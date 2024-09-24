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Клиент букмекера выиграл 2 000 000 рублей со ставки в 2000. Его экспресс спас пенальти на 93-й минуте

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Чиро Иммобиле.
Фото Getty Images
Спасибо Иммобиле.

В минувшие выходные по всему миру состоялись сотни матчей, многие из которых привлекли внимание любителей ставок. Один из клиентов букмекерской компании FONBET собрал в экспресс сразу 16 матчей, которые образовали коэффициент 1264,13. Позднее он снизился до 995,38 из-за возврата по одной из игр, но все равно поставленные 2000 рублей принесли ему аж 1 990 760 рублей.

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Победный экспресс выглядит следующим образом:

  • «Спартак» — «Динамо», обе забьют за 1.55 (2:2);

  • «Пари НН» — «Локомотив», ИТБ2 (1.5) за 1.58 (1:3);

  • «Ман Сити» — «Арсенал», обе забьют и ТБ 2.5 за 2.40 (2:2);

  • «Байер» — «Вольфсбург», ИТБ1 (2) за 1.45 (4:3);

  • «Штутгарт» — «Боруссия» Д, обе забьют за 1.37 (5:1);

  • «Вильярреал» — «Барселона», ИТБ2 (1.5) за 1.50 (1:5)

  • «Райо Вальекано» — «Атлетико», обе забьют за 2.00 (1:1);

  • «Фиорентина» — «Лацио», ИТБ1 (1) за 1.50 (2:1);

  • «Интер» — «Милан», обе забьют и ТБ 2.5 за 2.13 (1:2);

  • «Монако» — «Гавр», ИТБ1 (2) за 1.72 (3:1);

  • «Брест» — «Тулуза», ИТБ1 (1) за 1.50 (2:0);

  • «Лион» — «Марсель», ИТБ2 (1) за 1.35 (2:3);

  • «Спортинг» — «АВС», ИТБ1 (2) за 1.20 (3:0);

  • «Фейеноорд» — «НАК Бреда», ИТБ1 (2) за 1.27 (2:0, возврат);

  • «Фортуна» — ПСВ, ИТБ2 (2) за 1.40 (1:3);

  • «Бешикташ» — «Эюпспор», ИТБ1 (1.5) за 1.52 (2:1).

Итоговый коэффициент: 1264,13 (из-за возврата он уменьшился до 995,38)

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Хотя экспресс состоял аж из 16 событий, большинство из них прошли достаточно уверенно. Например, в игре «Спартак» — «Динамо» обмен голами состоялся уже на седьмой минуте, а «Вильярреал» пропустил дважды от «Барсы» к 35-й. Но, конечно, не везде было так гладко. «Фиорентина» забила второй мяч и спасла от возврата на 90-й минуте, «Брест» удвоил преимущество на 91-й — в меньшинстве. Но действительно жарко было в двух других матчах.

В миланском дерби «Интер» считался фаворитом, а от «Милана» после 1:3 с «Ливерпулем» в ЛЧ мало чего ждали. Но именно гости в итоге спасли ставку. К 27-й минуте соперники забили по мячу, и все вроде шло гладко, но первый тайм так и закончился 1:1, а во втором вратари до последнего не хотели пропускать. Выручил Габбиа, который с передачи Рейндерса во второй раз переиграл Зоммера и принес своей команде сенсационную победу, а вместе с этим довез ТБ 2.5.

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Еще эпичнее сложилась встреча в Стамбуле между «Бешикташем» и новичком турецкой суперлиги «Эюпспором». Дебютант пропустил уже на 20-й минуте, но отказался сдаваться. На 64-й Акбада с пенальти сравнял счет, после чего гости сели в глухую оборону. За второй тайм команда ван Бронкхорста нанесла по воротам соперника девять ударов, три из которых пришлись в створ, но результативным стал один: на 93-й минуте легенда «Лацио» Иммобиле вызвался исполнить пенальти, назначенный после просмотра ВАР, и забил с точки. В результате четвертый гол итальянца в чемпионате стал для его команды победным, а заодно довез сумасшедший экспресс клиента FONBET, который стал богаче почти на 2 000 000 рублей.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
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23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 1
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 7 1 1
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