50 (2:0);

«Лион» — «Марсель», ИТБ2 (1) за 1.35 (2:3);

«Спортинг» — «АВС», ИТБ1 (2) за 1.20 (3:0);

«Фейеноорд» — «НАК Бреда», ИТБ1 (2) за 1.27 (2:0, возврат);

«Фортуна» — ПСВ, ИТБ2 (2) за 1.40 (1:3);

«Бешикташ» — «Эюпспор», ИТБ1 (1.5) за 1.52 (2:1).

Итоговый коэффициент: 1264,13 (из-за возврата он уменьшился до 995,38)

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Хотя экспресс состоял аж из 16 событий, большинство из них прошли достаточно уверенно. Например, в игре «Спартак» — «Динамо» обмен голами состоялся уже на седьмой минуте, а «Вильярреал» пропустил дважды от «Барсы» к 35-й. Но, конечно, не везде было так гладко. «Фиорентина» забила второй мяч и спасла от возврата на 90-й минуте, «Брест» удвоил преимущество на 91-й — в меньшинстве. Но действительно жарко было в двух других матчах.

В миланском дерби «Интер» считался фаворитом, а от «Милана» после 1:3 с «Ливерпулем» в ЛЧ мало чего ждали. Но именно гости в итоге спасли ставку. К 27-й минуте соперники забили по мячу, и все вроде шло гладко, но первый тайм так и закончился 1:1, а во втором вратари до последнего не хотели пропускать. Выручил Габбиа, который с передачи Рейндерса во второй раз переиграл Зоммера и принес своей команде сенсационную победу, а вместе с этим довез ТБ 2.5.

Еще эпичнее сложилась встреча в Стамбуле между «Бешикташем» и новичком турецкой суперлиги «Эюпспором». Дебютант пропустил уже на 20-й минуте, но отказался сдаваться. На 64-й Акбада с пенальти сравнял счет, после чего гости сели в глухую оборону. За второй тайм команда ван Бронкхорста нанесла по воротам соперника девять ударов, три из которых пришлись в створ, но результативным стал один: на 93-й минуте легенда «Лацио» Иммобиле вызвался исполнить пенальти, назначенный после просмотра ВАР, и забил с точки. В результате четвертый гол итальянца в чемпионате стал для его команды победным, а заодно довез сумасшедший экспресс клиента FONBET, который стал богаче почти на 2 000 000 рублей.